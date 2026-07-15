Armáda hájí nákup tanků. Jenže jsou tu výsledky jednoho cvičení

Pozemní síly AČR na svém facebookovém profilu zveřejnily obsáhlou reakci na dotaz jednoho z uživatelů, který zpochybnil smysl pořizování nových tanků.
Poukazoval především na to, že dnešní bojiště ovládají drony, které mohou drahou obrněnou techniku zničit za zlomek její ceny, a ptal se, zda by nebylo rozumnější investovat především do bezpilotních systémů a protivzdušné obrany.
Armáda sice připouští, že drony i protivzdušná obrana jsou pro moderní bojiště naprosto zásadní, odmítá však podle svých slov představu, že je nutné vybírat mezi jedním a druhým. „Nesouhlasíme s tím, že je nutné volit buď anebo. Válka nefunguje tak, že si zvolíte oblíbenou zbraň a s tou pak válčíte. Efektivní válka je spíš jako orchestr, kde každý nástroj hraje svůj part.“
Podle Pozemních sil mají tanky i dnes úkoly, které jiná technika plnohodnotně převzít nedokáže. Slouží k ochraně pěchoty, podpoře útoku, ničení opevněných cílů i průlomům obrany. Dron podle armády může tank najít nebo napadnout, jeho úlohu ale nenahradí.
„Tanky nejsou zastaralé“
Rovněž Pozemní síly AČR odmítají tvrzení, že současné konflikty ukázaly konec tanků. „Současné války tedy neukazují, že tank je zastaralý. Ukazují, že zastaralá je představa tanku, který může bojovat sám, bez podpory ostatních druhů vojsk. Stejně tak ale neobstojí představa, že samotné drony dokážou nahradit všechny ostatní schopnosti armády.“
Armáda také upozorňuje, že veřejnost na sociálních sítích často vidí především záběry zničených tanků, což podle ní vytváří zkreslený obraz. Ve skutečnosti jsou podle Pozemních sil tanky ve válkách nadále každodenně nasazovány a zůstávají důležitou součástí moderního bojiště.
V závěru příspěvku Pozemní síly připomněly, že pořizování moderní vojenské techniky je dlouhodobý proces a armáda ji nemůže začít shánět až ve chvíli, kdy ji bude potřebovat. „Tanky ale nemůžeme začít shánět teprve ve chvíli, kdy je budeme potřebovat… Výroba moderní vojenské techniky, výcvik posádek i vybudování potřebného zázemí jsou záležitostí mnoha let.“
Vávra: Cvičení NATO ukázalo slabiny tanků
Podobné pochybnosti o smyslu pořizování tanků zaznívají dlouhodobě. Zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra v té souvislosti odkázal na výsledky rozsáhlého cvičení NATO Hedgehog 2025, které potvrzují zkušenosti z války na Ukrajině.
Předně připomněl slova velitele „nepřátelské“ jednotky Aivara Hanniottiho, podle kterého byly obrněné jednotky během cvičení velmi zranitelné. „Poměrně snadno jsme našli vozidla i mechanizované jednotky a dokázali jsme je velmi rychle vyřadit útočnými drony,“ nechal se slyšet.
Hanniotti označil výsledky cvičení pro jednotky NATO za „hrozné“. Fiktivní protivník byl podle něj schopen během jediného dne zlikvidovat dva prapory, zatímco ztráty, které mu alianční síly dokázaly způsobit, byly zanedbatelné.
Vávra zároveň upozornil i na vyjádření Marie Lembergové z ukrajinské organizace Aerorozvidka, podle níž mnoho armád NATO stále připravuje vojáky podle zastaralých doktrín. „Příliš mnoho členských států aliance stále vykazuje zásadní nepochopení moderního bojiště a připravuje své vojáky podle doktrín a manuálů, které neodpovídají dnešní realitě.“
Zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu následně zpochybnil i plánované výdaje na obrněnou techniku. „Těch 17 obrněnců představuje částku několika desítek miliard korun. Ty drony, co je zničily, stály podle vás kolik?“
Na závěr přidal vlastní hodnocení celé debaty. „Co nakupuje naše armáda? Drony, nebo tanky? B je správně. Mně to moc chytré nepřijde,“ naznačil, že by armáda měla při modernizaci klást mnohem větší důraz na bezpilotní technologie než na další pořizování těžké obrněné techniky.
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