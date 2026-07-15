Havránek (ODS): Nehýkáme radostí, že EET bude znovu přijata

Vážená paní ministryně, vážený pane zpravodaji,
kolega Karel Haas mi sebral část mého vystoupení tím, že už načetl legislativně technické úpravy, o to já budu kratší a v podstatě shrnu, co všechno se stalo v průběhu těch třech čtení, která jsme tu absolvovali.
V jedné věci bych chtěl opravdu poděkovat kolegům z Ministerstva financí, protože opravdu podobně jako jsme vznášeli připomínky, které platí doteď ohledně bezhotovostních plateb jako takových, pokud se nepletu, tak je to odrážka B, tak já jsem vznášel připomínky i k platbám virtuálními aktivy, která jsou hned v odrážce následující. A přesně jsme si s kolegy z Ministerstva financí vysvětlili, jak je to myšleno a že opravdu je to natolik minoritní věc, ale počítá se s tím, že by měla být takto popsána, protože pořád tu jsou přesněji obchodníci, kteří provádí už, a je to dobře, věřme, že jich bude ještě více, ty přímé platby za své zboží virtuálním aktivem. A prostě vaším zájmem je, aby byly tyto platby evidovány, byť jak všichni víme, protože jsme to tady často diskutovali zhruba před jedním rokem, veškeré platby virtuálním aktivem jsou dohledatelné a jsou možné i vlastně najít poměrně jednoduchou blockchainovou analýzou. Nicméně respektuju a chtěl jsem poděkovat panu vrchnímu řediteli Koubovi za to, že jsme si byli schopni velmi rychle připomínky vyjasnit.
Přesně, co se týče ale připomínek ohledně bezkontaktních plateb jako takových a jejich ústavnost, zde komentoval Karel Haas.
Já se vlastně nebudu pouštět do nějakého širokého a dlouhého rozboru toho, co opravdu EET přinese, jestli původním záměrem je opravdu jenom narovnání prostředí, nebo opravdu i nějaké další příjmy. O tom, že jsem přesvědčen, že opravdu podíl šedé ekonomiky v České republice je ze strany současné vládní koalice v uvozovkách přestřelený, pohled na to, co se dá ještě bez nějakých větších výdajů státního rozpočtu získat, tak to si myslím. Ale v tom se neshodneme. A to je čistá čistá politika.
Na straně druhé dokážu si představit, že výnosy elektronické evidence tržeb po očištění o ty jednotlivé snížené daňové příjmy můžou být mezi 8 až 10 miliardami. Myslím dokonce, že s panem docentem Ševčíkem, který teď není přítomen, jsme si tohleto dokázali čeknout poměrně rychle i v průběhu debaty na televizi Prima.
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Na straně druhé pokud ale si pustím třeba včerejší, a to vám všem doporučuju, normálně si to i zaplaťte za těch 7 euro, byť já nejsem nějakým velkým příznivcem podcastu Čestmíra Strakatého, tak si ale pusťte jeho včerejší rozhovor s Otou Klempířem, to je vám taková švanda, že vlastně mě překvapuje, že i Oto, kterého znám roky, mě dokáže překvapit. A paní ministryně, když si to pustíte, tak uslyšíte, že právě výnosy z EET pokryjí Českou televizi a Český rozhlas, co se týče nového nového dopadu do státního rozpočtu. Oto Klempíř to tam řekl úplně napřímo. Překvapil mě, jak dokázal být ostrý v tomto svém vyjádření, protože zbylá vyjádření, nebudu vám tady dělat jakýkoliv vstup, užijte si to, ten rozhovor stojí za těch 7 euro a fakt je do toho investujte. Nicméně uvidíme, jak to ve finále bude. Zdravím Otu Klempíře. Věřím, že až přijde na další fesťák, tak rád využije elektronické evidence tržeb a všichni na něj budou v dobrém vzpomínat.
Nicméně my jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů. Nechtěli jsme jít cestou toho, co jsme nebo naši předchůdci předváděli v roce, nevím, kolik to bylo, když se zaváděla původní elektronická evidence tržeb, kdy jich bylo těch 980, opravdu jednotlivé činnosti jedna po druhé. Teď fakt jsme chtěli u těch, které nám dávají smysl, nebo nesmysl.
