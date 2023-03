Český statistický úřad: Ve 33 obcích zvolili v sobotu nová zastupitelstva

reklama

Obce, ve kterých volby v sobotu proběhly, územně přísluší do 13 krajů. Nejvíce z nich náleží do kraje Středočeského (8 obcí) a kraje Vysočina (6 obcí). Po třech obcí do krajů Jihočeského, Plzeňského a Ústeckého a po dvou do krajů Olomouckého a Zlínského. V ostatních šesti krajích se nové volby uskutečnily vždy pouze v jedné obci kraje. Anketa Má Marian Jurečka vaši důvěru? Má 2% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18794 lidí

Celková volební účast činila 70,24 % a vůbec nejvyšší zájem o volby zaznamenali v obci Hradiště na Rokycansku, kde účast dosáhla 97,30 %. Naopak nejnižší účast byla zaznamenána v obci Lhánice na Třebíčsku, kde odvolilo 46,88 % oprávněných voličů. Mandát v nových volbách získalo 90 žen a 132 mužů. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 45,7 let. Nejstaršímu zvolenému je 74 let, nejmladšímu 23 let. Podrobné informace o volebních výsledcích naleznete na webu Volby.cz.

„Nové či opakované volby do obecních zastupitelstev se letos konaly již potřetí, nicméně tyto patřily vzhledem k územnímu rozsahu i počtu 33 obcí k největším. Historicky podobná situace nastala v březnu 2019, kdy se nové volby konaly v 31 obcích či v březnu 2015, kdy se volila nová zastupitelstva dokonce ve 41 obcích,“ upozorňuje Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Pro nové volby do zastupitelstev v 33 obcích bylo zaregistrováno celkem 110 kandidátních listin. O post zastupitele se ucházelo 239 žen (tedy 39,8 % z celkového počtu kandidátů) a 362 mužů. Nejvíce kandidátů se o zvolení ucházelo v obci Pašinka na Kolínsku, kde o 7 mandátů usilovalo 35 kandidátů. Naopak nejmenší počet kandidátů byl pak v obci Lhánice na Třebíčsku, kde do sedmičlenného zastupitelstva obce kandidovalo 6 kandidátů. Průměrný věk kandidujících byl 46,2 let. Třem nejmladším kandidátům bylo 18 let, nejstaršímu pak 81 let.

Poslední okrsek byl zpracován v neděli 26. března ve 01:22 hodin. V pondělí výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

