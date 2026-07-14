Premiér Babiš: Evropě chybí koordinace výroby

14.07.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Premiér Babiš po jednání koalice ochotných: Evropa by měla vytvořit společný projekt protivzdušné obrany

Premiér Babiš: Evropě chybí koordinace výroby
Foto: FCB Andrej Babiš
Popisek: Andrej Babiš

Předseda vlády Andrej Babiš se v pondělí 13. července 2026 zúčastnil v Paříži setkání koalice ochotných. Lídři třiceti zemí podporujících Ukrajinu navázali na výsledky nedávného summitu NATO v turecké Ankaře. Český premiér na jednání zdůraznil potřebu vytvoření společného evropského projektu protivzdušné obrany.

Anketa

Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?

1%
98%
1%
hlasovalo: 2935 lidí

„Já jsem dnes vystoupil a mluvil jsem o potřebě vytvořit evropský projekt protivzdušné obrany po vzoru Airbusu. Výroba letadel byla kdysi v Evropě roztříštěna mezi řadu zemí a pak přišel projekt Airbus, který integroval mnoho evropských výrobců. Já jsem navrhl, abychom nyní postupovali stejně a vytvořili společný evropský projekt protivzdušné obrany – Europatriot. Evropě v této oblasti chybí koordinace výroby. Jde zejména o to, aby se velké země, jako Francie, Německo či Itálie na tom domluvily a aby šlo o společný projekt členských států Evropské unie,“ uvedl premiér.

Premiér Babiš také jednal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem o možném zapojení ČR do koalice pro evropskou obranu proti balistickým střelám, kterou založilo devět evropských zemí v čele s Francií a Německem.

Po jednání koalice ochotných se český premiér zúčastnil státní večeře v Elysejském paláci, kterou pořádal prezident Macron. V úterý 14. července se Andrej Babiš v Paříži zúčastní vojenské přehlídky u příležitosti francouzského státního svátku – Dne dobytí Bastily.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Slyšeli jsme správně. „Babišova smršť na Pavla nekončí. Už je jasno.“
Premiér Babiš: Pan prezident konflikty nemírní, ale vytváří
Babiš si vychutnal Pavla na detailech ze summitu
Babiš? Trapas na summitu NATO se odehrál úplně jinde

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Babiš , obrana , premiér , koalice ochotných

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Chybí Evropě koordinace protivzdušné obrany?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

ústavní soud

Pane Mašku, dobrý den. K prezidentovi jste zde napsal, že ,,To že jmenoval většinu členů ÚS je také fakt, takže klima při projednávání jeho stížností je z pochopitelných důvodů ovlivněno." Na mě to působí tak, že nevěříte v nezávislost ÚS. Je to tak? A co vím, pokud vím dobře, tak právě dva soudci, ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Protože každému rodiči záleží na spokojeném bříšku. Otestujte HiPP 2 BIO COMBIOTIK®

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Okamura (SPD): Plníme další slib, snižujeme životní náklady

13:09 Okamura (SPD): Plníme další slib, snižujeme životní náklady

Projev na 28. schůzi Poslanecké sněmovny dne 14. července 2026 k zákonu o pozemních komunikacích