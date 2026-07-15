Česká televize završila karlovarský festival cenami

Koprodukční drama Pramen získalo cenu FIPRESCI za nejlepší film v hlavní soutěži a časosběrný dokument Bára Basiková zvítězil v hlasování o diváckou cenu. Dům ČT přivítal během festivalu sto sedmdesát tvůrců, herců a dalších hostů a zpravodajství České televize nabídlo dosud nejrozsáhlejší festivalové pokrytí co do objemu i šíře výstupů.
„Karlovarský festival znovu ukázal, jak důležité místo má Česká televize v české kinematografii i kulturním životě. Mám velkou radost z ocenění našich koprodukčních filmů i z mimořádného zájmu o Dům ČT a festivalové vysílání. Všem tvůrcům patří velká gratulace, divákům děkuji za sebe i celou Českou televizi za přízeň a podporu a kolegyním a kolegům napříč profesemi za nasazení, s nímž dokázali festival přiblížit lidem přímo ve Varech i u televizních obrazovek,“ říká generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Koprodukční filmy ČT oslovily odborné kritiky i diváky
Cenu FIPRESCI za nejlepší film v hlavní soutěži získalo drama Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Mezinárodní asociace filmových kritiků ocenila jeho citlivé zpracování morálních důsledků státem podporovaných sterilizací romských žen i příběh přátelství a solidarity mezi dvěma hrdinkami pocházejícími z odlišných světů.
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Výraznou stopu zanechaly koprodukce České televize také v hlasování o diváckou cenu. Jejím vítězem se stal časosběrný dokument Bára Basiková režisérky Heleny Třeštíkové. Do první desítky se dostaly další tři koprodukční distribuční snímky ČT: dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérky Pepy Lubojacki, melancholická komedie Chica Checa režiséra Šimona Holého a dokument Dvě deci tuše režisérky Ester Geislerové.
Festivalový program nabídl koprodukční distribuční projekty České televize napříč několika sekcemi. Hlavní soutěž zahrnovala snímky Pramen a Chica Checa, zatímco v sekci Zvláštní uvedení se představily dokumenty Bára Basiková, Dvě deci tuše a Kdyby se holubi proměnili ve zlato, hraný film Mistryně režiséra Bohdana Karáska a seriál iVysílání Filter scenáristy a režiséra Davida Semlera. Festival připomněl rovněž filmovou klasiku Babí léto režiséra Vladimíra Michálka.
Dům ČT navštívilo 15 tisíc lidí
Dům ČT na Divadelním náměstí se během festivalu stal hlavní platformou pro představení koprodukčních distribučních filmů, připravovaných projektů České televize a setkávání diváků s jejich tvůrci. Do debat a rozhovorů se zapojilo sto sedmdesát herců, režisérů, scenáristů a dalších hostů.
Program vedle již zmíněných koprodukčních distribučních filmů ČT představil také nové seriály a minisérie: Filter, Docent III, Na tělo, Gerta Schnirch, Hec, Anežka a Dešťová hůl. Diváci se seznámili také s formátem ČT24 zblízka a Talk show Na jednoho. Součástí programu byla rovněž setkání věnovaná pořadům 13. komnata a StarDance nebo pokračování cyklu Stopy Járy Cimrmana.
Celodenní nabídka pamatovala také na rodiny s dětmi. Zahrnovala taneční aktivity, projekce, rozhovory i oblíbeného Večerníčka. Festivalové večery uzavíraly koncerty. Na sociálních sítích Česká televize nabízela rozhovory s herci, pozvánky na koprodukční filmy a program Domu ČT, soutěže, stories i živé přenosy.
Karlovy Vary byly letos pro Českou televizi opravdu nabité. Vedle natáčení nového dílu Výborné SHOW a pořadu Na dosah s Danielem Stachem představila ČT společně s Canal+ a Barlettou také nový seriálový projekt Zmizení Sáry Lindertové, temný šestidílný mysteriózní thriller s prvky urban fantasy.
Dosud nejrozsáhlejší festivalové zpravodajství
Redakce kultury zpravodajství České televize zajistila z Karlových Varů dosud největší pokrytí z hlediska objemu i šíře výstupů. Prostřednictvím reportáží, živých vstupů, rozhovorů a speciálních pořadů sledovala aktuální festivalové dění, představovala českou i zahraniční filmovou tvorbu a věnovala se společenskému a kulturnímu významu české kinematografie. Ve vysílání se objevily mimo jiné materiály věnované Juliette Binocheové, Dustinu Hoffmanovi a Jessemu Eisenbergovi.
Redakce kultury připravovala každý den tři až šest desetiminutových festivalových bloků, živé vstupy do zpravodajských relací, reportáže pro Události a Události v kultuře i rozhovory pro Studio 6 a Události, komentáře. Festivalu se věnovala rovněž dvě celá vydání pořadu 90’ ČT24, tři speciály Interview ČT24, Týden v kultuře a hodinový speciál ze zakončení. Komentované zahájení festivalu nabídlo poprvé více než 120 minut živého vysílání. Dění z Karlových Varů přibližovaly divákům každý den také Festivalové vteřiny.
Jen během prvního festivalového dne odvysílalo zpravodajství České televize prostřednictvím redakce kultury více než čtyři hodiny programu. Zákulisní obsah a příspěvky redaktorů byly denně dostupné také na sociálních sítích ČT24. Vybrané materiály České televize v průběhu festivalu přebírala prostřednictvím výměny EBU rovněž zahraniční média.
Natočeny byly také tři nové díly pořadu Na plovárně.
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