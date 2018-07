CzechTourism: Ostrava hostí přední světovou konferenci

V Ostravě se koná největší mezinárodní shromáždění tvůrců internetového obsahu TBEX Europe 2018. Je to vůbec poprvé, co se tato konference světového formátu koná v zemi střední a východní Evropy. Účastníky čeká nabitý konferenční program, díky pestrým fam tripům poznají celou republiku.

Konference TBEX (The Travel Blog Exchange) se koná pravidelně od roku 2012 v Severní Americe, Evropě, Asii či v Africe. Letos se svou kandidaturou uspěla právě Česká republika v čele s Ostravou, která se zařadí k Stockholmu, Athénám, Costa Brava nebo irskému Killarney, kde se už konference konala.

Každoročně na TBEX přijíždí několik stovek delegátů z řad blogerů, vlogerů, fotografů, novinářů z tištěných médií, TV a rádií a dalších profesionálů z oblasti cestovního ruchu. Do Ostravy letos přijelo na 500 účastníků ze 43 zemí světa. Zhruba 40 % z nich přijíždí z Evropy, dalších 40 % z Ameriky a zbylých 20 % z dalších kontinentů. Dorazili delegáti ze vzdálených zemí, například Austrálie a Nového Zélandu, Indie, Filipín nebo Costa Ricy.

„Jsem rád, že se TBEX Europe 2018 uskuteční právě v Ostravě, doplní tak sérií dalších významných akcí, které překračují hranice naší země a profilují Ostravu jako plnohodnotnou turistickou destinaci s vysokým potenciálem. Hlavním krátkodobým přínosem konference je okamžitý ekonomický efekt v podobě útraty delegátů, tím dlouhodobým zviditelnění destinace v online světě a zvýšení prestiže nejen u běžných turistů. TBEX chápeme také jako velmi hodnotnou referenci pro organizátory dalších mezinárodních akcí,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Záměrem Ostravy, Moravskoslezského kraje a agentury CzechTourism z pozice hostitelů bylo, aby účastníci konference strávili ve městě, regionu a potažmo v celé České republice co nejvíce času.

„Dlouhodobým cílem agentury CzechTourism je podpora příjezdového cestovního ruchu v regionech. Pro komunikaci a propagaci destinací nová média a sociální sítě využíváme, stále intenzivněji spolupracujeme s youtubery a influencery po celém světě. CzechTourism má 23 zahraničních zastoupení, jejichž prostřednictvím Českou republiku na místních trzích představuje. A právě kolegové, kteří působí na zahraničním zastoupení v USA a Kanadě, konferenci TBEX do České republiky přivedli. Samotná realizace je pak ukázkou výborné spolupráce vícero subjektů – agentury CzechTourism, města Ostravy a Moravskoslezského kraje,” uvádí Monika Palatková, ředitelka agentury CzechTourism.

Agentura CzechTourism se ve spolupráci s většinou krajských destinačních společností zapojila do přípravy doprovodných programů pro delegáty. Cílem veškerých aktivit je, aby účastníci TBEX území poznali co nejvíce do hloubky a měli dostatek materiálů ke sdílení ve svých online komunitách. Delegátům byla připravena komplexní nabídka doprovodných programů a výletů po Ostravě, Moravskoslezském kraji a celé republice.

„Moravskoslezský kraj výrazně mění svou image, je dynamický, podporuje nejmodernější technologie. V této optice považuji pořádání TBEXu právě u nás za logické. Pro zahraniční účastníky konference pořádáme výlety po celém kraji. Přes 200 youtuberů a blogerů navštíví Pustevny, městečko Štramberk, trojmezí v Hrčavě nebo například Slezskou Hartu. Věřím, že budou své zážitky sdílet a jejich příspěvky, které mívají mnohamilionový dosah, k nám nalákají další hosty. Návštěvnost kraje meziročně významně narůstá, vloni k nám zavítalo skoro 900 tisíc lidí. Bude skvělé, když bude tento trend pokračovat, protože zájem turistů zvyšuje prestiž našeho kraje, ale také k nám přináší peníze,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil.

Ostrava ve spolupráci s turistickými atraktivitami připravila přes 20 půldenních prohlídek města. Mezi delegáty je obecně největší zájem o prohlídky spojené s gastronomií nebo industriální architekturou. Moravskoslezský kraj ve spolupráci s krajskou destinační společností Moravian-Silesian Tourism zorganizoval 12 celodenních výletů a 2 vícedenní FAM tripy pro vybrané účastníky konference.

Generální ředitel TBEX Rick Calvert ke konferenci v Ostravě řekl: „TBEX se poprvé koná ve střední Evropě a v bloggerské komunitě to už vře! Na akci přijede okolo 500 influencerů, bude zde více než 40 sponzorů a zástupci několika různých regionů z České republiky. Celá řada našich účastníků je v republice už více než týden a mnoho dalších zde po skončení konference ještě dlouho zůstane a bude po ČR cestovat a sdílet své příběhy s cestovateli z celého světa. Účastníci konference TBEX vytvoří desítky tisíc výstupů a stovky milionů příspěvků na sociálních sítích i v tradičních médiích.“

autor: Tisková zpráva