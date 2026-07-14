Hvězdy opozice tvrdě dohnala jejich slova o prezidentovi

Premiér Babiš, ministr Macinka a politici vládní koalice by vůči prezidentu Pavlovi měli vystupovat s náležitou úctou a respektem. Tímto směrem jde rétorika současné opozice v posledních dnech a týdnech s ohledem na spory mezi Hradem a vládou. Zajímavé je, že údajný nedostatek úcty vůči prezidentskému úřadu a osobě prezidenta dnes kritizují ti, kteří v průběhu mandátu Miloše Zemana označovali prezidenta za kolaboranta, zrádce, choromyslného starce a dalšími, často daleko vulgárnějšími výrazy.
Ing. Andrej Babiš
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Anketa
Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
Sotva se Miloš Zeman ujal v březnu 2013 prezidentského úřadu, činitelé tehdejší Nečasovy vlády ho začali kritizovat a častovat místy velmi nepěknými a tvrdými výrazy.
Poté, co vláda ODS, TOP 09 a odpadlíků z Věcí veřejných padla po zásahu tehdejšího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu na Úřadu vlády, nový prezident Zeman nevyslyšel pokusy zhroucené vládní koalice na změnu v čele vlády jmenováním Mirky Němcové premiérkou a rozhodl o ustavení úřednické vlády, která zemi dovedla k předčasným volbám o tři měsíce později.
Tehdejší místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek však veřejně Zemana kritizoval za to, že prý provádí změnu režimu směrem k autoritářství. „Miloš Zeman jednoznačně usiluje o změnu režimu, usiluje o změnu systému, snaží se ho přeměnit na systém mnohem autokratičtější,“ uvedl Kalousek v srpnu 2013 pro ČT24. Jak víme, nic takového se nestalo. Úřednická vláda byla jmenována v červenci 2013, o měsíc později nezískala důvěru Sněmovny a vládla pouze krátce do doby, než se po říjnových volbách ustavila vláda. Podobně se vyjadřoval i Karel Schwarzenberg, který prezidentovo chování srovnal s rokem 1948 a komunistickým převratem.
Kalousek je dlouholetým Zemanovým kritikem, během své aktivní politické kariéry vzájemně jeden druhého nešetřili. Během covidového období, když prezident republiky žádal odvolání ministrů zdravotnictví a zahraničních věcí Blatného a Petříčka proto, že blokovali možnost nákupu i ruských a čínských vakcín.
„Pokládám to za choromyslný výrok nemocného starce v pokročilém stadiu demence. Bohužel je naším prezidentem,“ konstatoval v roce 2021 Kalousek na adresu prezidenta republiky. Jeho stranický kolega, dodnes aktivní politik Marek Ženíšek, zase prezidenta Zemana opakovaně označoval jako „kolaboranta a velezrádce“.
Další z politiků TOP 09, tehdy čerstvý poslanec a starosta Prahy 6 Ondřej Kolář mluvil o Miloši Zemanovi jako o „zlodědkovi”. Opakovaně také tvrdil, že prezident republiky nahrává cizí mocnosti a Česko se proto “musí zbavit velezrádného prezidenta”, který prý rozvrací národ.
Miloš Zeman byl rovněž v minulosti kritizován za to, že „mluví“ do nominací ministrů a některé jmenovat odmítá. To už je velmi obehraná písnička. Zatímco když Zeman odmítal jmenovat sociálního demokrata Pocheho nebo později piráta Lipavského do čela Černínského paláce, zněla ostrá kritika, že prezident do toho nemá co mluvit a navrženého kandidáta jmenovat musí. Koncem loňského roku ti stejní lidé naopak za de facto totožný postup chválili prezidenta Pavla, když odmítl jmenovat ministrem Filipa Turka.
„To, kdo je nominován do čela jednotlivých ministerstev, je věcí stran, kterým připadla, a premiéra Petra Fialy. Pokud on chce takové lidi v týmu, to je mezi ním a předsedy koaličních stran. Pan prezident by do toho neměl mluvit,“ hlásil v listopadu 2021 senátor Tomáš Czernin.
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Anketa
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
Miroslava Němcová zase označila Miloše Zemana za zrádce. „Prezident Zeman je zrádce naší země a měl by být zbaven úřadu,” řekla v červenci 2021 v Reflexu. Dnes naproti tomu zarputile hájí Petra Pavla a vykládá si Ústavu tak, že premiér s ním jednat musí, i kdyby nechtěl.
