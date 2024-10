Český rozhlas vyhlásil vítěze jubilejního 40. ročníku Prix Bohemia Radio

Soutěžilo se v sekci Dokument, Reportáž, Drama a Podcast. Nezávisle na odborné porotě byla v každé kategorii udělena také Cena studentů a v kategorii Podcast byla udělena Cena posluchačů.

Vítězná díla sekce Dokument nabízí pohled na mrazivé zkušenosti žen při setkání s agresí a nenávistí ve všedních situacích, na život a vše s ním spojené ve formě poetického deníku nebo na téma přijetí a smíření s nevyléčitelnou nemocí člena rodiny. Finálová díla v mezinárodní sekci Reportáž poskytují svědectví o životech běžných lidí a přibližují porody ukrajinských žen v neustálém ohrožení, neštěstí jedné rodiny i celé vesnice na Ukrajině či výpověď holčičky odložené v babyboxu. V kategorii Drama odborná porota ocenila pestrá díla plná dětské fantazie nebo naopak strachu a procesů v lidské hlavě. V nejnovější sekci Podcast vyhrály příspěvky prezentující příběh namibijských dětí zavlečených do někdejšího Československa, ekologický true-crime o životě dravců v České republice nebo podcast kombinující humor a literární výklad, který láká k četbě klasické literatury.

„Gratuluji vítězům 40. ročníku mezinárodní soutěžní přehlídky Prix Bohemia Radio. Letošní jubilejní ročník nabídl mimořádně kvalitní díla a velmi nabitý doprovodný program. Věřím, že festival rozhlasové tvorby přinesl mnoho zajímavých podnětů a spoustu nové inspirace nejen nominovaným tvůrcům, ale také studentům i všem ostatním návštěvníkům festivalu,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Odborné poroty v mezinárodním složení ocenily v každé kategorii následující tři nejlepší příspěvky:

Anketa Je pro vás důležité, zda Andrej Babiš byl, či nebyl spolupracovníkem StB? Je to pro mě důležité 3% Je mi to jedno 97% hlasovalo: 920 lidí

Dokument:

Hotel Hate, autorka a režisérka: Brit Jensen, dramaturg: Lukáš Houdek, zvukový design a mix: Adam Voneš, výrobce: HateFree Culture Nechat to bejt, autoři: Jiří Slavičínský a Ivan Kačur, režisér: Jiří Slavičínský, dramaturgie: Brit Jensen, zvukový design: Martin Ožvold, producent: Vratislav Šlajer, výrobce: Audionaut-Bionaut Pět fází smutku, autorka: Eliška Mádrová, dramaturgie: Brit Jensen, zvukový design: Roman Kabelka, výrobce: Masarykova univerzita

Zvláštní uznání:

V maringotce, autorka: Eva Lammelová, dramaturgie: Brit Jensen, zvukový design: Adam Voneš, výrobce: HateFree Culture

Reportáž:

Ukrainos moterys ir medikai apie gimdymą karo metu: gyvenimas visada laimi / Life Always Wins: Ukrainian Women and Doctors Reflect on Childbirth in Wartime (Ukrajinské ženy a zdravotníci o porodech ve válce: život vždy vítězí) autorka: Ieva Balsiunaite, LRT – Lithuanian National Radio and Television, Litva Příběhy babyboxu – Johanna / Babybox stories – Johanna autorka: Veronika Hlaváčová, Český rozhlas Radiožurnál, Česko "There is sorrow in every house now" – in Groza People Are Preparing for a Mass Burial (Smutek je teď v každé domácnosti – přípravy na hromadný pohřeb v Groze) autor: Dmytro Grebinnyk, Ukrainske Radio Suspilne (UA: PBC), Ukrajina

Zvláštní uznání:

Pomoc pro Vuhledar pod palbou / Help for Vuhledar under Fire, autor: Martin Dorazín, Český rozhlas Radiožurnál

Pusťte nás přes Rio Grande! / Let Us Cross the Rio Grande!, autor: Jan Kaliba, Český rozhlas Radiožurnál

Europa-Journal: Ukrajina – Rozhlas zažívá znovuzrození v době války / Europa-Journal: Ukraine – Radio Experiences a Rebirth in Times of War, autorka: Daniela Prugger, ORF – Austrian Broadcasting Corporation

Drama:

Proč je nebe tak daleko, autor rozhlasové hry: Matěj Samec na motivy knihy Daisy Mrázkové, režisérka: Bela Schenková, dramaturgie: Lenka Veverková, autor hudby: Jan Trojan, zvuková a techická realizace: Tomáš Pernický Pan Theodor Mundstock, autor: Ladislav Fuks, autorka rozhlasové dramatizace: Lenka Veverková, režisér: Aleš Vrzák, dramaturgie: Zuzana Sikačová, autoři hudby: Jan Trojan a Ester Grohová, zvuková a technická realizace: Tomáš Pernický Křižovatky, autor: Pavel Molek, režisér: Petr Mančal, dramaturgie: Klára Novotná, autor hudby: Miroslav Tóth, zvuková a technická realizace: Jonáš Rosůlek

Podcast:

Kde domov můj?, autor a režie: Lukáš Houdek, zvukový design a mix: Adam Voneš, dramaturgie: Brit Jensen, výrobce: HateFree Culture Buchty čtou, autorky: Ivana Veselková a Zuzana Fuksová, výrobce: Český rozhlas Radio Wave Orlice Karina zemřela, režie: Zdeněk a Květa Chaloupkovi, zvuk: Adam Levý, producent: Vratislav Šlajer, spolupracovali: Brit Jensen, Míša Hoffová, Kateřina Hobrlandová, Eva Červenková, Anička Bělková, Stanislav Kopáček, Olga Hesounová, výrobce: Audionaut

Zvláštní uznání:

Mizení, autor: Matěj Samec, režisér: Bohdan Karásek, zvuk: Džian Baban a Jakub Školný, zvukový design a hudba: Džian Baban, dramaturgie: Klára Fleyberková, výrobce: Český rozhlas

V kategorii podcast byla poprvé udělena i Cena posluchačů. Na základě hlasování zvítězil podcast Kde domov můj? Lukáše Houdka, mapující vzpomínky namibijských dětí, které se v 80. letech ocitly v Československu.

V jednotlivých kategoriích byly nezávisle na odborné porotě uděleny také Ceny studentské poroty. V sekci Dokument získala ocenění Brit Jensen za dílo Hotel Hate. V mezinárodní kategorii Reportáž obdržela Cenu studentské poroty litevská autorka Ieva Balsiunaite za dílo Ukrajinské ženy a zdravotníci o porodech ve válce: život vždy vítězí. V sekci Drama ocenili studenti hru Proč je nebe tak daleko určenou pro dětské posluchače. Nejlepším podcastem studenti zvolili finálový příspěvek Mizení od autora Matěje Samce a režiséra Bohdana Karáska.

Zakončení letošního mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio se uskutečnilo ve čtvrtek 17. října v prostorách Českého rozhlasu Olomouc. Slavnostním večerem provázela moderátorka Jitka Novotná a vystoupil Žesťový kvartet Českého rozhlasu. Přímý přenos zakončení jubilejního 40. ročníku festivalu přenášely stanice Český rozhlas Vltava a Český rozhlas Olomouc.