Takový americký Zdechovský nebo Jakob. Jak se vytváří strach z Ruska

Ekonom Pavel Šik publikoval na svém facebookovém profilu komentář, který nazval: „Jak se dělá propaganda aneb dezinformace na nejvyšší úrovni.“
Zamýšlí se v něm nad tím, že médii prolétla zpráva, že si „američtí zpravodajci“ nebo také „americké tajné služby“ myslí, že Putin nechce jen část, ale celou Ukrajinu a ani to mu nestačí, chce i východní Evropu.
„Je to skvělá ukázka, na jakém základě vznikají agenturní zprávy, které poté s údernými titulky přebírají třeba naše média nebo ta ukrajinská. Zpráva má jasně čtenáři vsugerovat pocit, že Rusko je hrozba a s Putinem se proto nedá jednat, protože se mu nedá věřit. Ten totiž touží po mnohem větším soustu. ‚Důvěryhodné americké tajné služby‘ nám říkají, že na hranicích Doněcka se Putin nezastaví a ani na hranicích Ukrajiny, možná na hranicích Německa, ale i to je nejisté. Kdo ty skvělé ‚tajné informace amerických tajných služeb‘ zprostředkoval?“ ptá se Šik.
Americký Lipavský pod tlakem Ukrajinců
Uvádí, že agentuře Reuters je kromě nějakých anonymních zdrojů přímo z tajných služeb prozradil v rozhovoru americký demokratický kongresman, spolupředseda ukrajinské skupiny v Kongresu USA a člen stálého výboru Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby Mike Quigley.
„Mike se dá srovnat v ČR s Lipavským, Zdechovským nebo podle vzhledu ještě lépe Jakobem. Má stejnou, stále se opakující zjednodušenou proukrajinskou rétoriku pro ty méně ‚náročné‘ a méně chytré spoluobčany, kteří si myslí, že ostatní to nechápou. Jenže Mike to na rozdíl od politiků ve východní Evropě dělá čistě z politického pragmatismu, byl totiž zvolen za Illinois, jeho volební okrsek má jednu z největších ukrajinských komunit v USA, a tak si stejně jako další američtí kongresmani, např. Fitzpatrick, Kaptur, Wilson, Blumenthal nebo největší úlisný had Lindsey Graham (viz jeho ‚dobře investované peníze do zabíjení Rusů‘), udělal z Ukrajiny politický program,“ píše ekonom.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Cílem pro tohoto kongresmana není mír, možná ten spravedlivý, ale ten se rovná vítězství Ukrajiny, cílem pro něj je neomezená vojenská a finanční podpora, eskalace a roztleskávání davů. „Za Bidena pomohl protlačit několik obrovských finančních a vojenských balíčků, které bychom mohli nazvat větší, delší a smrtelnější. Od zvolení Trumpa už se téhle partě moc nedaří a Mikea to samozřejmě štve. Hned v únoru například prohlásil, že Trump zradil Ukrajinu, v dubnu se snažil s Grahamem a dalšími neúspěšně protlačit drtivé sankce bez ohledu na případné důsledky pro americký průmysl nebo v srpnu kritizoval Trumpa za to, že se vůbec setkal s Putinem, omg jak mohl,“ přiblížil autor komentáře.
Kongresman podle něj nepolevuje a stále se snaží sabotovat současné snahy Trumpovy administrativy k dosažení dohody a tentokrát mu v tom pomohla agentura Reuters, protože americká média Mike příliš nezajímá, soudě i podle echa v amerických médiích.
Ve staré dobré strategii „pokud budete lidem neustále tlouct do hlavy, že Rusko je hrozba a Putinovi nelze věřit“, podaří se vám dvě věci – napadnout politického soupeře, který s Putinem jedná, a současně vytvořit hysterii a strach, nejlepší živnou půdu pro eskalaci.
Takže Mike šel podle Šika za korespondentkou Reuters Erin Banco a vyšel velký strašák o tom, co si „myslí“ americké tajné služby o tajných plánech Putina, kterého jen u nás přetiskly iDnes, Novinky nebo Forum24 a na Ukrajině prakticky všechna média.
„Největší legrace, když si vzpomeneme na ‚dezinformační‘ hon před pár lety u nás, je, že oficiální zprávy amerických tajných služeb, jako např. 2025 Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community nebo 2025 Worldwide Threat Assessment od Defense Intelligence Agency, žádná taková tvrzení jako ta od Mika a těch ‚anonymních zdrojů‘ z tajných služeb neobsahují,“ upozorňuje Šik.
A ptá se: „Znamená to, že Mikeovi nějací důležití důstojníci tajných služeb vyprávěli tajně na chodbě své pohledy a názory o tom, co si Putin večer před spaním přeje a on to potom předal Reuters jako zaručenou zprávu, kterou barvitě dovysvětlil, protože on je přece člen stálého výboru Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby?“
„Bullshit, lež a propaganda!“ Šéfka tajných služeb se naštvala
Se znalostí věci odpovídá: „Asi ne tak zcela. Protože když článek na Reuters vyšel, naštvaná šéfka amerických zpravodajských (tajných) služeb Tulsi Gabbardová, ředitelka DNI, korespondentce Reuters Erin Banco napsala, že ten článek je totální bullshit, lež a propaganda hlubokého státu, která má za cíl podkopat úsilí prezidenta, má podněcovat hysterii a strach mezi lidmi a má za cíl podporovat eskalaci války nebo dokonce vtáhnout americkou armádu přímo do války, což si podle Tulsi šéfové v NATO, a především lídři EU, skutečně přejí. Ale nejen to, napsala autorce, že je to lež i proto, protože zástupci amerických zpravodajských služeb informovali americké politiky v Kongresu, včetně toho dotyčného Mikea, že podle jejich skutečného hodnocení se Rusko snaží vyhnout větší válce s NATO, a také, jak ukázaly poslední roky, Rusko v současné době nemá schopnost dobýt a okupovat celou Ukrajinu, natož nějaké další části Evropy.“
Šik konstatuje, že to bylo samozřejmě vážné obvinění, a tak se autorka Erin Banco hned pár hodin po vydání hájila na Twitteru, že autoři ani Reuters netvrdili, že Putin je připraven zítra zaútočit na NATO, jen prý uvedli, že jeho ambice „zůstávají nezměněny“, článek upravili a aktualizovali a do článku pak nakonec raději přidali poznámku Gabbardové.
„To už ale některým médiím, jako třeba iDnes, uniklo, a u ostatních má člověk buď pocit, že Mike má určitě pravdu a Tulsi určitě kecá, nebo přinejmenším to prý znamená rozpory v názorech samotných amerických tajných služeb. Škoda už je napáchána a v hlavách statisíců fanatiků a občanů, kteří čtou pouze titulky, zůstane, že je to jasný, Putin chce velkou válku, protože to říkaly americké tajné služby... Kam se hrabe ruská propaganda,“ konstatuje český ekonom a komentátor.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.