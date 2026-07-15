Pivoňka Vaňková (STAN): Současný systém zvýhodňuje sezdané páry

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové,
já zde přicházím ve třetím čtení, abych znovu požádala o podporu mého pozměňovacího návrhu, který předkládám společně s kolegy z rozpočtového výboru, který modernizuje podporu rodin s malými dětmi. Jeho cílem není snižovat pomoc rodinám, ale nastavit ji spravedlivěji, jednodušeji a tak, aby odpovídala tomu, jak dnes české rodiny skutečně žijí.
Současný systém totiž zvýhodňuje především sezdané páry, zatímco samoživitelé, nesezdaní rodiče nebo nízkopříjmové pracující domácnosti, na stejnou podporu často vůbec nedosáhnou. To považujeme za nespravedlivé. Proto navrhujeme zrušit slevu na manžela či manželku a místo ní zvýšit daňové zvýhodnění na každé dítě do tří let věku o 1 000 korun měsíčně. V rodinách, kde je jeden z rodičů držitelem průkazu ZTP, pak navrhujeme zvýšení o 4 000 korun měsíčně, aby byla zachována odpovídající míra podpory.
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Podpora se tak nebude odvíjet od toho, zda jsou rodiče oddáni, ale od toho nejdůležitějšího, od péče o malé dítě. Navíc bude dostupná i formou daňového bonusu, takže pomůže také rodinám s nižšími příjmy, které dnes slevu na manžela často vůbec nemohou využít.
tejně důležité je, že odstraňujeme jednu z dlouhodobě kritizovaných bariér – návrat rodičů na trh práce. Dnešní příjmový limit 68 000 korun ročně totiž znamená, že při jeho překročení rodina skokově přijde o daňovou podporu. To mnoho rodičů, nejčastěji matek, odrazuje od částečných úvazků nebo postupného návratu do zaměstnání. Na tuto demotivaci dlouhodobě upozorňují odborné analýzy a návrhy reformy „Chytřejší daně“. Náš návrh tuto překážku odstraňuje a dává rodičům větší svobodu rozhodnout se podle své životní situace, nikoliv podle nastavení daňového systému.
Zároveň nejde o vytváření nové nefinancované výdajové položky. Jedná se především o přesměrování stávající podpory tam, kde dává větší smysl. Čistý dopad na veřejné rozpočty je relativně nízký a nezahrnuje pozitivní efekty vyšší zaměstnanosti rodičů, které lze v budoucnu očekávat.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, naším cílem je podpora rodin, která bude spravedlivá, motivující a nebude rozlišovat mezi dětmi podle toho, v jaké formě soužití vyrůstají, v jaké formě soužití jsou jejich rodiče. Podporujme děti a rodiče, kteří o ně pečují, ne administrativní status jejich vztahu. Proto vás žádám o podporu tohoto pozměňovacího návrhu.
Děkuji za pozornost.
Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková
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