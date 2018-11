CzechInvest: Czech Space Week ukáže přínosy kosmických technologií

Suchý zip, aku nářadí, družicové navigační systémy. To jsou ty nejznámější příklady využití kosmických technologií v běžném životě. Jak kosmické technologie ovlivňují a do budoucna ještě mohou ovlivňovat běžný život každého z nás, ukáže v Praze a Brně Czech Space Week, týden plný akcí pro odbornou a širokou veřejnost. Koná se od 9. do 18. listopadu 2018.

Konference k 10 letům členství České republiky v Evropské kosmické agentuře (ESA) za účasti zahraničních hostů, první český kosmický průmyslový veletrh, hackathon a kosmický job fair pro studenty, dny otevřených dveří pražského sídla Agentury pro evropský globální družicový a navigační systém (GSA) v Praze nebo koncert filmové sci-fi hudby. To jsou jen některé z přibližně dvaceti akcí, kterými chtějí Ministerstvo dopravy a agentura CzechInvest spolu s dalšími partnery přiblížit kosmické aktivity a jejich přínos pro vědu, podnikání, ale i každodenní život odborné i široké veřejnosti.

V České republice působí řada technologicky zdatných firem, které mají schopnosti a potenciál uplatnit se v mezinárodní konkurenci a podílet se na projektech, jejichž výsledky nacházejí uplatnění na trhu.

„Nejdůležitějším nástrojem České republiky pro rozvoj kosmických technologií a aplikací jsou programy Evropské kosmické agentury. České firmy a vědci tak mohou pracovat na špičkových technologických projektech, které přesahují technologické, vědecké i finanční možnosti samostatné České republiky a je nutné je řešit v mezinárodní spolupráci. Za 10 let členství České republiky v ESA se přes 40 firem a 22 výzkumných ústavů zapojilo do více než 300 projektů. Díky mezinárodní spolupráci v konsorciích se české firmy zároveň zapojují do mezinárodních dodavatelských řetězců, které pak na komerční bázi dodávají řešení původně vytvořená v programech ESA. Tím zvyšují svoji konkurenceschopnost a pomáhají stavět znalostní ekonomiku České republiky,“ říká Dan Ťok, ministr dopravy, který za zapojení ČR do ESA a do kosmických aktivit EU odpovídá.

„Kosmické technologie nacházejí své využití v mnoha oborech napříč všemi oblastmi lidské činnosti. A s nápady na jejich využití často přicházejí mladé firmy, start-upy, které vědí, jak kosmickou technologii, navigační data nebo družicové snímky uplatnit v běžném životě. Start-upy jsou velkým zdrojem inovativních řešení, proto ty nejslibnější podporujeme v podnikatelském inkubátoru ESA BIC Prague,“ říká Silvana Jirotková, generální ředitelka agentury CzechInvest.

Význam kosmických aktivit pro budoucí hospodářský vývoj deklarovala letos i Evropská komise svým návrhem zvýšit rozpočet kosmického programu o 30 procent, tedy na 16 miliard euro. Roste i význam České republiky v evropských kosmických aktivitách. Usídlení Agentury pro evropský globální družicový navigační systém (GSA) v Praze v roce 2012 sem od té doby přitahuje mnohé zahraniční firmy a instituce. Od roku 2016 funguje v Praze kosmický podnikatelský inkubátor ESA BIC Prague, kterým prošlo již 13 českých firem, a který se letos rozšířil i o pobočku v Brně.

Czech Space Week pořádá Ministerstvo dopravy, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a ESA BIC Prague jako vyvrcholení oslav českého kosmického roku Czech Space Year 2018, roku řady významných českých kosmických výročí – prvního letu československého kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru, vypuštění první československé družice Magion 1 do vesmíru a vstupu České republiky do Evropské kosmické agentury (ESA).

Generálním partnerem Czech Space Week je OHB. Hlavními partnery jsou Thales Alenia Space, Honeywell, IBM a S.A.B. Aerospace. Partnery jsou hlavní město Praha, Úřad vlády ČR, Technologické centrum Akademie věd ČR, ESERO, Space Job Fair, European Space Talks, Vesmír pro lidstvo, Agentura pro evropský globální družicový a navigační systém (GSA), Hvězdárna a planetárium Brno a Jihomoravské inovační centrum. Mediálními partnery jsou Svět průmyslu, czechcrunch.cz, kosmonautix.cz a EkonTech.cz.

Podrobný program Czech Space Week ZDE.

autor: Tisková zpráva