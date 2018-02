CzechTourism: Česká republika se úspěšně prezentovala na veletrhu v Tel Avivu

17.02.2018 18:11

Významný dvoudenní veletrh cestovního ruchu pro oblast středomoří - International Mediterranean Tourism Market (IMTM) přivítal ve dnech 6. – 7. 2. 2018 na 25 500 návštěvníků. Veletržní expozice České republiky pod záštitou agentury CzechTourism patřila mezi největší lákadla, a to nejenom co do velikosti výstavní plochy, ale i pestrosti nabídky.