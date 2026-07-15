ČEZ: K osmdesátiletému provozu míří i Jaderná elektrárna Temelín

Jde o krok, který významně posiluje energetickou bezpečnost České republiky a potvrzuje dlouhodobou strategii ČEZ jako stabilního a spolehlivého dodavatele nízkoemisní elektřiny i v době dynamických změn na energetickém trhu. Stejné posouzení už má za sebou Jaderná elektrárny Dukovany.
„Plán provozovat Dukovany a Temelín 80 let vychází z pečlivých ekonomických i technických analýz, na kterých jsme pracovali několik let. Znamená také velké investice a modernizační programy. Jdeme stejným směrem jako další moderní provozovatelé jaderných elektráren na světě. Samozřejmě budeme celou dobu pravidelně vyhodnocovat jak technický stav elektráren, tak i bezpečnostní a ekonomické podmínky dlouhodobého provozu,“ uvádí generální ředitel Daniel Beneš.
ČEZ pravidelně vyhodnocuje budoucí provoz svých jaderných zdrojů pomocí tzv. technicko-ekonomického modelu, který posuzuje zejména technický stav klíčových komponent a očekávaný vývoj cen elektřiny i dalších vstupů. I na základě těchto analýz vyplývá jasný předpoklad dlouhodobého provozu obou českých jaderných elektráren.
Investice, které udržují český průmysl ve špičkové kondici
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České jaderné elektrárny každoročně investují vyšší jednotky miliard korun do modernizace a posilování bezpečnosti. Tyto projekty vytvářejí tisíce pracovních příležitostí a přinášejí dlouhodobé zakázky i exportní potenciál českým firmám – od strojírenství až po vysoce specializované jaderné inženýrství. ČEZ tak nestojí jen za stabilní výrobou elektřiny, ale také významně podporuje technologickou úroveň českého průmyslu. Díky provozu jaderných elektráren si Česká republika udržuje unikátní know-how, kterým v Evropě disponuje jen omezený počet zemí.
„Na prvním místě je vždy bezpečnost, která je klíčovou podmínkou dlouhodobého provozu. Vždy si musíme být jistí stavem klíčového zařízení. Prokazujeme to mimo jiné periodickým hodnocením bezpečnosti, který naše elektrárny procházejí každých deset let. Jde o komplexní a náročný proces, který se zaměřuje jak na samotný technický stav, modernizace, ale i soulad s mezinárodními standardy a legislativou,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Modernizace pokračuje: nové systémy, vyšší výkon, vyšší spolehlivost
Jednotlivé bloky Jaderné elektrárny Temelín byly uvedeny do provozu v letech 2000 a 2002. Jejich elektrický výkon ČEZ během provozu díky rozsáhlým modernizacím zvýšil u obou bloků z původních 1 962 MW na 2 172 MW. Podobným procesem prošla i Jaderná elektrárna Dukovany, jejíž celkový výkon vzrostl z 1760 MW na aktuálních 2048 MW.
Osmdesátiletý provoz předpokládá další rozsáhlé investice a modernizační programy. Ty v Temelíně zahrnují například plánovanou výměnu turbogenerátorů, modernizaci systému kontroly a řízení, výstavbu nové haly pro údržbu velkých technologických celků, či výměnu potrubí chladicích vod. V Dukovanech jde mimo jiné o obměnu významných prvků strojoven, obnovu rozvaděčů, armatur a podobně jako v Temelíně i postupnou modernizaci řídicích a bezpečnostních systémů.
Předpokladem dlouhodobého provozu je detailní a dlouhodobě ověřená znalost technického stavu klíčových částí zařízení, zejména těch, jejichž výměna by byla technicky mimořádně složitá a z hlediska bezpečnosti i ekonomiky neefektivní. Jedná se především o tlakové nádoby reaktorů a hlavní stavební konstrukce jaderných elektráren. Ty jsou po celou dobu provozu průběžně a velmi detailně sledovány. Jejich stav odborníci pravidelně vyhodnocují na základě rozsáhlých nedestruktivních kontrol, dlouhodobých trendových analýz a mezinárodně ověřených metod hodnocení materiálového stárnutí.
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