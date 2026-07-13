Pavel výzývá ke schůzkám přes média? Nátlak a osobní PR. Padlo i slovo divadlo

Žádné pravidelné schůzky premiéra s prezidentem nebudou. Podle Andreje Babiše, který odmítl výzvu Petra Pavla, k tomu není důvod. Jak už ParlamentníListy.cz dříve informovaly, předseda vlády si uvědomil, že se nemá smysl snažit udržovat s Hradem jakkoli nadstandardní vztahy.
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Chcete, aby Andrej Babiš pravidelně jednal s Petrem Pavlem?
„Každý vidí, že Petr Pavel svou politickou kariéru postavil na vymezování vůči mně, hnutí ANO a teď naší vládě. Na veřejnosti sice stále opakuje, že má starost o naši zemi, ústavu a demokracii, ale ve skutečnosti mu jde o to být znovu prezidentem. A jako cíl své kampaně si vybral mě. Je to už únavné a já se na tom nebudu podílet,“ uvedl Babiš během víkendu.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
ParlamentníListy.cz oslovily české politiky napříč celým spektrem s následující otázkou: “Měl by Andrej Babiš pravidelně jednat s prezidentem, jak Petr Pavel vyzývá? Anebo má premiér pravdu, že k tomu není důvod? Jak to vidíte?” Své reakce připojilo vedle vládních politiků i několik představitelů opozice.
„Pan prezident nejdříve vládu znectil, pak na ni žaloval, a na truc a zbytečně vyrazil do Ankary. Prostě vlítl návštěvě do obýváku, převrhl sedačky, rozházel knihy a rozbil porcelán, aby se vzápětí tvářil, že mu jde o dobré sousedství. Takže míček je na straně pana prezidenta. Jestli chce schůzky, ať činy dokáže, že už vládě nebude házet klacky pod nohy. Je to jednoduché. Na hezké fráze nikdo není zvědavý,” konstatuje pro ParlamentníListy.cz šéf sněmovního zahraničního výboru a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.
Předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura má pro postup premiéra Babiše pochopení. „Je suverénní právo premiéra rozhodovat, s kým bude svou práci konzultovat a s kým ne. Přestože jsem já osobně zvyklý bavit se běžně i s názorovými oponenty, tak v tomto případě premiéra chápu,“ uvedl.
Jiný pohled nabídl poslanec za ODS a exministr zahraničí Jan Lipavský. “Měl by jednat, jako jednali všichni premiéři v éře Miloše Zemana. Babiš pohrdá prezidentem České republiky. Přijde mi, že má sám zálusk na Hrad, tak kydá na prezidenta hnůj, kudy chodí. Sám tomu říkám špinavá kampaň Andreje Babiše, ale překvapovat by nás to nemělo, oznámil to už 27. ledna na sjezdu ANO,” řekl Lipavský pro PL.
„Nevidím jediný důvod, proč by se měl premiér pravidelně scházet s lídrem opozice, jehož evidentním cílem není přispívat k realizaci vládního programu, nýbrž snaha torpédovat a sabotovat vše, o co se vláda snaží. Dokud Petr Pavel bude pouze prezidentem pětikoalice a nikoliv celé země, do té doby nemohou jeho schůzky s Andrejem Babišem přinést cokoliv pozitivního pro naše občany, a tudíž postrádají jakýkoliv smysl,“ reagoval předseda strany PRO a poslanec za SPD Jindřich Rajchl.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský je na opačné straně názorového tábora. “Ano, měl (by jednat, pozn.red.). Jen zakomplexovaný premiér nejedná s prezidentem. Pokud Andrej Babiš nechce vypadat jako hlupák, měl by s prezidentem pravidelně jednat,” sdělil.
