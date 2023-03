CzechTourism: Cestovní ruch v budoucnu, co se chystá pro turisty a česko-slovenské vztahy

reklama

Na 31. ročníku (více ZDE) se představí 307 vystavovatelů z 26 zemi světa. Akce bude ve znamení česko-slovenských vztahů, letos je to totiž právě 30 let od vzniku samostatných států Česko a Slovensko. Pozitivní zprávou je vzrůstající počet turistů ze Slovenska, srovnáme-li situaci před pandemií covidu-19, Slováků loni v Česku přenocovalo cca 780 tisíc, což bylo o 4 % víc než před třemi lety. Stejně tak turisté z Česka na Slovensku dlouhodobě obsazují první místo v návštěvnosti. Loni jich přijelo 653 tisíc, což znamenalo 35 % všech zahraničních turistů a počet přenocování byl 1 440 000, tedy 38 %.

Budoucnost cestovního ruchu a česko-slovenské vztahy „Česká republika je naším nejbližším partnerem a pro náš cestovní ruch nejvýznamnější zemí. V počtu návštěvníků, stejně jako v počtu přenocování na Slovensku, jsou právě hosté z Česka na prvním místě. Jsem přesvědčen, že Slovensko je pro turisty atraktivní zemí, věřím, že Češi i letos využijí možnost trávit dovolenou na Slovensku,“ říká ministr dopravy Slovenska Andrej Doležal a dodává: „Během prázdnin znovu připravujeme tzv. letní vlaky, ty budou jezdit na nejzajímavější místa v regionech, pro milovníky umění bude v Bratislavě opět v plném provozu Slovenská národní galerie, nesmíme zapomenout ani na Vysoké Tatry, které nabízejí široké možnosti turistiky a odpočinku."

Do Česka loni přijelo celkem cca 19,5 milionů turistů z toho bylo zhruba 7,4 milionů hostů ze zahraničí a víc než 12,1 milionů Čechů. Před pandemií covid-19, tedy v roce 2019, do Česka přijelo celkem cca 22 milionů turistů, z toho bylo cca 10,9 milionů hostů ze zahraničí a víc než 11,1 milionů Čechů. Loni padl historický rekord v cestování Čechů po Česku. Návrat zahraničních turistů do Česka se dá čekat letos.

„Propagace Česka jako přední turistické destinace v zahraničí i u nás v tuzemsku je jedním ze základních cílů Ministerstva pro místní rozvoj. Mojí prioritou je zasadit se o to, aby byl cestovní ruch vnímán jako nedílná a významná součást dnešní ekonomiky,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. „Proto se snažíme využít všechny vhodné prostředky, jako jsou národní dotační tituly, evropské fondy i aktuálně vyjednávaný Národní plán obnovy. Chceme vytvořit koncepci pro zelenou tranzici cestovního ruchu v ČR a investovat do oblastí, jako jsou inovace památkových objektů, ubytovacích zařízení, vodních parků a dalších,“ dodává ministr s tím, že podpora by měla mířit i na rovnoměrnější vytížení turistických destinací nebo na přesnější zacílení marketingových aktivit.

Pro Slovensko je Česká republika jednou z nejdůležitějších zemí příjezdového cestovního ruchu, turisté z Česka dlouhodobě tvoří víc než 30 % hostů. Většina českých návštěvníků považuje Slovensko za domácí dovolenkovou destinaci zejména díky společné historii, národní a geografické blízkosti. Ani přestávka způsobená pandemií covidu-19 nezměnila zájem turistů z Česka a Slovenska poznávat zemi nejbližšího souseda. I když jsou cestovatelská očekávání jiná než dřív, návštěvníci z Česka pro Slovensko stejně jako návštěvníci ze Slovenska pro Česko nadále znamenají klíčovou klientelu. Češi a Slováci nebojují s jazykovou bariérou, jde o vzájemně lehce dostupné destinace a mezi lidmi panují silné rodinné i přátelské vztahy. To, co se mění, jsou cestovatelské preference: turisté víc vyhledávají unikátní kombinace například přírodu ve spojení s historickými nebo kulturními památkami a také gastronomické zážitky. Rovněž očekávají ekoturistiku, tedy udržitelný cestovní ruch, populární je také pěší a cykloturistika i cykloturistika. Souhrnně tedy i při cestování hrají zásadní roli zelená témata jako třeba cestování vlakem v duchu ochrany ovzduší.

