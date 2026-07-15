Mafie. Macinka rozkryl novou „štvanici na Turka“

15.07.2026 7:40 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Zelená a neziskovářská mafie“ křičí, protože přichází o miliony z peněz daňových poplatníků. Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se vyjádřil k nehodě Filipa Turka, zmocněnce pro Green Deal. Důrazně se ho zastal. „Já držím Filipovi palce. Já určitě stojím za ním. Určitě ho podporuji. Určitě ho nikdy nepotopím nebo se ho nevzdám. Budu za něj samozřejmě bojovat,“ řekl jasně Macinka.

Mafie. Macinka rozkryl novou „štvanici na Turka“
Foto: XTV
Popisek: Předseda Motoristů sobě Petr Macinka na XTV

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Čestnému prezidentovi Motoristů Filipu Turkovi je opět věnována nemalá pozornost. Kvůli nehodě na jedné z nejrušnějších křižovatek v Praze. Předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka k nehodě řekl pár slov. V soukromé televizi XTV mimo jiné konstatoval, že hlavní roli při nehodě nehrála sanitka, ale jiný vůz.

„Nemohl jsem nezaznamenat to, že Filip Turek měl nehodu na nejnebezpečnější křižovatce I. P. Pavlova v Praze, kde tedy mu vjel do cesty rychle jedoucí řidič. Ale řidič ne, jak píší naše dezinformační mainstreamová média – řidič sanitky, ale co to bylo, asi nějaká fabia nebo něco takového, tak já rozumím tomu, že někteří lepší lidé, kteří si přejí, aby auta neexistovala, tak rovnou napíšou, že to byla sanitka. I když je asi jejich životní štěstí, že v žádné sanitce nikdy jet nemuseli, a proto nevědí, jak vypadá sanitka. Ale to jenom tak na okraj,“ začal Macinka.

Prozradil, že byl v centrále Mossadu, izraelské tajné služby, a nemohl mít zapnutý telefon, ale když si ho zase mohl zapnout, pochopil podle vlastních slov, že v Česku probíhá další lidový soud nad Filipem Turkem. Macinka má za to, že jde o štvanici.

Štvanici, kterou z Macinkova pohledu rozpoutali zastánci Green Dealu. Štvanici, kterou rozpoutali lidé, kteří by chtěli zakazovat auta a kteří, řečeno Macinkovými slovy, žijí z toho, že poškozují českou ekonomiku.

„Ten povyk a ten jekot ze strany lepších lidí, lepších médií a opozice, ten je daný jen tím, že oni by tady chtěli Green Deal,“ pravil Macinka s tím, že Filip Turek „konečně začal tomu šílenému Green Dealu zatápět“. A to se podle Macinky Petru Fialovi či současnému předsedovi ODS Martinu Kupkovi nelíbí. „Oni by chtěli skákat šipky do Bruselu, oni by se chtěli líbat s Ursulou von der Leyenovou pod deštníkem, oni by to chtěli,“ nechal se slyšet Macinka.

Mgr. Petr Macinka

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  • místopředseda vlády
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Předseda Motoristů to vidí tak, že voliči těmto lidem vystavili stopku, a proto nastoupila do boje „zelená a neziskovářská mafie, protože dochází k odstraňování jejich penězovodů, kde oni čerpají miliony a miliony z vašich peněz na blahobytné poškozování české ekonomiky a blahobytné poškozování úplně normálních a obyčejných lidí, tak ti teď okamžitě pochopili, že mají problém. A proto je celý ten soustředěný útok na nejhoršího člověka ve vesmíru, kterým je samozřejmě Filip Turek,“ řekl Macinka.

Ministr zahraničí se čestného prezidenta Motoristů zastal, i když zdůraznil, že si chce počkat na vyjádření expertů a nedělat unáhlené závěry. Rozhodně ho prý nehodlá rituálně věšet, naopak prý bude pomyslné oprátky odřezávat.

„Já držím Filipovi palce. Já určitě stojím za ním. Určitě ho podporuji. Určitě ho nikdy nepotopím nebo se ho nevzdám. Budu za něj samozřejmě bojovat, protože to, co se děje Filipovi Turkovi, a to ne teď, ale v posledním roce nebo dvou, to je brutální nehoráznost a je to jenom a jenom ukázka toho, jak obrovský strach z něho mají,“ nechal se slyšet Macinka.

A hned pokračoval.

„Vzpomeňte si na to, jak náš alternativní dezinformační blog Debilník N před tři čtvrtě rokem říkal, že má autentické screenshoty a že už to během několika dní ukáže. Dodnes čekáme. Neukázal nic a už samozřejmě nic neukáže. Vzpomeňte si na to, jak těsně před volbami soudružka, marxistická extremistka Apolena Rychlíková útočila na Filipa Turka, že prý se měl dopouštět násilí na nějaké dívce. Asi před dvaceti lety. No samozřejmě, že se nic z toho nepotvrdilo. Tehdy o tom psala všechna média. Bylo to ve všech televizích, všichni to komentovali a Filip byl samozřejmě nejhorší z nejhorších. Když to po tři čtvrtě roce policie odložila s tím, že se nic takového nestalo, světe, div se, já jsem žádné palcové titulky na hlavních stranách novin neviděl,“ řekl Petr Macinka, podle kterého je zásadní, že během nehody nedošlo k žádnému závažnému zranění.

Mgr. Filip Turek

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Macinka zdůraznil, že řidič druhého vozu má naštěstí jen poraněný loket, a to je ta nejdůležitější zpráva z celé nehody. Zbytek je podle Macinky skutečně na posouzení expertů, kteří by měli říct, kdo nehodu způsobil a jak to celé bylo.

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Předseda Motoristů to vidí tak, že experti ještě neřekli, jak to bylo, a Filip Turek přesto čelí velkému tlaku.

„A toto je přesně to, jak funguje ten lepší mediální svět. Protože když nám někdo vadí, tak ho zničíme. A budeme ho ničit tak dlouho, dokud prostě neodumře sám. Ale my jim tu radost určitě neuděláme,“ zdůraznil Macinka.

Připomněl také, že v roce 2025 Marek Výborný (KDU-ČSL) ještě jako ministr zemědělství přišel o řidičský průkaz kvůli tomu, že při výjezdu z obce jel přes 90 kilometrů v hodině. Macinka zdůraznil, že tehdy se neozýval takový křik, jaký slyšíme dnes kolem Filipa Turka, a podle Macinky to jen dokazuje aplikaci dvojího metru na různé politiky.

„Je to jen důkaz toho, že jsou tady lidé, kteří nedokážou akceptovat výsledky svobodných voleb. Respektive jsou schopni je akceptovat jen tehdy, pokud zvítězí ten jejich kandidát,“ pravil Macinka s tím, že „když vidíte blbce, jak to s ním cloumá, tak mu to občas i trochu přejete.“

Mgr. Marek Výborný

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doprava , média , nehoda , policie , Praha , Výborný , životní prostředí , neziskové organizace , Turek , Neziskovky , Macinka , automobilový průmysl , XTV , KD-ČSL , Green Deal , Motorisé

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