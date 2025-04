Český statistický úřad: Ročník narozených 2024 je nejslabší v historii

Přírůstek obyvatel 8,9 tisíce posunul počet obyvatel Česka k 31. 12. 2024 na 10 909 500. Byl to nejvyšší počet od konce 2. světové války. Přirozenou měnou se populace Česka šestým rokem v řadě zmenšila. Úbytek 27,9 tisíce osob byl obdobný jako v roce 2021, kdy byl zaznamenán rekordní počet zemřelých. Za hlubokým přirozeným úbytkem v roce 2024 však primárně stál nízký počet narozených.

Roční úhrn živě narozených 84,3 tisíce byl meziročně nižší o 6,8 tisíce, resp. o 8 %. „Počet živě narozených dětí se v roce 2024 výrazně snížil již potřetí v řadě. Roční úhrn 84 311 představuje nové historické minimum, které překonalo dosavadní číslo 89 471 z roku 1999,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Meziročně nižší byl jak počet prvorozených dětí (o 9 %), tak dětí druhorozených (o 7 %) a také dětí narozených ve třetím či vyšším pořadí (o 5 %). Podle předběžných údajů připadlo na jednu ženu 1,37 dítěte a úhrnná plodnost byla o 0,1 nižší než v roce 2023. Mimo manželství se narodilo 47,0 % dětí, o 0,1 p. b. méně než o rok dříve.

Pohyb obyvatel v letech 2023 a 2024:

Během roku 2024 zemřelo celkem 112,2 tisíce obyvatel Česka, z toho 57,7 tisíce mužů a 54,5 tisíce žen. Ve srovnání s rokem 2023 jich bylo o 0,6 tisíce (1 %) méně. Nejvíce úmrtí bylo zaznamenáno v lednu a v prosinci, nejméně v červnu. V rámci pětiletých věkových skupin byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80–84 let (19,2 tisíce) a 75–79 let (19,0 tisíce). Podle předběžných odhadů byl úbytek zemřelých spjat s dalším růstem střední délky života mužů i žen (přibližně o čtvrt roku).

Do manželství vstoupilo celkem 44,5 tisíce párů snoubenců, což bylo o 3,8 tisíce, resp. o 8 %, méně než v roce 2023. Meziročně ubylo ženichů i nevěst ve všech pětiletých skupinách od 25 do 50 let věku. Nejvíce snoubenců (2,5 tisíce jak ženichů, tak nevěst) patřilo ke generaci narozených roku 1993. Rozvedeno bylo celkem 20,8 tisíce manželství, meziročně o 1,3 tisíce (o 7 %) více. Mírně vyšší byla i úroveň rozvodovosti (40 % oproti 37 % v roce 2023). Nejčetnější byly rozvody po 4 až 7 letech manželství. 58 % rozvedených manželských párů mělo společné nezletilé děti. Rozvody se tak dotkly celkem 19,3 tisíce nezletilých dětí.

Zahraničním stěhováním získalo Česko 36,8 tisíce obyvatel. Ve srovnání s rokem 2023 to bylo výrazně méně (o 57,8 tisíce). Počet přistěhovalých ze zahraničí do Česka se meziročně snížil (o 19,4 tisíce) na 121,8 tisíce, stále však zůstal ve srovnání s roky před vypuknutím války na Ukrajině významně vyšší. Vystěhovalých do zahraničí bylo evidováno téměř 85,0 tisíce (meziročně o 38,4 tisíce více). Zhruba tři čtvrtiny vystěhovalých patřily k osobám s ukončenou dočasnou ochranou.

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s mezinárodní ochranou v České republice.

Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně. Veškeré údaje za rok 2024 jsou předběžné.