„Honzo, ty už se mnou nemluvíš?“ Chaun potkal Hřebejka, pak došlo na dezoláty a zrůdy

Stominutový snímek, který má podle Kvapila dokumentovat, co udělá cesta na Ukrajinu s lidmi, „kteří podlehli dezinformacím z Ruska“, má žákům ukazovat sílu dezinformací. „Potvrdilo se nám, že tento film otevírá pro mladé lidi řadu otázek narážejících například na téma mediální gramotnosti, to znamená i jak rozpoznávat dezinformace. Stálá poptávka škol o projekce s diskusemi nás přiměla k hromadné akci tohoto typu,“ komentoval projekci Kvapil pro ČTK.
Na hromadnou projekci dorazili mezi žáky a studenty také velitelé z české armády, zástupci organizátorů Martin Ondráček z iniciativy Dárek pro Putina či tvůrci podcastu Přepište dějiny Martin Groman a Michal Stehlík. Po projekci vystoupil také prezident Petr Pavel a poukázal například, že si „v dnešní době část lidí názor netvoří na základě faktů, ale na základě emocí“.
„Dokument Velký vlastenecký výlet má v době, kdy se ve veřejném prostoru stále častěji zpochybňuje samotná existence války na Ukrajině, zásadní význam,“ ohodnotil snímek prezident Pavel.
Později připojil, že ho těší, že mohl se studenty na místě debatovat. „Je důležité, aby právě mladá generace rozuměla tomu, jak snadno lze pravdu ohýbat, a aby nerezignovala na hodnoty, na kterých stojí svobodná společnost,“ shrnul.
Na místě byl zrovna také scenárista a režisér, který pohled prezidenta nesdílel a ve videu z místa referoval o tom, že cestou na Vyšehrad objevil „skrytou propagandu“. „Mně se z toho normálně zvedá žaludek, protože takhle vypadá indoktrinace,“ podotkl.
Během natáčení videa zrovna kolem procházel též režisér a někdejší Chaunův spolužák Jan Hřebejk. „No, nazdar! Jseš to ty!“ zvolal na něj. A po otázce, zda mu nevadí, že zrovna natáčí video, se ho zeptal, co si o snímku myslí. Hřebejk po odpovědi na pozdrav za chůze sdělil, že si o filmu zatím „nic nemyslí“ a bez zastavení u Chauna pokračoval na místo. Následovala proto Chaunova otázka, proč se s ním nechce dát do řeči. „Honzo, a ty už se mnou nemluvíš?“ zvolal směrem k Hřebejkovi, jenž na to reagoval mávnutím ruky a odpovědí: „Ne.“
Video se následně rozšířilo po sociálních sítích a šířilo se, že Hřebejk Chauna „poslal do řiti“. Chaun si posteskl, že nechápe, proč s ním jeho spolužák z filmové fakulty už nemluví. „Tenhle člověk, se kterým jsem si vůbec nic neudělal špatného, se se mnou už nechce bavit,“ zmínil.
Hřebejk v reakci na toto Chaunovo postesknutí svému někdejšímu spolužákovi poslal ostrý vzkaz: „Igore, všichni ti spolužáci a kamarádi, které jmenuješ, Jarchovský, Lagner, Sedláčková nebo Formanová, kteří nebo které na rozdíl od tebe nezmařili svůj talent, který jsi ty v posledních letech věnoval svým dezolátským a proruským blábolům a tahání peněz z prvoků, tak ti by si o tebe dnes neopřeli ani kolo, a když o tobě náhodou mluvíme, tak s nejhlubším opovržením.“
Na tuto zprávu se poté rozhodl zpětně odpovědět Chaun a Hřebejkovi vzkázal, že si nemyslí, že by svůj talent promarnil. „Neustrnul jsem. To mi umožnilo neuzavřít se do pýchy domnělého lepšího člověka,“ adresoval směrem k Hřebejkovi.
„Když dokážeš část svých diváků nazývat prvoci, když chceš exprezidenta Zemana vybombardovat při jeho narozeninách, když po nocích píšeš mimořádně zapšklé, nenávistné komentáře, kdo z nás degeneroval?“ napsal dále Chaun.
Hřebejk na slova Chauna nereagoval, jelikož dle svých slov nedokáže jeho video o své osobě zhlédnout. „Není síla, která by mě donutila poslouchat řeči Igora Chauna. To je určeno pro jeho sledovatele, ne pro mě,“ zmínil.
K samotnému snímku Velký vlastenecký výlet pak režisér měl jen pochvalná slova. „Mimořádný film o důsledku hybridní války s Ruskem. Bylo by možné tu trojici protagonistů politovat. Jenomže ‚oni‘ vyhráli volby a jejich zástupci teď budou ovlivňovat naše životy a budoucnost našich dětí. Tupá a bezcitná komunistická zrůda nebo úplně zmatený nácek s dezinformacemi vymletým mozkem. Přesně tak to je,“ podělil se o své poznatky po zhlédnutí snímku.
