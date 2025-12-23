Wasserbauer (Motoristé): Tak fungují média. Nemůžou si přece psát své pravdy a výroky

Tak takto nám fungují média...
Vyblinkáme text vycucaný z prstu s "oponenturou" profesorů klimatologů a to ještě na vytržené úryvky z videí a textů.
Všichni, kdo mě sledujete, víte co si myslím a jak na klimahysterii nahlížím. A není to tak, jak vypotil pan novinář.
Když navrhnu jakýkoliv živý vstup, či diskusi s pány profesory, klidně i jinými, tak to ne... Viz můj mail z MŽP a mail pana "novináře" klimatologa.
Proti tomuto novinářskému "nešvaru" budu bojovat celou svoji politickou kariéru. Dle mého se to musí změnit. Nemůžou si psát své pravdy a výroky a vydávat to za teze někoho jiného.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.