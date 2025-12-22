Ředitelství vodních cest: Na Mělníku vznikne přístaviště rekreačních plavidel

Veřejné přístaviště připravuje Ředitelství vodních cest ČR pro uspokojení zájmu vodních turistů o bezpečné a pohodlné vyvázání v blízkosti soutoku Labe a Vltavy. „Potřebnost doplnění této infrastruktury dokládají výsledky letošní rekordní plavební sezóny, kdy dosavadních 11 veřejných přístavišť navštívilo v roce 2025 celkem 3165 lodí, což je o 40 % více než v předchozím roce,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, jež je investorem a provozovatelem přístavišť.
„Město Mělník leží na soutoku dvou největších českých řek, ale tento potenciál využíváme zatím velmi omezeně. Proto jsem rád, že se podařilo na tomto projektu dohodnout s Ředitelstvím vodních cest ČR a společně nalézt řešení, které povede k obnově života na soutoku a na březích. Místo je velmi oblíbené a v blízkosti historického centra města.“ uvedl starosta města Mělník Tomáš Martinec.
Pro polohu přístaviště se zvažovalo několik alternativ. Původně zamýšlené umístění na pravém břehu vedle areálu Českých přístavů u starého silničního mostu, známé jako Vinařství, se ukázalo jako neprůchozí, neboť se nepodařilo získat povolení Českých přístavů se zřízením přístupu pro veřejnost. Aktuálně sledovaná varianta přístaviště je na pravém břehu řeky přibližně 700 m proti proudu nad soutokem s Vltavou, přímo naproti bývalým slunečním lázním. Je navržena do stávající zátoky tak, že ani v nejmenším nezasahuje do profilu říčního koryta.
Lokalita nabízí dobrý přístup do města a je atraktivní nejen pro obyvatele a návštěvníky města, ale také pro uživatele pravobřežní labské cesty a cyklotrasy, pro které vytváří přirozený vstupní bod do města na křižovatce cest. Do 1,2 km vzdáleného centra města se lze dostat po stezce pro pěší, která se po 300 m napojuje na cestu vedoucí přes sady Na Polabí. Pro cyklisty je trasa o 500 m delší. Očekává se, že nové přístaviště podpoří očekávaný rozvoj této části břehu, jelikož již nyní se zde konají různé městské akce. Přístaviště přinese občanům nejen možnost krátkodobého stání plavidel, ale také nové posezení u řeky. Díky připojení přístaviště na vodovod a elektrickou energii bude moci město v budoucnu využívat tato média při svých akcích pro veřejnost na nábřeží.
Technicky je přístaviště navrženo jako plovoucí molo délky 120 m osvědčené konstrukce s betonovými plováky, ocelovou konstrukcí a dřevěnou pochozí palubou. Vstup na molo je zřízen pomocí ocelové přístupové lávky, vedoucí ze zpevněné plochy na břehu přímo na molo. Celá konstrukce se pohybuje v závislosti na výšce hladiny po tzv. vysokovodních dalbách nahoru a dolů ve výškovém rozsahu dosahujícím za povodní až 9,5 m. Dalby si lze představit jako vysoké sloupy, které drží pevně molo na místě a umožňují mu pohyb právě jen ve směrech nahoru a dolů.
Přilehlá zpevněná plocha obsahuje nezbytnou přístavní infrastrukturu, jako jsou informační panely a cedule, lavička, stojany na kola, odpadkový koš a podobně. Přístavní infrastruktura bude osvětlena, monitorována kamerovým systémem a vybavena odběrnými sloupky pro odběr elektrické energie a vody uživateli přístaviště. Zároveň bude instalováno plavební značení a informační systém přístavišť. Upravené břehy jsou zpevněny kamennou dlažbou a předpokládá se jejich přirozené zarůstání trávou.
V současné fázi přípravy je vyhotovena studie předkládající technické a architektonické řešení, jež bylo společně Městem Mělník a Ředitelstvím vodních cest ČR odsouhlaseno. V roce 2026 bude zpracována dokumentace pro povolení záměru a v následujícím roce by mohla být stavba povolena. Očekávané uvedení do provozu je v roce 2028. Investiční náklady budou kalkulovány v další fázi zpracování projektové dokumentace.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.