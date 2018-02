CzechTourism: Do českých regionů míří stále více zahraničních turistů

V roce 2017 dosáhl podíl mimopražských regionů na celkových příjezdech do hromadných ubytovacích zařízení necelých 36 procent. Návštěvnost rostla téměř ve všech krajích rychleji než v hlavním městě. V devíti krajích jsme se u procentuálního nárůstu dočkali dokonce dvouciferného čísla.

„I nadále usilujeme o to, aby se návštěvníci na svých cestách více zaměřovali na naše regiony. Velký význam spatřuji například v dalším rozvoji nabídky cestovního ruchu i ve zkvalitnění jeho řízení v regionech. Tuto oblast rozvíjíme společně s agenturou CzechTourism, a to prostřednictvím Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech nebo nově spuštěné Kategorizace organizací cestovního ruchu“, uvádí ministryně MMR Klára Dostálová. „Věřím, že představení regionálních destinací a rozprostření návštěvnosti do regionů podpoří mimo dalších aktivit též program Ambassador. Jedná se o projekt, v němž významné osobnosti známé na zahraničních trzích formou videopozvánky představují svá rodná místa,“ doplňuje.

Na nárůstu příjezdů do destinací mimo Prahu se kromě tradičních sousedních zemí podílely také vzdálené trhy. Například v Jihočeském kraji vzrostly meziročně příjezdy čínských turistů o 62%. Region jich v roce 2017 navštívilo 101 tisíc, což bylo dvakrát více než v průměru za celou Českou republiku. Do Jihomoravského kraje pak přijelo ve srovnání s minulým rokem dokonce o 77% více jihokorejských turistů, celkově téměř 35 tisíc. Liberecký kraj přilákal asi 4 tisíce izraelských turistů. V předchozích letech jich přitom do kraje přijíždělo jen několik stovek.

„Spolupráce s asijskými zeměmi a vzdálenými trhy celkově je pro nás velmi důležitá. V loňském roce jsme například zorganizovali tři „press tripy“ pro jihokorejské novináře a blogery, které směřovaly mimo jiné do Jihomoravského kraje. Zástupci kraje pak absolvovali čtyřdenní „roadshow“ v Jižní Koreji, kde krásy regionu představili. Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism v Soulu se postaralo o údernou marketingovou kampaň, která k zájmu místních obyvatel o Českou republiku také přispěla,“ říká Monika Palatková, ředitelka agentury CzechTourism.

„Zaměřujeme se na rozvoj komunikace na sociálních sítích. Ke spolupráci jsme kromě blogerů přizvali i takzvané influencry. A tato strategie se nám osvědčila právě v asijských zemích, kde mají tito lidé obrovskou sledovanost i u starších věkových skupin,“ doplňuje Renata Kasalová, tisková mluvčí agentury.

Podpora mimopražských regionů v rozvoji turistiky je dlouhodobou prioritou agentury. „Každý rok se soustředíme na vybraná témata, prostřednictvím nichž lákáme zahraniční turisty do regionů. Letos slavíme 100 let od založení samostatného Československa i další významná jubilea spojená s číslicí osm; loni jsme turistům představili krásy českého Baroka. Roku 2016 vládlo 700. výročí narození Karla IV. Tato témata komunikujeme pod společnou značkou Česko, země příběhů,“ uvádí Monika Palatková. Letos agentura propaguje například brněnské funkcionalistické vily, plzeňské interiéry, lázeňské resorty, průmyslovou Mladou Boleslav s vyhlášenou značkou Škoda, Baťův Zlín nebo urbanisticky unikátní Hradec Králové.

Agentura CzechTourism s regiony aktivně komunikuje: „Organizujeme pravidelná setkání s regionálními partnery, kde diskutujeme aktuální témata a potřeby cestovního ruchu v daných oblastech. Vybíráme společné projekty a témata, jejichž realizace a propagace přímo podporuje stoupající počet domácích i zahraničních turistů,“ uvádí Aleš Pangrác, ředitel odboru regionální partnerství a vztahy B2B agentury CzechTourism.

Marketingové aktivity propojuje agentura také s činností svých zahraničních zastoupení, kterých je po světě momentálně 23. „Naše zahraniční pobočky poskytují marketingový servis českým podnikatelům a regionům, realizují společné studijní cesty pro média a cestovní kanceláře a propagují tak konkrétní turistickou nabídku atraktivní pro jednotlivé trhy. Mezi osvědčené nástroje spolupráce s partnery patří také prezentace na veletrzích, mediální kampaně, workshopy, prezentace a eventy určené veřejnosti. Díky znalosti lokálních trhů dokážeme správně zacílit naše aktivity a efektivně propagovat konkrétní destinace i události,“ říká Klára Vysloužilová, ředitelka odboru zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. „Každoročně zajišťujeme incomingový workshop Czech Republic Travel Trade Day. Pokaždé jej umisťujeme do jiného regionu, jehož turistickou nabídku zároveň detailně představíme prostřednictvím tematických studijních cest pro mezinárodní nákupčí – cestovní kanceláře a tour operátory. Těší nás, že tento koncept pozitivně hodnotí čeští i zahraniční účastníci. V letošním roce budeme aktivní také na strategických trzích v Indii, Izraeli a regionu Blízkého Východu,“ vysvětluje.

autor: Tisková zpráva