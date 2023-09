CzechTourism: Letos na podzim chtějí Češi během dovolené cestovat hlavně po Česku

51 % Čechů plánuje strávit podzimní dovolenou v Česku. Vyplývá to z průzkumu Institutu turismu agentury CzechTourism. Podle něj by si lidé chtěli na podzim v průměru vzít 8 volných dnů, což je stejně jako loni a nejčastěji navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj. Předpokládaná průměrná útrata Čechů v daném období za osobu je 6 371 Kč, tedy o 458 Kč vyšší než loni. Na dovolené chtějí cestovatelé nejvíc platit kartou, v Česku tyto platby preferuje 57 % dotázaných, v zahraničí 46 %. Na mnoha místech v srdci Evropy však platit kartou stále nejde.

reklama

Podle srpnového šetření, kterého se zúčastnilo 1 000 respondentů, aktuálně lidé v Česku během dovolené platí kartou zejména za pohonné hmoty (63 %), jídlo v restauracích (54 %) a ubytování (51 %). Naopak hotově platí především za suvenýry (50 %).

„V digitální době může být pro mnohé zahraniční i domácí turisty v Česku překvapením, pokud někde nemohou zaplatit kartou. Ne všichni totiž s sebou nosí hotovost, může se tedy bohužel stát, že nemožnost zaplatit kartou od návštěvy krásného místa odradí, pokud tedy není poblíž bankomat,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Je samozřejmě pouze na prodejcích, zda karty přijímají a jak dalece danou věc vnímají jako zákaznicky vstřícnou. Stejně tak je na karetních společnostech vstřícnost vůči prodejcům. Realitou přitom je, že platby v hotovosti mohou být například na velkých akcích, které jsou klíčové i pro cestovní ruch, mimo jiné časovým problémem. Přijmout a vrátit hotovost totiž zpravidla trvá déle než zaplatit kartou. A to nemluvíme o šedé ekonomice, a tedy menších příjmech z turismu do státního rozpočtu.“

Ubytování, kromě toho, že za něj během volných dnů Češi nejčastěji platí kartou, tvoří zpravidla také největší část rozpočtu Čechů za dovolenou. Letos na podzim podle průzkumu tvoří 44 % z celkové průměrné útraty na osobu. Ta je 6 371 Kč, tedy o 458 Kč vyšší než ve stejném období loni. Obecně přitom platí, že Češi cestující po Česku utrácejí v průměru za osobu a den méně než hosté ze zahraničí. Nejvíc turistů z ciziny do Česka letos ve 2. čtvrtletí přijelo z Německa, jednalo o 637 tisíc příjezdů. Následovali Slováci, bylo jich 237 tisíc. Do centra Evropy zavítalo také 212 tisíc Poláků, 143 tisíc Američanů a 113 tisíc Britů. Zatímco Němci v daném období v průměru za osobu a den v Česku utráceli 2 979 Kč, u Slováků se jednalo o 1 538 Kč a u Poláků o 1 954 Kč. Výrazně vyšší z první TOP 5 cizinců v Česku, co do počtu příjezdů, byly útraty občanů Velké Británie. Jednalo se 3 053 Kč.

„V uplynulé letní sezóně jsme zaznamenali 25% meziroční nárůst počtu bezhotovostních transakcí zahraničních turistů na našem území. Naopak počet výběrů z bankomatů klesl o 10 %. Podle očekávání zaznamenal největší nárůst segment gastronomie, kde cizinci utráceli oproti loňskému roku o 42 % více, na druhém místě je doprava následovaná nákupy jídla a pití v kamenných obchodech. Z našich dat také vidíme, že u nás nejvíce utráceli Američané, Dánové a Norové,“ říká Country Manager Visa Petr Polák a dodává „Ve Visa pomáháme propojovat lokální obchodníky s turisty díky naší platební síti, která je jednou z největších na světě.“

Celkem přitom v Česku ve 2. letošním čtvrtletí bylo turistů už téměř stejně jako před koronavirovou pandemií. V hotelech, pensionech a apartmánech se jich ubytovalo 5 770 399, zatímco ve stejném období roku 2019 se jednalo o 5 776 284 hostů. Cizinců k nám přijelo 2,5 milionu, tedy o 32 % víc než loni. Domácích turistů bylo 3,2 milionů, což znamenalo meziroční nárůst o 4 %. S cestováním Čechů se to má aktuálně tak, že podzimní dovolenou plánují stejně dlouhou jako loni, tedy 8 dnů. V Česku chtějí podle výše zmiňovaného průzkumu nejčastěji navštívit Jihočeský (22 %), Jihomoravský (12 %), Liberecký a Královéhradecký (11 %) kraj.

„Ze všech dostupných statistik, dat i každodenních zkušeností vyplývá, že Češi považují kartu za svůj primární platební nástroj. To platí také při cestování u nás i po Evropě, kdy v posledních letech řada lidí už peníze vůbec nesměňuje a spoléhá na to, že všude zaplatí pohodlně, rychle a bezpečně kartou, případně si místní měnu vybere v bankomatu,“ říká ředitelka byznys developmentu pro veřejnou správu ve společnosti Mastercard Katarína Kakalíková a dodává: „Mezi nejoblíbenější země českých turistů dlouhodobě patří naši čtyři sousedé: Polsko, Německo, Slovensko a Rakousko, ale také Chorvatsko a Itálie. Zajímavý vývoj sledujeme v Chorvatsku, kam letos zamířilo podstatně méně Čechů než vloni, a navíc tam utráceli i méně peněz. V rámci celé Evropy nicméně sledujeme rostoucí oblibu používání platebních karet, což potvrzuje i snížení průměrné zaplacené částky: stejně jako doma si lidé taky na dovolené zvykají platit bezhotovostně i menší nákupy.“

Podle analýzy DataRhymes z Booking je průměrná obsazenost tuzemských hotelů, apartmánu a pensionů, tedy tzv. hromadných ubytovacích zařízení (HUZ), během letošních zářijových a říjnových víkendů o 4 až 6 % vyšší než loni. O víkendu 29. září až 1. října, který navazuje na státní svátek, se jedná o 53,10 % s průměrnou cenou za dvoulůžkový pokoj 2 668,94 Kč. Nejvíc rezervací je v současné době v Jihomoravském kraji (78,99 %, průměrná cena za dvoulůžkový pokoj 2 736,07 Kč), v Praze (60,78 %, průměrná cena za dvoulůžkový pokoj 4 319,27 Kč) a Plzeňském kraji (57,36 %, průměrná cena za dvoulůžkový pokoj 2 084,91 Kč).

Z aktuálně dostupných predikcí ZDE je mimo jiné zřejmý také vliv eventů na cestovní ruch. Velký podíl na tom mimo jiné může mít Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava 2023, od 23. do 29. října je totiž v tomto krajském městě na Vysočině výrazně vyšší počet rezervací ubytování. Obsazenost ve všední dny je 90,91 %, o víkendu pak 93,94 %. Dvoulůžkový pokoj v dané době průměrně stojí 4 116 Kč, resp. 4 856 Kč. Dá se čekat, že podobně ovlivní návštěvnost Ústeckého kraje také plánovaný Olympijský festival. U příležitosti Letních olympijských her v Paříži se od 25. července do 11. srpna 2024 uskuteční u jezera Most.

„S vědomím významného přínosu kulturních i sportovních akcí pro cestovní ruch je CzechTourism partnerem Olympijského festivalu. Zařezává to i s faktem, že příští rok budeme mít jako hlavní téma aktivní turismus. V této souvislosti chystáme celou řadu aktivit na podporu cestovního ruchu v Češku a věříme, že už zmiňovaný Olympijský festival zásadně zvedne zájem o naši zemi a danou destinaci turistů nejen z Česka, ale z celého světa,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Hrad Hněvín, který je od jezera Most krásně vidět, by tak mohl mít šanci torpédovat čísla návštěvnosti nedalekého Českého Švýcarska ve stejném regionu. A pomoct tak s rozprostřením cestovního ruchu, o které se ve spolupráci s kraji průběžně snažíme třeba vydáváním informací o neobjevených skvostech, ale také o turistických novinkách z celého Česka.“

Letos na podzim tak lidé cestující po Česku budou moct nově navštívit třeba Automatické Gočárovy mlýny v Pardubicích, Dům přírody Brdy, lávku HolKa přes Vltavu z Holešovic do Karlína, Valdštejnskou lodžii u Jičína, Fantovu kavárnu na pražském Hlavním nádraží, Zámek Telč, Expozici Medúzárium v Zooparku Chomutov aj. Přehled průběžně aktualizovaných turistických novinek roku 2023 a celá řada dalších informací je dostupná na turistickém portále Kudy z nudy.

Průzkum Plány Čechů na podzimní dovolenou bude k dispozici ZDE, kde lze najít také data o útratách, příjezdech, přenocování a mnoho dalších čísel a šetření týkajících se cestovního ruchu.

Psali jsme: CzechTourism: Vyfoťte se jako olympionici a objevte jezero Most při prodloužených víkendech CzechTourism: Žatec a krajina chmele jsou další českou stopou v UNESCO CzechTourism: Česko podle německých firem patří mezi nejatraktivnější země pro pořádání akcí CzechTourism: Pro španělsky mluvící turisty je letos klíčové, co na cestách zažijí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE