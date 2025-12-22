HZS ČR: Tísňová linka 112 bude od 1. 1. 2026 přijímat hlášení i z eCall nové generace

23.12.2025 19:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Telefonní centrum tísňového volání 112 je připravené od 1. ledna 2026 přijímat hlášení nejen ze stávajícího systému eCall, ale také z eCall nové generace. Jde o reakci na technologický vývoj mobilních sítí a postupné vypínání starších 2G vrstev, na kterých dosavadní eCall funguje.

HZS ČR: Tísňová linka 112 bude od 1. 1. 2026 přijímat hlášení i z eCall nové generace
Foto: HZS ČR
Popisek: logo Hasičského záchranného sboru České republiky

Takzvaný eCall nové generace využívá modernější způsob přenosu hlasu a dat přes mobilní sítě. Oba typy eCall budeme na tísňové lince 112 přijímat souběžně, a to po dobu, kdy budou mobilní sítě přenos standardního eCall podporovat. Ve věci dlouhodobě spolupracujeme s mobilními operátory a pravidelně realizujeme koordinační schůzky, a to nejen v oblasti eCall. Současně jsme v kontaktu s Českým telekomunikačním úřadem jako regulačním a kontrolním orgánem v oblasti elektronických komunikací, se kterým koordinujeme další postup vůči mobilním operátorům.

Přechod na modernější vrstvy mobilních sítí přináší vyšší kvalitu a spolehlivost služeb a zároveň umožňuje využívání pokročilých funkcí. Typickým příkladem je automatické zasílání přesné polohy volajícího při volání na tísňovou linku 112 prostřednictvím technologie AML (Advanced Mobile Location).

Co je to eCall?

Služba eCall je systém používaný u vozidel v rámci Evropské unie. Lze ho aktivovat manuálním stisknutím tlačítka, zároveň se ale v případě vážné dopravní nehody aktivuje automaticky sám a spojí vozidlo s tísňovou linkou 112. Operátorům jsou ihned přeneseny základní údaje, zejména přesné místo a čas nehody, identifikace vozidla nebo směr jízdy, což umožňuje rychlejší vyhodnocení situace a vyslání pomoci.

Tento systém je přínosný zejména v případech, kdy jsou lidé ve vozidle v šoku, neznají svou přesnou polohu, nejsou schopni ji sdělit nebo použit mobilní telefon a jde jednoznačně o přínosný prvek ochrany života a zdraví. Na základě jeho aktivace bylo v roce 2024 založeno více než 2090 událostí, a do 15. 12.  2025 dokonce už více než 3 590.

Článek obsahuje štítky

tísňová linka , TZ , HZS ČR