Když se podíváte, ražba mincí, když se podíváte, sběr drobných volně rostoucích plodů a materiálů, to je prostě od hub počínaje přes borůvky a tak dále. Tady jde čistě o to, že jsou to mnohdy už jednotlivé činnosti, které v podstatě nikdo nevykonává. Stejně tak, když vidím kolegu Petra Bendla, tak samozřejmě sedlářské a řemenářské výrobky. Podívejte se, škoda, že tu není pan kolega z hnutí ANO Váňa, děkuju za doplnění, který by nám určitě přesně řekl, kolik lidí v České republice je schopno vyrobit dobré sedlo, jaká je jeho cena a jestli ještě někdo si jej je schopen pak následně koupit v rámci cash platby. Opravdu stejně tak nožíři a další činnosti. Tam jsme šli cestou toho, jestli není na místě zvážit, že opravdu u těchto v podstatě zanikajících činností nemáme jít cestou vynětí z EET.
Pak samozřejmě občas jsme si tam z vás udělali legraci. No, legraci. Tak zaznívalo tady, že prostě počítáme s tím, že EET už s námi zůstane napořád. Tak já věřím a doufám, že když s námi EET zůstane napořád, tak pokud máme vyňaté jednotlivé dopravy, ať už to jsou dopravy hromadné, ať už to jsou dopravy železniční, tak že i tu kosmickou dopravu bychom mohli vyjmout tedy z toho EET, ať už počítáme do budoucna, že když třeba Elon Musk... (Reakce ministryně.) A je to správně. A tu kosmickou jste tam nechala, paní ministryně. Takže já vám zamávám, až bude ten pozměňovací návrh hlasování, který se týká kosmické dopravy... (Reakce ministryně.) Až já poletím do kosmu, pokud k tomu dojde, tak věřím, že u toho nebudeme oba dva, protože byť bych si to přál, ten čas bude proti nám, vážená paní ministryně. Ale uvidíme, já bych si to přál. Já věřím, že kdybychom my dva spolu letěli na Mars, tak že bychom se nevrátili. (Reakce poslanců. Pobavení v sále.) Možná bychom ani nedoletěli, ale jistě by to byla zábava, ne? (Údiv ministryně: Jako že bychom se zabili? Proč?) To určitě ne. Pardon. Nicméně co se týče kosmické dopravy, byla by to jediná, která by prostě nebyla vyňata. A byla by to jistě chyba. Věřme tomu, že se do vesmíru bude cestovat, že Aleš Svoboda, který je teď druhým Čechem cestujícím do vesmíru, nebude zároveň posledním.
To je vše, co bych chtěl říct k našim jednotlivým pozměňovacím návrhům.
Určitě, jak vidíte, nehýkáme radostí z toho, že EET znovu bude přijato. Nicméně ta debata o něm byla násobně, násobně kratší než v těch jednotlivých předtím rušeních a zaváděních nebo časových omezeních. Přesto myslím, že je hrozná škoda s ohledem na to, jaká jsou očekávání, že se k tomuto kroku znovu vracíme. A jak říkám a říkal jsem to tady při prvním čtení – Dánsko je zemí, kde už v podstatě tu krásnou dánskou děravou korunu v oběhu nepotkáte, všichni tam platí kartou. A to přesto, že žádná varianta elektronické evidence tržeb tam není platná, není v běhu.
Škoda, že jsme se opravdu vrátili k tomu, že jedinou cestou je zavádět další byrokracie. A já jsem zvědavý – a teď fakt bez jakéhokoliv očerňování – jak bude vypadat následně ta aplikace, která teď v podstatě je vytvářená, jak bude připravena k 1. 1.
Proto je samozřejmě možná dobře, že máme třetí čtení dneska a že opravdu se to stihne připravit, ať jako hledám alespoň nějaká pozitiva. Ale vykřikovat teď, že opravdu věříme a doufáme, že to bude administrativně nenáročné, myslím, že to v tuhletu chvíli nikdo neví a víme, jak je to občas s digitalizačními projekty, aby (nesrozumitelné) tady opravdu proběhlo nějaké jako plošné testování a ta aplikace opravdu fungovala, ať z toho nejsou zase nějaká další mrzení po 1. 1. a případně nějaké pokuty.
K pozměňovacím návrhům jsem se vyjádřil, věřím a doufám, že tedy alespoň kosmickou dopravu – stejně jako všechny dopravy, abychom tomu dali na roveň – vyjmeme z elektronické evidence tržeb. A byť nebudu pro elektronickou evidenci tržeb hlasovat, tak alespoň jedno pozitivum – bude tady prostor na přípravu všech aplikací a potřebných věcí, protože máme půlku roku a neženeme to zase do nějakých dalších měsíců.
Díky za vaši pozornost a paní ministryně, byť spolu nepoletíme na Mars, tak vám přeju krásné léto.
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