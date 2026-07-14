Premiér Babiš: Evropě chybí koordinace výroby

Předseda vlády Andrej Babiš se v pondělí 13. července 2026 zúčastnil v Paříži setkání koalice ochotných. Lídři třiceti zemí podporujících Ukrajinu navázali na výsledky nedávného summitu NATO v turecké Ankaře. Český premiér na jednání zdůraznil potřebu vytvoření společného evropského projektu protivzdušné obrany.
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„Já jsem dnes vystoupil a mluvil jsem o potřebě vytvořit evropský projekt protivzdušné obrany po vzoru Airbusu. Výroba letadel byla kdysi v Evropě roztříštěna mezi řadu zemí a pak přišel projekt Airbus, který integroval mnoho evropských výrobců. Já jsem navrhl, abychom nyní postupovali stejně a vytvořili společný evropský projekt protivzdušné obrany – Europatriot. Evropě v této oblasti chybí koordinace výroby. Jde zejména o to, aby se velké země, jako Francie, Německo či Itálie na tom domluvily a aby šlo o společný projekt členských států Evropské unie,“ uvedl premiér.
Premiér Babiš také jednal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem o možném zapojení ČR do koalice pro evropskou obranu proti balistickým střelám, kterou založilo devět evropských zemí v čele s Francií a Německem.
Po jednání koalice ochotných se český premiér zúčastnil státní večeře v Elysejském paláci, kterou pořádal prezident Macron. V úterý 14. července se Andrej Babiš v Paříži zúčastní vojenské přehlídky u příležitosti francouzského státního svátku – Dne dobytí Bastily.
Ing. Andrej Babiš
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