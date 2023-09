CzechTourism: Česko podle německých firem patří mezi nejatraktivnější země pro pořádání akcí

Česko je pro německé firmy nejatraktivnější evropskou zemí v souvislosti s pořádáním kongresů, konferencí, veletrhů či výstav a motivačních akcí pro zaměstnance. Myslí si to cca 35 % (v souvislosti s kongresovým turismem) a 34 % (v kontextu s incentivním cestovním ruchem) německých firem. Jde o společnosti s více než 50 zaměstnanci z vybraných průmyslových odvětví. 65 % z nich přitom do dvou let v Česku kongres či jinou akci pravděpodobně také uspořádá. Ukázal to průzkum Institutu turismu agentury CzechTourism. Německo tak má pro Česko velký ekonomický potenciál.

Společnosti z Německa si v kontextu s Českem spontánně nejvíc vybavují Prahu (14 %) a kulturu (11 %). Často zmiňují také pivo (10 %) a krásu tuzemské přírody (9 %). Českou republiku si rovněž spojují s jazykem, kterému nerozumí a dívají se na ni jako na cenově dostupnou zemi.

„Česko jako místo pro kongresový turismus je atraktivní pro nadpoloviční většinu německých firem s obratem od 5 do 20 milionů eur. Ty s více než 1 000 zaměstnanci pro MICE akce zatím preferují Francii, společnosti s obratem nad 200 milionů eur aktuálně zase dávají přednost Španělsku a Rakousku. Mohli bychom to však změnit, pokud správně uchopíme nejen zjištění z našeho průzkumu,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Pomoct s umístěním kongresů a dalších akcí právě v Česku může, jak ukazuje šetření našeho Institutu turismu, ve 12 % případů lepší zákaznický servis, stejný procentuální význam pro německé firmy mají ekonomické příležitosti a lepší nabídka. Roli dále hrají kvalitnější konferenční prostory (10 %), více informací (7 %) a lepší infrastruktura (5 %).“

Jan Herget zdůrazňuje dobrou zprávu: 65 % německých firem z vybraných odvětví, v nichž pracuje víc než 50 lidí, pravděpodobně v následujících dvou letech v Česku zrealizuje akci kongresového turismu. Platí přitom, že pokud ji společnost z Německa v Česku skutečně uspořádá, bude tak v 83 % případů činit opakovaně. Pozná totiž a ocení zejména tuzemskou úroveň a kvalitu stravování (28 %), úroveň a kvalitu ubytování (25 %) a cenovou hladinu (25 %).

„Za nejdůležitější faktory pro výběr destinace pro MICE akce považují němečtí organizátoři vedle hotelové nabídky právě cenu a dostupnost destinace. To vše nahrává akcím v Česku: vysoké ceny letenek do vzdálenějších destinací, stejně jako nárůst cen v Německu, vedou firmy k hledání nových variant,“ říká ředitelka zahraničního zastoupení České centrály cestovního ruchu – CzechTourism pro Německo Markéta Chaloupková a dodává: „Abychom toto hledání usnadnili, budeme intenzivněji komunikovat MICE potenciál jednotlivých regionů, a to jak v rámci našich aktivit, tak ve spolupráci s odbornými médii a partnery.“

Aktuální zájem německých firem o Česko se týká také akcí pro zaměstnance, tedy incentivního turismu.

„Z evropských zemí německé firmy pro incentivní stejně jako pro kongresový turismus považují za nejatraktivnější právě Česko. Větší zájem projevují menší společnosti, ty s více než 1 000 zaměstnanci aktuálně preferují Finsko, mezinárodní firmy sídlící v Německu zase nejvíc zmiňují Švýcarsko. Přesto je Česko pro 68 % respondentů z Německa vhodným místem pro incentivní turismus,“ říká vedoucí oddělení Institutu turismu agentury CzechTourism Petr Janeček a dodává: „Změnit vnímání by podle průzkumu mohly atraktivní nabídky a lepší ceny (22 %), hospodářský rozvoj (14 %) a organizace turistických prohlídek a kulturních akcí (12 %). I zde přitom platí velký zájem Němců uspořádat u nás akce pro zaměstnance. Do dvou let tak pravděpodobně učiní 63 % německých firem.“

Akce incentivního turismu, stejně jako ty kongresové, v Česku pravděpodobně do dvou let uspořádají hlavně ty německé firmy, které zaměstnávají maximálně 250 lidí. Co se týče eventů pro zaměstnance, v srdci Evropy je chtějí zrealizovat hlavně společnosti z Německa podnikající v dopravě a logistice. A pokud už akci v Česku uspořádají, velmi pravděpodobně, stejně jako u kongresů, konferencí, výstav či veletrhů, tak učiní znovu.

„Německý trh dlouhodobě vnímáme jako jeden z důležitých zdrojových MICE trhů. Letos jsme tak všem partnerům nabídli, aby se zúčastnili několika vybraných MICE akcí – největšího kongresového veletrhu IMEX Frankfurt či specializovaného sales fóra Meet Berlin,“ říká vedoucí manažerka Czech Convention Bureau Tereza Hofmanová a dodává: „Pro německé nákupčí jsme rovněž v rámci červnového Events Club Fora zorganizovali fam trip. A letos na podzim plánujeme ještě MICE workshop pro partnery.“

Průzkum „Potenciál německého trhu pro MICE v České republice“, které se zúčastnilo 202 klíčových manažerů či rozhodovatelů v německých firmách s více než 50 zaměstnanci, se uskutečnil letos v květnu. Detailní výsledky jsou k dispozici ZDE.

