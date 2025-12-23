Sedláček (Národní demokracie): Rajchlův místopředseda Vacek má „fialové“ myšlení

Nejen Jaromír Zůna, ale i Rajchlův místopředseda Petr Vacek má "fialové" myšlení!
Po eskapádách ministra Zůny se začal ozývat Jindřich Rajchl, že prý by tu funkci vzal za něj. Tím by ale žádná změna nenastala. Rajchl sice mluví hezky, ale jak ukazuje svým výběrem lidí okolo něj, žádná alternativa to není.
Na této koláži vidíte slova, která zní, jako by je pronesl Petr Fiala či někdo další ze SPOLU. Jejich autorem je ale JUDr. Petr Vacek, 1. místopředseda strany PRO a tím i Rajchlova pravá ruka.
To jednoznačně dokazuje, že ani strana PRO není žádnou alternativou. A opět platí to, co říkám vždy: Nestačí volit podle hezkých slov na plakátech; vždy se podívejte, jací konkrétní lidé se ucházejí o vaši přízeň a jaké činy za nimi stojí.
Celý článek, z nějž pocházejí tyto úryvky, naleznete ZDE.
