CzechTourism: Do Českých Budějovic se sjedou nejlepší hráčky ledního hokeje na světě 

Historická premiéra šampionátu

Mistrovství světa žen v ledním hokeji se v Česku uskuteční poprvé, a to od 9. do 20. dubna 2025. Na turnaji se představí elitní týmy světa. České hráčky se ve skupině A utkají se Švýcarskem, USA, Finskem a Kanadou. Všechny zápasy domácích hokejistek jsou už dlouho vyprodané. Fanoušci se mohou těšit nejen na samotnou hru, ale i na doprovodný program ve městě. Turnaj tak nabízí skvělou příležitost k propagaci Česka a Jihočeského kraje. Loni šampionát proběhl v americké Utice a zlato vybojovaly Kanaďanky. Češky obsadily čtvrté místo.

„Tato událost není jen o sportu, ale má také významný ekonomický dopad jak během samotného šampionátu, tak i po jeho ukončení. Na základě zkušeností z minulých let a obdobných akcí, kdy Česko bylo pořadatelskou zemí MS v?ledním hokeji 2024, se dá předpokládat, že také tento event by se mohl, i když se v Česku koná poprvé, v pozitivním světle promítnou do tuzemského cestovního ruchu, zejména toho regionálního. Můžeme předpokládat, že do Českých Budějovic dorazí fanoušci hokejových týmů napříč národnostmi,” říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechToursim František Reismüller a dodává: „CzechTourism spolupracuje s Českým hokejem na propagaci tuzemska jako atraktivní turistické destinace. Šampionát zároveň představuje jedinečnou příležitost, jak ukázat světu krásy regionu a potažmo celého Česka netradičním způsobem. Na rozdíl od klasických kampaní spojuje sportovní zážitek s poznáváním nové země a nových míst, na která by návštěvníci MS třeba jinak vůbec nezavítali.”

Sport jako podpora lokální ekonomiky

Zahraniční návštěvníci obvykle přijíždějí na více dnů, protože „jejich“ národní tým odehraje během šampionátu několik zápasů. V návaznosti na MS v ledním hokeji žen roste zájem o ubytovací kapacity a další služby spojené s cestováním, včetně stravování. Turnaj je bezesporu velkou příležitostí pro místní podnikatele, kteří mohou těžit z vysoké návštěvnosti. Čím větší mezinárodní zásah a počet návštěvníků je, tím vyšší je pravděpodobnost, že to bude mít přínos pro hotely, restaurace, kavárny a další provozovny tohoto typu.

Za zmínku stojí i fakt, že ubytování a stravování se netýká pouze fanoušků, ale také samotných hráček a dalších členů hokejových týmů, rozhodčích či třeba zahraničních novinářů. Jednotlivé reprezentace zpravidla přijíždějí do dějiště MS už několik dní před samotným zahájením. Délka jejich pobytu se pak odvíjí od toho, jak je daný tým úspěšný.

Obsazenost hotelů stále roste

Obsazenost hotelů v?Českých Budějovicích se podle zjištění agentury CzechTourism v?době konání MS žen 2025 aktuálně pohybuje mezi 75 až 90 %. Postupně se zaplňují i rodinné penziony. Poptávka ze strany návštěvníků roste a provozovatelé každý den přijímají nové rezervace.

"Na obsazenost ubytovacích kapacit má vliv i fakt, že turnaj zasahuje do období Velikonoc , kdy lidé vyrážejí na prodloužený víkend. Určitě ale můžeme říct, že Mistrovství světa žen 2025 patří letos v dubnu mezi hlavní tahouny návštěvnosti tohoto regionu," doplňuje vedoucí Institutu turismu Petr Janeček.

CzechTourism informuje fanoušky doma i v zahraničí

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism informuje o šampionátu na domácí půdě prostřednictvím turistického portálu Kudy z nudy . Zahraniční fanoušky oslovuje například přes sociální sítě.

