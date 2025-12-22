Moravskoslezský kraj: Další podpora cykloturistiky

„Města, obce i svazky obcí mohou o dotace na rozvoj cykloturistiky žádat kontinuálně. Letos jsme jim už přerozdělili 25 milionů korun. Díky těmto prostředkům je cyklistická doprava v našem kraji bezpečnější, pohodlnější, ale také bohatější. Jsem ráda, že je o naši podporu takový zájem, proto v ní budeme pokračovat i v příštím roce. Zvyšujeme tak atraktivitu našeho regionu a přispíváme k tomu, že návštěvnost našeho kraje meziročně narůstá,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková s tím, že hejtmanství bude v rámci vyhlášeného dotačního programu přijímat další žádosti, a to až do konce září 2026.
Moravskoslezský kraj přispívá na výstavbu nových úseků až 3 miliony korun, na opravu cyklostezek až 1,5 milionu a na doprovodnou infrastrukturu, jako jsou odpočívky, stojany nebo například značení, až 500 tisíc korun. Města a obce také mohou žádat o příspěvek na projektovou dokumentaci, maximální výše dotace je v tomto případě 1 milion korun.
Na svém prosincovém jednání zastupitelstvo schválilo finanční podporu nové 600metrové cyklostezky, která propojí Hostašovice s přírodní památkou Zrzávka. „Trasa povede mimo frekventovanou silnici, bude tak atraktivnější a hlavně bezpečnější. Budou na ní nabíjecí body, stojany na kola a odpočívky. Podpoříme i obec Bělá, která vybuduje novou cykloútulnu s informačními tabulemi. Další krajský příspěvek půjde obci Stará Ves nad Ondřejnicí na projektovou dokumentaci a výstavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici,“ vyjmenovala 1. náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková a upřesnila, že z letošních 25 milionů korun se na prosincovém zastupitelstvu schválila podpora ve výši 4 a půl milionu korun.
V oblasti cestovního ruchu bude kromě podpory cykloturistiky Moravskoslezský kraj pokračovat i dalších dotačních programech, například na podporu turistické infrastruktury je v krajském rozpočtu připraveno 20 milionů korun. Za tyto peníze v kraji přibudou bezbariérové přístupy k vybraným turistickým cílům, budování či modernizace parkovišť u turistických atraktivit. Krajské peníze také půjdou na revitalizace veřejného prostoru na turistických trasách, jako jsou posezení, dětská hřiště nebo například zážitkové chodníky.
