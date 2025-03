Český statistický úřad zveřejnil souhrnná data o digitalizaci Česka a Evropské unie

V roce 2024 bylo v Česku k internetu připojeno již téměř 90 %domácností. Zatímco ty s dětmi internet doma používají skoro všechny (99,6 %), v případě seniorských domácností (tvořených osobami starších 65 let) se jednalo o 60 %. Chytré domácí spotřebiče (ZDE) v roce 2024 používalo 16 % domácností oproti 3 % v roce 2020, a šlo spíše o ty s vyššími příjmy.

Díky stále většímu rozšíření chytrých telefonů roste počet osob, které je využívají jako bránu do světa internetu. Minulý rok to bylo 7 milionů obyvatel Česka starších 16 let, v roce 2014 šlo o 2,5 milionu osob. Určitou výjimku představují senioři. „V roce 2024 používala internet ve svém telefonu jen pětina osob starších 75 let. Důvodem byla i skutečnost, že dvě třetiny osob v tomto věku vlastní pouze tlačítkový telefon,“ uvedl Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

V Česku roste obliba online nakupování i internetového bankovnictví, v rámci zemí EU patříme v obou těchto digitálních aktivitách do první desítky. Počet uživatelů internetového bankovnictví se u nás za posledních deset let téměř zdvojnásobil na 6,7 milionu v roce 2024. Streamování hudby a videí se stalo dominantním způsobem konzumace audiovizuálního obsahu, a to zejména u mladší generace. Výrazně se u nás zvýšila také ochota za online obsah platit.

V Česku vzrostl počet podniků používajících sociální sítě. V roce 2024 mělo firemní stránku na Facebooku nebo na profesní síti LinkedIn 53 % firem v porovnání s 23 % před deseti lety. V roce 2024 využívalo nástroje umělé inteligence (ZDE) v EU i v Česku 41 %velkých podniků.

Do běžného života postupně proniká digitalizace veřejné správy a zdravotnictví. Přes elektronickou podatelnu Finanční správy bylo v roce 2024 podáno milion přiznání daně z příjmu fyzických osob a dalších téměř 900 tisíc prostřednictvím datových schránek. V roce 2020 jich bylo prostřednictvím těchto dvou elektronických způsobů podáno celkem 585 tisíc.

Roste také počet těch, kteří online zažádali o čerpání benefitů u své zdravotní pojišťovny. V minulém roce tuto možnost využila čtvrtina osob. Zlepšuje se i přístup k digitálním technologiím ve školách. Mezi lety 2020 a 2024 vzrostl počet počítačů ve školách o polovinu na 500 tisíc.

Přehledné údaje o využívání internetu a dalších digitálních technologií v Česku a v zemích EU přináší nová publikace ČSÚ Informační společnost v číslech (ZDE).

Data v publikaci Informační společnost v číslech vycházejí především z výsledků každoročních šetření ČSÚ o využívání informačních technologií v domácnostech (ZDE) a v podnicích (ZDE), která se provádějí ve všech zemích EU. Cílem těchto zjišťování je i monitorování plnění cílů schválených v rámci Digitální dekády 2030 (ZDE).

Data o digitální infrastruktuře (ZDE) vycházejí ze zdrojů Českého telekomunikačního úřadu a údaje o rozvoji digitalizace veřejné správy (ZDE), v oblasti vzdělávání (ZDE) či ve zdravotnictví (ZDE) pak ČSÚ zpracovává z řady různých oficiálních datových zdrojů. Mezinárodní srovnání vychází primárně z dat Eurostatu (ZDE).

