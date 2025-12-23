Nedůstojné, schovává se. Prezident Pavel to schytal za jednu větu

Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Pavel se po jednání s Turkem odkázal na ústavu a to, že ta je společně s rozhodnutím Ústavního soudu „základním východiskem pro konání prezidenta“ a ve stanovisku zveřejněném hradním mluvčím Vítem Kolářem uvedl, že „není rozhodující“, zda Turkovi byly jeho činy prokázány, či nikoliv. „Intenzita a rozsah problematických výroků a činů Filipa Turka opakovaně vyvolávají pochybnosti o jeho loajalitě k hodnotovému řádu vymezeného Ústavou ČR. Není přitom rozhodující, zda mu byly jednotlivé výroky a činy zpochybňující ústavní hodnoty prokázány, ale to, zda na ně tímto způsobem nahlíží významná část veřejnosti,“ sdělil Hrad.
Právník Zdeněk Koudelka k dané interpretaci Hradu pro ParlamentníListy.cz podotkl, že rozhodnutí o jmenování Turka ministrem je v pravomoci prezidenta, avšak tato uvedená „schovávání se“ za uvedenou formulací a „podobnými výmluvami“ označuje za nedůstojné. „Je v pravomoci prezidenta, zda jmenuje Filipa Turka ministrem. Nechce tak učinit, protože nesouhlasí s jeho politickými názory. Prezident byl zvolen a má tu moc. Schovává-li se však za ‚významnou část veřejnosti‘ či podobné výmluvy, je to nedůstojné. Většina veřejnosti nesouhlasila s bývalou vládou Petra Fialy, tehdy Pavel mlčel. Je obrovský rozdíl mezi Petrem Pavlem a předchozí velkou prezidentskou trojkou – Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman, kteří měli jasné a i kontraverzní politické názory, ale neschovávali se za nějakou ‚část veřejnosti‘. Chlap je chlap, anebo jim není,“ hodnotí vyjádření Hradu právník.
Dodává, že hradní vyjádření o rozhodujícím vlivu toho, jak na Turkovy údajné výroky nahlíží „významná část veřejnosti“, v lecčem připomíná minulý režim: „‚Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.‘ Za mládí Petra Pavla se rádi a často odvolávali držitelé komunistické moci na údajné zájmy a souhlas pracujících. Na to si nyní Hrad vzpomněl, jen pojem ‚přání pracujících‘ nahradil sloganem ‚většina veřejnosti‘.“
„A proto je tak důležitá ta podpora zespodu. Aby my jsme mohli říct: Ne my si to přejem, to lid to žádá. My s tím souhlasíme, s tím lidem. A ne prostě, aby my jsme tam byli sami jak kůl v plotě a neměli jediného slova podpory,“ zaznělo třeba z úst Miloše Jakeše na Červeném hrádku.
Někteří si také povšimli, že prezident, který se nyní zaštiťoval postojem veřejnosti, v minulosti opakovaně varoval před populismem.
A právnička Klára Samková pro ParlamentníListy.cz poznamenala: „Jako voják by měl vědět jedno: Který narativ je správný, určují vždy vítězové. A do doby, než je vítězství jedné či druhé strany zcela jisté, je dovolávání se „hlasu lidu“ značně ošemetné, neb šance, že v posledku bude dotyčný za úplného pitomce, je převeliká“.
Hrad se rovněž nechal slyšet, že by Turek neměl být premiérem Andrejem Babišem (ANO) na pozici ministra ani navržen. V případě, že by se Babiš rozhodl Turka nominovat, je prezident podle Hradu připraven onomu jmenování bránit.
„Prezident je hluboce přesvědčen, že člověk s tímto chováním a vystupováním nemůže být ministrem vlády ČR, a předpokládá, že ho z těchto důvodů předseda vlády na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty. Pokud by toto očekávání nenaplnil, je povinností prezidenta tuto roli naplnit. Byť to prezident považuje za zcela krajní a mimořádný krok, který prezident může použít v ojedinělých a vážných případech,“ uveřejnil Kolář.
Předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka po zveřejnění stanoviska Hradu pronesl, že chce o věci dále hovořit s premiérem Babišem a že Motoristé budou požadovat nominaci Turka na ministra i nadále.
I jeho samotného zarazila pasáž hradního vyjádření, týkající se náhledu „významné části veřejnosti“. „Nevím, nepřipadá mi to jako komunikace prezidenta republiky, který říká, že není podstatné, co je pravda, že podstatné je to, co si myslí někteří lidé nebo někteří voliči,“ zhodnotil v reakci Macinka pro ČTK. „Nevím, jestli to mysleli opravdu vážně, protože sestavování vlády je vážný proces. Toto je nějaká dojmologie, kdy někoho označím veřejně za něco, co není, a neberu v potaz to, jestli je to pravda, nebo není, ale beru v potaz, co si o tom myslí někteří lidé. Tak to si myslím, že není správná cesta, kudy bychom měli postupovat," doplnil Macinka.
Premiér Babiš již dopředu avizoval, že spor s prezidentem nechce řešit skrze kompetenční žalobu a podobný postoj proti takovému řešení již v minulosti avizoval Macinka i sám Turek.
Dle Koudelky je toto rozhodnutí premiéra Babiše, nesoudit se o ministerské působení Turka, správné. „Politické spory nemá řešit soud, ale politici. Prezidenta je potřeba porazit politicky, tedy v příštích prezidentských volbách. Podobnými žalobami jen politici posiluje politický aktivismus ústavních soudců, což je špatně,“ uzavírá právník Zdeněk Koudelka ve svém vyjádření pro ParlamentníListy.cz.
