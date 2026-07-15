Celní správa: Celníci odhalili dodávku, plnou nekolkovaných cigaret

Příslušníci Celního úřadu v Liberci v uplynulých dnech odhalili významné porušení zákona o spotřebních daních. Při běžné silniční kontrole zastavili celníci dodávkové vozidlo, v jehož nákladovém prostoru se nacházely kartonové krabice, které zaplňovaly prakticky celý nákladový prostor vozidla. Provedenou kontrolou celníci zjistili, že krabice obsahují velké množství nekolkovaných cigaret.
Únik na spotřební dani v tomto jediném případě činí 3 168 800 korun. Cigarety byly na místě zadrženy a celý případ předali příslušníci mobilního dohledu přivolané výjezdové skupině pro odhalování trestné činnosti Generálního ředitelství cel, a to z důvodu podezření ze spáchání trestného činu.
Vedle zabavení zboží je kontrolovaným osobám zpětně doměřena spotřební daň a při prokázání trestného činu jim může být uložen trest odnětí svobody až na tři roky.
Celní správa dlouhodobě věnuje zvýšenou pozornost kontrolám přepravy tabákových výrobků, aby bránila daňovým únikům a eliminovala jejich nelegální dovoz či distribuci na území České republiky.
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