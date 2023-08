CzechTourism: Jak dostat turisty do regionů? Na gastronomii

Gastronomie může prodloužit sezónu a dostat turisty do regionů. Nejen to zaznělo v dalším díle podcastu, který k aktuálním tématům cestovního ruchu připravuje agentura CzechTourism. V zatím posledním pořadu na otázky ředitele České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jana Hergeta odpovídaly ředitelka agentury AR Tour Prague Aneta Huspeková Ondráčková a majitelka Nebespán boutique hotelu Sabina Kmecová. Řeč přišla i na Michelin. Podle obou podnikatelek si Česko daného průvodce zaslouží, lidé z celého světa totiž podle nich jezdí za dobrou gastronomií i do těch nejzapadlejších vesnic.

Podle Sabiny Kmecové jsou ve světě fantastické restaurace v místech, kde lišky dávají dobrou noc. A lidé tam jezdí za gastronomickým zážitkem. Michelinský průvodce má přitom různé kategorie, nejen hvězdy, ale i tzv. biby, tj. ocenění BIB Gourmand. Většinou jde o restaurace, v nichž se člověk cítí velmi příjemně a uvolněně a mají velmi dobrou kvalitu. Součástí daného průvodce jsou ale také tipy na podniky, které nemají hvězdu nebo biba, přesto bývají velmi zajímavé a kvalitní.

„Pokud bychom v Česku měli síť Michelin restaurací, jako je třeba ve Španělsku, můžeme půlku investic dát do něčeho jiného. Gastronomie je dnes neskutečný tahák, jezdí za ní lidé z celého světa. My máme 80 – 90 % hostů kvůli gastronomii. Kdybychom ji neměli tak dobrou, tak by k nám nepřijeli,“ říká v podcastu majitelka Nebespán boutique hotelu Sabina Kmecová.

„Michelin bude tahoun k tomu, aby se turisté nalákali do regionů. Když už je něco vymyšlené a funguje to, není třeba vymýšlet něco jiného. Michelinského průvodce zná každý. Je důležité, aby se o kvalitní české gastronomii ve světě začalo víc mluvit, je to nejjednodušší nástroj, jak dostat turisty do regionů,“ říká v podcastu ředitelka agentury AR Tour Prague Aneta Huspeková Ondráčková.

Z pořadu je zřejmé, že dostat zahraniční turisty do regionů je velmi těžké. Cizinci se zpravidla zajímají o Prahu, Karlovy Vary, Kutnou Horu či Český Krumlov. Mají dopředu stanovený program, který nechtějí moc měnit, v němž navíc hlavní město Česka bývá často přestupní stanici na cestě Praha – Vídeň – Budapešť. V podcastu mimo jiné zazní, že je to třeba změnit, do budoucna totiž pouze Češi nebudou stačit.

Hlavní důvod, proč podle diskutujících v on-line platformě České centrály cestovního ruchu cizinci do krajů moc nejezdí, je že je neznají. Neví, proč by tam mohli/měli jet. Jednou z věcí, za kterou by přitom podle Anety Huspekové Ondráčkové a Sabiny Kmecové přijet mohli, je právě výborná česká gastronomie. Za posledních deset let šla hodně nahoru, musí se však o ní dát vědět. Právě od výprav za gastronomií by se odvíjelo víc ubytovacích zařízení, větší obsazenost, víc by se mluvilo o různých turistických cílech, snížila by se sezónnost, cestovní ruch by se víc rozprostřel po celém Česku aj.

„Gastronomie je nedílnou součástí cestování. V poslední době je často i tím hlavním, za čím návštěvníci přijíždějí. Každý výlet, který plánujeme na našich stránkách, proto spojujeme právě s gastro podniky, které pečlivě vybíráme. Gastronomii se věnujeme i ve dvou projektech: Gourmet Jižní Morava a Tasty Moravia. Mezinárodní ocenění, protože zahraničního návštěvníka lákají známé věci, dává punc kvality,“ říká v podcastu ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava Martina Grůzová, s níž se rozhovor natáčel v Brně během Czechia Travel Trade Day 2023.

Zařazení do gastronomického průvodce Michelin by tak podle debatujících z CzechTourism Podcastu v lákání turistů do regionů velmi pomohlo. Návštěvnost krajů může také významně podpořit a zvýšit digitalizace, účast Česka včetně tuzemských samospráv a firem na zahraničních veletrzích a rovněž spolupráce v rámci destinačního managementu. I tím se aktuální podcast, který můžete ode dneška zhlédnout či si ho poslechnout jako audio, zabývá.

