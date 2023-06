CzechTourism: Cestovní ruch je v kladných číslech

Příjmy 35,2 mld. Kč, výdaje 34,7 mld. Kč. Tak vypadala platební bilance cestovního ruchu v letošním 1. čtvrtletí. V praxi to znamená kladný zůstatek tzv. účtu turismu ve výši 463 milionů Kč. Cestovní ruch tak opět pozitivně ovlivňuje ekonomiku Česka. Vyplývá to z přehledu platební bilance tuzemského turismu, který na základě údajů České národní banky připravil Institut turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.

Příjmy z cestovního ruchu v letošním prvním čtvrtletí byly o cca 14,2 mld. vyšší než ve stejném období loni a dokonce o 24 mld. vyšší ve srovnání s 1. kvartálem 2021. Čísla před pandemií covidu-19 však ještě nedosáhly. Porovnáme-li poslední známou statistiku s lednem, únorem a březnem 2019, rozdíl je cca -4,5 mld. Kč. Do příjmů z mezinárodního cestovního ruchu se zahrnují náklady na cestu zahraničních turistů a výletníků. Největší částku tvoří ubytování, stravování a doprava.

„Největší příjmy z cestovního ruchu mělo v letošním 1. čtvrtletí Česko díky hostům z Německa, Ukrajiny, Polska, Slovenska a Velké Británie. A v TOP 15 se umístila také Jižní Korea,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Potvrzuje se, že návrat zahraničních turistů velmi souvisí i s leteckým spojením. V březnu začala létat přímá linka Praha – Soul, návštěvníků z dané země přibylo, což zvýšilo tuzemské příjmy z turismu. Týká se to nejen turistů z Jižní Koreje, ale také například hostů z Tchaj-wanu. Linka Praha – Tchaj-Pej má začít létat v červenci. Cestovatelé z ciziny jsou důležití pro všechny regiony Česka, utrácejí u nás víc. Letos v prvním čtvrtletí to bylo 2 282 Kč za osobu a den, zatímco útrata cestujících rezidentů byla 936 Kč.“

Výdaje na cestovní ruch letos v 1. čtvrtletí činily 34,7 mld. Kč, v předkoronavirovém období 2019 byly cca 32,9 mld. Kč. Do výdajů z turismu se zahrnují útraty za dovolenou Čechů v zahraničí.

„Dovolenou v zahraničí letos v létě plánuje 57 % Čechů, nejčastěji lidé do 29 let (72 %), vysokoškoláci (74 %) a ti, co mají příjmy nad 30 000 Kč (71 %). Detailní výsledky průzkumu Plány Čechů na letní dovolenou vydáme tento týden,“ říká vedoucí Institutu turismu České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Petr Janeček a dodává: „V červnu rovněž zveřejníme přehled neobjevených skvostů za rok 2023. Tedy krásných a na turisty připravených míst, o kterých se (zatím) moc neví a stojí za návštěvu. To vše s ohledem na udržitelnost cestovního ruchu. Abychom, jak před časem mimo jiné zaznělo na našem Fóru cestovního ruchu a také ve speciálním podcastu, pomáhali s rozprostřením turismu po celém Česku.“

Saldo platební bilance cestovního ruchu za letošní 1. čtvrtletí dosáhlo 463 milionů Kč. Nejvíc v plusu bylo před pandemií koronaviru, kdy se jednalo o 6,8 mld. Kč. O rok později zůstatek klesl na cca 4,4 mld. Kč a v roce 2021 na -851 milionů Kč. Loni, tzn. za první tři měsíce 2022, bylo saldo dokonce v záporných číslech. Jednalo se o cca -2,3 mld. Kč.