Nemluvě o poradci prezidenta Petru Kolářovi, který v roce 2021 vyzýval tehdejší vládu, aby nedopustila Zemanem údajně stvořený prezidentský systém a odkázala ho do patřičných mezí.
„Prezident žije politicky v jiné zemi. Jestli mu Petr Fiala a vláda dovolí uplatňovat nadále prezidentský systém, který si sám pro sebe stvořil díky tomu, že tu byla slabá vláda a měl na své straně komunisty a Okamuru, potom začínám pochybovat o tom, že jsem volil správně. Není to výhrůžka ani vydírání, ale je tu stále možnost uplatnit článek 66, pokud by si pan prezident stále myslel, že si může uplatňovat prezidentský systém. My jsme parlamentní demokracie, vláda je od toho, aby vytvářela koncepce a naplňovala politiku. Prezident ji nemá určovat. Podepisuje velvyslance a přebírá jejich pověřovací listiny, to je projev jeho fungování, že zastupuje stát navenek. Znovu připomínám, že jsme parlamentní systém a není to pan prezident, kdo si má vybírat velvyslance nebo ministry. Premiér si určuje, které lidi chce ve vládě, a prezident to má přijmout,” uvedl Kolář v prosinci 2021 na adresu Miloše Zemana.
„Miloš Zeman dlouhodobě nehájí zájmy České republiky,” sdělil Petr Fiala v březnu 2018, když tehdejší prezident republiky kritizoval nedostatečné důkazy ve vyšetřování vrbětické kauzy. Po nástupu Pavla do hradní funkce mluvil zcela jinak. “Do nejvyšších míst politiky se vrací úcta k druhým, slušnost a respekt k Ústavě,” reagoval Fiala v lednu 2023, aniž by věděl, jak bude nový prezident Pavel k Ústavě přistupovat.
Nejen Fiala, ale mnozí další současní opoziční politici obhajují nynějšího prezidenta, místy velmi zarputile. Co kritizovali na Zemanovi, chválí na Pavlovi. A vyzývají vládu, aby se k hradnímu pánovi chovala s úctou a respektem.
„Kde se najednou vzala tak vyostřená rétorika proti prezidentovi? No, nepochybně v tom, že prostě prohrál na celé čáře deset nula a možná ještě víc. A aby to dokázal nějakým způsobem zastřít, tak se do prezidenta pouští s ještě větším despektem. Andrej Babiš rozhodl poplivat Ústavu České republiky. Ano, intenzivně zesměšňuje a ponižuje prezidenta. Znovu tím jenom vytváří další a hlubší příkopy v české společnosti,” uvedl šéf ODS Martin Kupka.
Výzva vládě k tomu, aby nepomlouvala prezidenta, směřovala také od kandidátky ODS do Senátu a operní pěvkyně Dagmar Peckové. „Ostuda v podobě urážek, invektiv a nadávek, kterými česká vláda častovala pana prezidenta Petra Pavla. Za největší ostudu považuji to, že pan premiér ve svých videích vykládá jakési lži ze zákulisí a pomlouvá v nich veřejně hlavu státu! Pane premiére, skončete to,” uvedla Pecková na svém Facebooku.
K tématu se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila mediální odbornice Alena Maršálková. „Opět jsme svědky toho, že prezident potřebuje pomoc opozice, neumí si sjednat pořádek sám. Respekt a úctu si člověk musí získat, k tomu mu jen ‚mít funkci‘ nestačí. Pokud vyzyvatelé požadují od vládních politiků pro hlavu státu uctivé vystupování s respektem, tak asi trpí ztrátou paměti. Moralisté, populisté, pokrytci, kteří se tak v minulosti chovali ke svým oponentům a tehdejšímu prezidentovi Zemanovi, se teď rozhodli bránit prezidenta Pavla,“ říká.
A konstatuje: „Je to od nich opravdu drzost. Stačí se podívat na příspěvky opozičních politiků na sociálních sítích, jejich vybraný slovník vulgarit a urážek, které vůči vládním politikům a kritikům prezidenta Pavla používají, a téměř stejně se vyjadřují ve svých vystoupeních ve Sněmovně. Za takový způsob vyjadřování se musí stydět každý slušně vychovaný člověk a především politik, který by měl být občanům příkladem.“ Dle Maršálkové, pokud opozice k něčemu vyzývá, pak s tím v prvé řadě musí skončit sama. „Zamést si před svým prahem a poté může moralizovat. A pak to opravdu skončí!“ říká.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku