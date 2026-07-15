Silně obsazené Konzervativní forum odhalilo místo konání

Pořadatelé letos přesouvají akci, která se v minulosti konala pod názvem Konzervativní kemp, do reprezentativních prostor Národního domu na Vinohradech. Výběr místa SOSP zdůvodňuje jeho historickým významem. „Národní dům na Vinohradech vznikl jako národní a společenské centrum v době české emancipace od německého vlivu (1893–94). Byla zde založena Československá obec legionářská inspirovaná Sokolem a na sjezdu Svazu československých spisovatelů (1967) tady poprvé zazněla otevřená kritika komunistické cenzury,“ zdůvodňuje výběr místa SOSP.
„To nám přijde jako příhodné místo k tomu, abychom se věnovali umlčování konzervativních hlasů v současné EU, kde stále sílí bruselské tlaky na omezování svobody projevu, suverenity členských zemí a na demontáž samotných základů demokracie,“ píše SOSP v pozvánce na akci.
Fórum má nabídnout prostor nejen pro odborné debaty, ale také pro setkávání představitelů konzervativních a vlastenecky orientovaných iniciativ. Součástí programu budou rovněž zahraniční hosté, jejichž vystoupení bude tlumočeno do češtiny.
Hlavní program se uskuteční v sobotu 14. listopadu. Dopoledne organizátoři plánují tři hlavní přednášky zahraničních řečníků, odpoledne pak dvojici panelových diskusí. Debaty se mají zaměřit například na otázky evropské regulace, ochrany suverenity České republiky, fungování neziskového sektoru nebo na témata označovaná pořadateli jako kulturní války. Organizátoři zároveň uvádějí, že program mohou podle aktuální společenské situace ještě doplnit o další témata.
Mgr. Petr Macinka
Na seznamu potvrzených vystupujících jsou ministr zahraničí Petr Macinka, ekonom a ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl, moderátorka Martina Kociánová či zakládající členové Společnosti pro obranu svobody projevu Vlastimil Veselý a Dan Vávra. Pozvání přijali také hosté z Maďarska, Slovenska nebo Itálie. Podrobnější program, časový harmonogram i profily řečníků organizátoři postupně zveřejňují na webových stránkách akce.
Mgr. Petr Macinka
Vedle odborného programu pořadatelé připravují také večerní společenskou část s rautem a možností neformálních setkání. Nedělní program má tradičně zakončit komentovaná prohlídka vybrané národní kulturní památky. Organizátoři připomínají, že v předprodeji jsou ještě k dispozici zvýhodněné vstupenky Early Bird i omezený počet zlevněných vstupenek pro studenty a seniory nad 65 let.
Podle pořadatelů navštívilo loňský ročník přibližně 200 platících účastníků. Vedle řečníků se jej zúčastnili také publicisté, podnikatelé, akademici, studenti i politici z různých konzervativně orientovaných uskupení, včetně poslanců, senátorů a europoslanců. Organizátoři očekávají, že letošní ročník bude dosud největším setkáním konzervativních a vlastenecky orientovaných organizací a iniciativ v České republice a poprvé nabídne výraznější účast zahraničních hostů.
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