Sedláček (Národní demokracie): Rajchlův místopředseda Vacek má „fialové“ myšlení

24.12.2025 14:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Petru Vackovi (PRO).

Sedláček (Národní demokracie): Rajchlův místopředseda Vacek má „fialové“ myšlení
Foto: narodnidemokracie.cz
Popisek: Národní demokracie, logo.

Nejen Jaromír Zůna, ale i Rajchlův místopředseda Petr Vacek má "fialové" myšlení!

Po eskapádách ministra Zůny se začal ozývat Jindřich Rajchl, že prý by tu funkci vzal za něj. Tím by ale žádná změna nenastala. Rajchl sice mluví hezky, ale jak ukazuje svým výběrem lidí okolo něj, žádná alternativa to není.

Na této koláži vidíte slova, která zní, jako by je pronesl Petr Fiala či někdo další ze SPOLU. Jejich autorem je ale JUDr. Petr Vacek, 1. místopředseda strany PRO a tím i Rajchlova pravá ruka.

To jednoznačně dokazuje, že ani strana PRO není žádnou alternativou. A opět platí to, co říkám vždy: Nestačí volit podle hezkých slov na plakátech; vždy se podívejte, jací konkrétní lidé se ucházejí o vaši přízeň a jaké činy za nimi stojí.

Celý článek, z nějž pocházejí tyto úryvky, naleznete ZDE.

Psali jsme:

Jsme planetární opozice, Havel se bude hodit. Ředitel KVH začal „přemýšlet“, chvilkaři nadšení
Volby těsně? Rozdělená společnost za to nemůže, tvrdí Sedláček
Sedláček (Národní demokracie): Motoristé mezi ty relativně lepší varianty
Sedláček (Národní demokracie): Důkaz, že se vracíme do doby cenzury a represí

Zdroje:

https://iportal24.cz/nazory/byt-neukotven-znamena-v-soucasnem-svete-stat-se-koristi-ostatnich/?fbclid=IwY2xjawO3s7xleHRuA2FlbQIxMABicmlkETB2a2xZV0dmVndyUGI5QnRUc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHiaKvHOUmKq36Ze2E5gTcpo4o7viDoTGZtKCyKkD3ssfrbhXJkbfM-D6H_Tz_aem_THan_8f17NGHCv2SvJ051A

https://www.facebook.com/photo?fbid=1436408098494143&set=a.650557177079243

