CzechTourism: Česko jako ideální destinace pro gastroturistiku

Do Česka za vínem? Proč ne. Že má malá země v srdci Evropy co nabídnout i ve vinařské turistice, bude Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism prezentovat na červencovém veletrhu National Geographic Traveller Food Festival v Londýně. Na akci agentura spolupracuje s Národním vinařským centrem, Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a statutárním městem Brno. Vlastní stánek na festivalu bude mít také Budějovický Budvar.

Sklepní uličky, zákoutí s vinnou révou a víno. Vinařská turistika se čím dál víc dostává také do hledáčku zahraničních hostů. O tom, že právě tzv. gastroturistika, tedy poznávání míst přes jídlo, víno a pivo, je jedním ze způsobů, jak se dá poznávat Česko, je přesvědčena agentura CzechTourism. České vinařství a Česko jako destinace pro vinařskou turistiku se tak mimo jiné představí na National Geographic Traveller Food Festivalu. Uskuteční se v Londýně už tento víkend, tedy od 15. do 16. července 2023.

“Podle mezinárodních trendů zájem o cestování za jídlem roste. A Česko nechce být pozadu. Gastronomie patří spolu s památkami mezi hlavní lákadla pro cestování do Česka,” říká ředitel České centrály cestovního ruchu-CzechTourism Jan Herget a upřesňuje: “Z našeho průzkumu vyplývá, že v průměru každý čtvrtý zahraniční turista realizuje v Česku alespoň jednu aktivitu spojenou s gastronomií. Gastronomie nejvíce láká Američany a Němce (27 %), Brity (28 %) a Francouze (32 %).“

Hosté ze zahraničí budou moci na akci poznat tuzemské víno, zjistit, jak je to s výlety do přírody nebo za pamětihodnostmi na vinařských stezkách, po kterých se dá cestovat pěšky i na kole. Představí se také historie a současnost tuzemského vinařství a chybět nebude ani prezentace barové scény v Brně včetně ochutnávky koktejlů.

„Už loni jsme měli velkou radost, že jsme se mohli zúčastnit tohoto prestižního eventu, na který zavítalo více než 6 000 návštěvníků. Ukazuje se, že veletrh je výbornou platformou pro představení Česka klientele, která se zajímá o cestování spojené s kuchyní a specialitami konkrétních destinací. Britští a irští turisté se na Česko už nedívají jen jako na destinaci, kde navštíví hlavní město, ale jako na destinaci pro sofistikovanou dovolenou s kvalitní nabídkou i pro náročnější klientelu,” doplňuje ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism Velká Británie a Irsko Katarína Hobbs.

Zahraniční klientele je určená i speciální kampaň Tradice, která prezentuje všechny kraje Česka a ukazuje tuzemské tradice netradičně. Například do Jihomoravského kraje láká na nečekané pokladnice v podobě vinných sklípků, do Plzeňského kraje zase na nečekané mléko v podobě piva. Díky tomu, že Česko má tisíciletou tradici vaření piva, je daná věc velkým tématem i jako kulturní produkt. Tuzemský pivní kultura proto usiluje o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Součástí má být samotný nápoj, kultura čepování, atmosféra české hospody i česká věta: „Jdeme na jedno“. A o zápis do UNESCO jako vůbec první na světě coby krajina chmele usiluje také město Žatec. Výsledky by zaznít letos v září v Rijádu.

Na gastroturistiku se zaměřuje taky speciální projekt agentury CzechTourism a Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Czech Specials. Snaží se popularizovat českou kuchyni v tradičním i moderním pojetí, propagovat a podporovat restaurace tak, aby do nich zavítalo více hostů. Na webu projektu e tak mimo jiné k dispozici speciální mapa s přehledem podniků, které mají certifikaci Czech Specials. V červnu se zahraničnímu zastoupení CzechTourism v Tokiu podařilo prosadit reportáž pro japonskou Nagasaki TV k české gastronomii. A v červenci pak u příležitosti inauguračního letu z Tchaj-Peje do Prahy seznámí CzechTourism tchaj-wanská média s Czech Specials restauracemi.

Co se týče gastroturistiky, nezapomíná se ani na domácí trh, Výletům za vínem i pivem se proto pravidelně věnuje také portál agentury CzechTourism Kudy z nudy. V červenci mimo jiné vydává newsletter s rozcestníkem plným tipů na to, co lze během letních prázdnin v Česku zažít. Součástí budou i doporučení, kam v každém ze čtrnácti krajů vyrazit na výlet do vinic a za vínem a kam na dobré pivo z minipivovarů.

V podpoře gastroturistiky chce CzechTourism pokračovat i příští rok. Už teď plánuje lákat na cestování za pivem zejména prostřednictvím menších řemeslných pivovarů. Skloubí se tak pivo s gastronomickými, kulturními či outdoorovým zážitky.

