CzechTourism: Česko myslí i na digitální nomády, tedy cestovatele za prací

reklama

Digitální nomádi poskytují IT služby zpravidla přeshraničně a/nebo na projektové bázi. Potřebují k tomu telekomunikační prostředky, na samotném místě výkonu práce až tak nezáleží. Tito lidé přitom často pracují na více projektech na různých místech světa současně, může jít o jednorázovou aktivitu.

„Pandemie covidu-19 zásadně změnila nejen cestovní ruch, ale také pracovní trh. Programátoři už nemusí chodit do kanceláří a mohou pracovat z domova. Věřím, že program pro digitální nomády pomůže nalákat do Česka IT odborníky. To pomůže nejen IT, ale i cestovnímu ruchu,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Digitální nomádi patří mezi nejlépe placené experty, budou utrácet za restaurace a zábavu v místě pobytu, ale hlavně budou vyrážet na výlety po Česku.“

Program Digitální nomád se má v současné době týkat pracovníků z Austrálie, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických a Tchaj-wanu. Tedy zemí, z nichž mobilní IT experti nejčastěji pocházejí a které nepředstavují pro Česko bezpečnostní riziko. Pokud by bylo třeba, a umožnila by to i bezpečnostně-integrační situace, seznam států by se upravil.

Anketa Jste pro to, aby homosexuální páry směly adoptovat děti? Ano 6% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17502 lidí

„Země, kterých se program Digitální nomád týká, jsou pro Česko důležité, i co se týče zahraničních turistů. Pocházejí z nich často velmi bonitní hosté, kteří měli i před koronavirovou pandemií o Česko velký zájem. A jak ukazují čísla za letošní první čtvrtletí, do Česka se turisté z těchto zemí také vrací (více ZDE). Pokud u nás budou mít třeba příbuzné s dobrou pracovní zkušeností, může je to o to víc namotivovat k objevování krás Česka,“ říká ředitel marketingu a zahraničních zastoupení České centrály cestovního ruchu - CzechTourism František Reismüller a dodává: „Vysoce kvalifikovaní zahraniční pracovníci v Česku samozřejmě znamenají také tvorbu HDP ze strany IT podniků a příjmy nejen z daní od lidí, kteří využívají tuzemské statky a služby.“

Zájemce o digitální nomádství bude moct žádost o pobytové oprávnění - buď za účelem podnikání (OSVČ) nebo „ostatní“ (zaměstnanec zahraniční společnosti s možností vzdálené práce) - podat na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí. Spolu s ním tak budou moct učinit i nejbližší rodinní příslušníci včetně nezletilých dětí. Žádost by měl daný úřad vyřídit do 45 dnů od podání. Proto, aby se IT odborník mohl programu zúčastnit, bude muset mimo jiné doložit ekonomickou samostatnost. Tedy prokázat příjmy ve výši alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí. Podrobnější informace k programům ekonomické migrace jsou na webu Ministerstva průmyslu a obchodu ZDE.

Psali jsme: CzechTourism: Česko láká nejen turisty z Jižní Koreje, pomáhají oživit ekonomiku CzechTourism: Vyšší útrata za kratší dobu. Takové jsou plány Čechů na letní dovolenou CzechTourism: Cestovní ruch je v kladných číslech CzechTourism: Tradice krajů Česka netradičně. Začíná zahraniční kampaň

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.