“Rozhodnutí premiéra Andreje Babiše neobnovit pravidelné schůzky s prezidentem Petrem Pavlem je logické, pochopitelné a správné. Od říjnových voleb se pan prezident snažil “vykolíkovat hřiště” vztahů a spolupráce mezi Hradem a vládou jinak, než bylo po léta zvykem, až se mu to povedlo. Neobnovení koordinačních setkání je toho logickým důsledkem. Prezident se stále více posouvá do role opozičního politika, aktivně se vymezuje vůči vládě a neváhal vůči ní “využít” i Ústavní soud. Tím fatálně poničil rovinu osobních neformálních vztahů, která je sice pro veřejnost neviditelná, ovšem pro politická vyjednávání a vzájemnou spolupráci mnohdy klíčová. To potvrdil i zcela nevhodným peskováním premiéra za pozdní příchod na schůzku před přítomnými novináři. Zdá se, jako by měl pan prezident pocit, že je všem nadřazen, včetně vlády a jejího premiéra, a z výšin Pražského hradu jim bude udělovat pokyny, kárat či blahosklonně nabízet audienci u své výsosti. Pochopitelnou reakcí premiéra, který nese plnou politickou odpovědnost za vedení ČR, je, že na tuto hru nepřistupuje a schůzky s prezidentem odmítl. Ponechá tak prezidenta na obláčku jeho domnělé důležitosti a bude se raději věnovat podstatným vládním záležitostem ve prospěch ČR,” konstatoval pro ParlamentníListy.cz poslanec hnutí ANO Denis Doksanský.
V jednání předsedy vlády s Hradem nevidí smysl ani poslanec SPD Tomáš Doležal. „Pravidelná jednání po zkušenostech prvního půlroku roku koexistence koaliční vlády s prezidentem Pávkem, který má ideově, politicky, obsahově i takticky blízko k současné opozici, nemají valného smyslu. Šlo by spíše o neefektivní divadlo pro média. Prezident a jeho okolí opakovaně vyvíjejí protivládní aktivity, podávají na vládu žaloby k Ústavnímu soudu a prezident Pavel dokonce bezprecedentně podal na ministra Macinku, kterého sám jmenoval, trestní oznámení za běžnou textovou komunikaci s úplně jiným člověkem. V této situaci dávají smysl pouze vzájemná pracovní jednání v agendách, kde je nutný společný podpis prezidenta a premiéra,” míní Doležal.
Ing. Andrej Babiš
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
„Spor o pravidelné schůzky mezi Hradem a Strakovou akademií odkrývá hlubokou dysfunkci v komunikaci nejvyšších představitelů, kde osobní animozity jasně vítězí nad kulturou dialogu. Na jedné straně prezident Petr Pavel situaci nepomáhá tím, že své výzvy formuluje jako mediální nátlak před televizními kamerami, což zjevně slouží spíše k budování vlastního PR obrazu konstruktivního lídra než k reálné dohodě. Na druhé straně premiér Andrej Babiš celému procesu škodí, když se nechává touto taktikou vyprovokovat a demonstrativním odmítáním jakékoli diskuse blokuje možnost najít shodu v klíčových otázkách. Výsledkem je patová situace, v níž oba lídři upřednostňují taktické body v médiích před věcnou správou státu, která v době zásadních domácích výzev vyžaduje klidnou, diskrétní a profesionální spolupráci, nikoli permanentní zákopovou válku,“ reagoval senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta.
Senátorka Daniela Kovářová má za podstatnější konkrétní politiku než formality. “Chápu, že je léto, ale pro životy našich občanů jsou určitě důležitější věci než to, kolik který hodnostář s druhým hodnostářem vypije káv. Pro fungování politického a ústavního systému je určitě dobře, když spolu vrcholní politici dokážou konstruktivně komunikovat. Mně ale daleko více zajímá vlastní obsah politiky, konkrétní kroky a rozhodnutí než oficiality a formality dobré tak pro bulvární fotografy,” uvedla.
„Voliči od Andreje Babiše čekají, že se bude chovat jako premiér této země, který najde rozumnou řeč s prezidentem, jenž ho do té funkce jmenoval. Současným chováním dělá ostudu sobě i naší zemi a sledovat toto divadlo už je velmi trapné. Prezident nabízí konstruktivní jednání, ale premiér patrně stále neunesl svou porážku v prezidentských volbách a chová se jak malé dítě. Považuji to již za nedůstojné a vyzývám premiéra, aby se začal chovat jako předseda vlády a jednal ve prospěch našich občanů i celé země,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Svým postojem do ankety přispěla i europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. „Stává se to - slovy klasika - jen málokdy, ale tentokrát souhlasím s tím, že je nutné jednat. To je moje zásada vždy a všude. Chápu, že s prezidentem a jeho přáteli po boku to není asi jednoduché, ale přesto by se o to premiér měl pokusit,“ řekla.
“Nechala bych to plně na panu premiérovi. Osobně si neumím představit, o čem by se ti dva radili nebo jednali. To je jako nebe a dudy. A jednání pro jednání je ztráta času. Petr Pavel navíc nezačal právě šťastně - s malým umanutým dítětem nikdo ke stolu spěchat nebude,” reagovala senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.
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