Data o cestování a tendence v turismu na Slovensku a v Česku

To vše vedlo k tomu, že se Slovensko stalo partnerskou zemí letošního veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD. Návštěvníkům chce ukázat, že je atraktivní destinací s celoroční nabídkou. Představí se tak jedenáct slovenských regionů, které ukáží možnosti aktivní dovolené, pěší a cyklo turistiky, rodinné dovolené u vody, ale i kulturní festivaly či gastronomické zážitky. Na stánku Slovenska se hosté dozví, co pro turisty připravuje například oblíbený Liptov, Vysoké Tatry či malebný Oravský kraj. Chybět nebudou ani novinky z aquaparků a termálů ze Žitného ostrova nebo ze slovenských lázní, které nabízejí i postcovidovou léčbu. To vše včetně nejnovějších publikací o Slovensku, zábavných kvízů a regionálních delikates bude možné zhlédnout a ochutnat na stánku č. 4A15 v hale č. 4.

„Cestovní ruch je velmi dynamická kategorie a v Evropě i ve světě se v současnosti dostávají do popředí zelená témata a živá příroda. Právě to Slovensko nabízí, je druhou nejzelenější zemí v Evropě, jsme velmoc minerálních pramenů, máme jich 2 000, kromě toho 8 000 jeskyní, 9 opravdu úchvatných, ikonických národních parků, které jsou jednou z velkých atrakcí pro turisty vůbec. Pro české turisty je atraktivní i blízkost a překvapivost, kterou Slovensko nabízí. Česko a Slovensko navíc spojuje pozitivní sentiment,“ říká generální ředitel SLOVAKIA TRAVEL Václav Mika.

Nejvíc stánků bude mít na 31. veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD samozřejmě Česko. Chybět nebudou prezentace krajů, třeba ten Plzeňský (ZDE) je partnerem, na akci se představí také Praha (ZDE), kraj Jihočeský (ZDE), Jihomoravský (ZDE), Královéhradecký (ZDE), Moravskoslezský (ZDE), Středočeský (ZDE) či Ústecký (ZDE) aj. A Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism uspořádá klíčovou doprovodnou konferenci s názvem Fórum cestovního ruchu (ZDE). Bude se věnovat nanejvýš aktuální udržitelnosti turismu, je určená pro odborníky na cestovní ruch a uskuteční se právě dnes od 11:00 h v hale č. 8. Lidé také budou moci navštívit stánek CzechTourismu s prezentací portálu Kudy z nudy (ZDE) a virtuální realitou. Má číslo 3A15 a nachází se v hale č. 3. Nasměruje vás na ni speciální pozvánka s QR kódem.

„Abychom se v Česku vrátili na počty zahraničních turistů před pandemií, je naší letošní prioritou obnovení přímých leteckých spojů. Skvělé přitom je, že se přesně za deset dnů spustí přímé letecké spojení s Jižní Koreou (ZDE) a v červenci se má také začít napřímo létat do tchajwanské Tchaj-peje (ZDE),“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Nejen v kontextu s leteckou dopravou se čím dál tím víc řeší udržitelnost cestovního ruchu. Náš čerstvý průzkum, který zkoumal vztah obyvatel Česka k cestovnímu ruchu přitom ukázal, že k turismu mají lepší vztah lidé z lokalit, kde je cestovatelů víc. Turismus totiž 35 % dotázaných přináší řadu benefitů. Nejvíc lidem na cestovním ruchu vadí, jak negativně ovlivňuje dopravní situaci v lokalitě. Irituje to víc než samotná přítomnost návštěvníků. 24 % lidí, kteří žijí v turisticky exponovaných lokalitách, přitom rozvoj cestovního ruchu vítá. Celkově v populaci v Česku převažují ti, kteří v turismu vidí hlavně pozitiva a současná úroveň cestovního ruchu v místě, kde žijí, jim vyhovuje.“

