Na Pražském hradě se za tři roky udělaly stovky změn

15.07.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Za poslední tři roky se investice do oprav Pražského hradu zvýšily více než čtyřikrát. Z 82 milionů korun na 344 milionů korun ročně.

Na Pražském hradě se za tři roky udělaly stovky změn
Foto: Hans Štembera
Popisek: Pražský hrad a Strakova akademie

Modernizace fungování prezidentské kanceláře, největší rekonstrukce v novodobé historii Hradu, pokračující obnova katedrály sv. Víta, otevření dosud nepřístupných míst, změna v péči o lánské lesy nebo snaha být férovým zaměstnavatelem. To jsou jen některé změny, které se povedlo uskutečnit od nástupu Petra Pavla do funkce. Kancelář prezidenta republiky dnes zveřejnila publikaci, v níž novinky bilancuje.

Za poslední tři roky se investice do oprav Pražského hradu zvýšily více než čtyřikrát. Z 82 milionů korun na 344 milionů korun ročně. Po třiceti letech se v katedrále poprvé uklidilo od podlahy až po strop a také se na Hrad vrátily otevřené architektonické soutěže. Správa Pražského hradu zahájila největší rekonstrukci v novodobé historii areálu – obnovu Ústavu šlechtičen – a pokračuje v systematických opravách sv. Víta i dalších historických objektů.

Výraznou proměnou prošel také samotný areál. Plošné bezpečnostní kontroly nahradily kontroly namátkové, od vstupů zmizely nevzhledné žluté armádní ježky, návštěvníci nově využívají bezplatné toalety, pítka a mlžítka, odpočinková místa nebo nově zpřístupněnou Fíkovnu, Hartigovskou zahradu a vstup do Jeleního příkopu z Opyše. Díky změnám v odbavení a online prodeji vstupenek se podařilo zkrátit fronty a zároveň zachovat vysokou úroveň bezpečnosti.

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Vedle změn viditelných pro návštěvníky prošla proměnou i celá prezidentská kancelář. Ta uskutečnila rozsáhlou digitalizaci, posílila kybernetickou bezpečnost a ochranu dat, nastavila nové procesy veřejných zakázek a výrazně zlepšila svou transparentnost či se systematicky začala věnovat péči o zaměstnance.

„Když jsme přicházeli na Hrad, slíbili jsme větší otevřenost, koncepčnost, profesionalitu i transparentnost. Nechtěli jsme měnit jen jednotlivé projekty, ale způsob fungování celé instituce. Proto jsme se rozhodli veřejnosti otevřeně ukázat, co se podařilo změnit a kam se chceme posouvat dál,“ říká vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina k tomu, proč Kancelář nyní zveřejnila publikaci Hrad 2023–2026.

Proměna Hradu se odrazila i v rostoucím zájmu veřejnosti. V roce 2025 zaznamenal Pražský hrad rekordní návštěvnost, areálem prošlo přes devět milionů lidí. Rozšířila se nabídka kulturních a vzdělávacích programů, pravidelně se konají dny otevřených dveří, bezplatné přednáškové cykly a každoročně se vystavují i korunovační klenoty. „Naším cílem je vytvářet prostředí, kde se lidé cítí dobře, kam se rádi vracejí a které důstojně reprezentuje Českou republiku. Proto vedle velkých rekonstrukcí rovněž zlepšujeme služby pro návštěvníky a kultivujeme veřejný prostor. Například jsme výrazně omezili vizuální smog, obnovujeme orientační systém a do areálu jsme umístili sto dvacet nových laviček,“ říká ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.

Veřejnosti se po letech otevřely také zámek a obora Lány. Lesní správa Lány po kůrovcové kalamitě obnovuje lesy, její zaměstnanci vysázeli 1,8 milionu sazenic, které výrazně přispívají ke snížení holin. Nová je i dlouhodobá strategie obnovy lánských lesů.

Publikaci Hrad 2023-2026 si můžete prohlédnout ZDE.

Psali jsme:

KPR: Dětský den na Pražském hradě
Kancelář prezidenta republiky: Pražský hrad připomíná 80. výročí konce války výstavou válečných plakátů
Kancelář prezidenta republiky: Do nepřístupného podzemí Hradu s novou aplikací Pražský hrad archeologický
Hrad: Nový ceník vstupného a rozšíření nabídky pro veřejnost v areálech Pražského hradu a zámku Lány

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.hrad.cz

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investice , kraj Praha , památka , Pražský hrad , TZ

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