Loni do Česka za zahraničních turistů nejvíc jezdili lidé ze sousedních států. Z Německa jich bylo 1,8 milionů, z už zmiňovaného Slovenska 780 tisíc a z Polska 615 tisíc. Nejen na tyto trhy se zaměřují kampaně CzechTourismu. A speciálně pro Slovensko letos Česká centrála cestovního ruchu chystá mnoho specialit - třeba dalších 8 dílů cestovatelsko-gastronomického pořadu Chutné Česko, ve kterém se představí deset českých regionů. Naváže se tak pilotně realizovanou minisérii (ZDE), kde se loni představily Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský a Jihočeský kraj. A 30. výročí samostatných států CzechTourism připomene mimo jiné fotosoutěží pro slovenské autory nazvané „Po stopách Karla Plicky v Čechách a na Slovensku“, ze které v Bratislavě vznikne fotovýstava. Na Slovensku chce dát Česko letos také víc vědět o tuzemských UNESCO pokladech (ZDE), o kterých pojednává speciální publikace aktualizovaná poté, co se loni na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva nově dostalo české vorařství (více ZDE).

Co přinese nejen aktuální veletrh

Nejen ediční činnost CzechTourismu, kdy si návštěvníci třeba budou moct odnést čerstvě vydanou publikaci Camping 2023, bude vidět na tuzemském klíčovém veletrhu cestovního ruchu.

„Letošní ročník veletrhů HOLIDAY WORLD & REGION WORLD se svým rozsahem těsně přiblížil k ročníkům předcovidovým a zájem vystavovat na této významné události oboru opět vzrostl. Letos budou moci návštěvníci zhlédnout expozice více než tří set vystavovatelů z 26 zemí napříč kontinenty, které zaplnily dvě haly letňanského výstaviště. Prezentovat se zde bude také většina českých regionů v čele s regionem partnerským, kterým je letos Plzeňský kraj. Na veletrhy se opět vrátily země, které čeští návštěvníci neměli šanci v posledních letech na HOLIDAY WORLD & REGION WORLD vidět. Jedním z nich je například Japonsko, které bude prezentovat krásy svého hlavního města, ale také atraktivní, světu nepříliš známé lokality. Po covidové pauze se také vrací do Letňan Egypt, zcela novými vystavovateli jsou polské Lubušské vojvodství nebo gruzínská oblast Adžárie a jejich druhé největší město Batumi. Letošní ročník je výjimečný také tím, že se koná přesně třicet let od rozpadu Československa a vzniku dvou samostatných států. Toto výročí připomene spolu s partnerskou zemí, kterou se symbolicky stalo Slovensko. Téma cestování a dovolené doplní také souběžné veletrhy FOR CARAVAN a FOR BOAT, jejichž zaměření s veletrhy cestovního ruchu funguje skvěle. Výstaviště PVA EXPO PRAHA je zaplněno do posledního metru plochy,“ říká generální ředitel organizátora akce, společnosti ABF, Martin František Přívětivý.

Do budoucna se svět cestovního ruchu podle aktuálních předpokladů bude muset mimo jiné připravit na index udržitelného cestování, kalkulačky uhlíkové stopy či Zero-emission hotels. Dá se také předpokládat, že zákaznický servis bude čím dál tím víc poskytovat umělá inteligence, ještě víc získají na významu bezkontaktní řešení, která se velmi rozvinula během pandemie covid-19, stejně jako robotizace. To však neznamená, že se přestane cestovat. Jen lidé bude výlety a dovolené řešit zodpovědněji, budou víc vyhledávat autentické zážitky a udržitelná místa. Pro rok 2023 například Booking.com předpovídá, že se významným cestovním trendem stane kulturní šok. Na to, že zažijí cestu „out of comfort zone experience“, tedy mimo zónu pohodlí, se těší téměř tři čtvrtiny (74 %) lidí z USA, úplný kulturní šok chce zažít téměř polovina cestovatelů.

