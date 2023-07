CzechTourism: Srdce Evropy se dá poznat i pěšky. Třeba na příhraniční Stezce Českem

reklama

ČT natáčí seriál Stezka Českem, kterým provází herec Miroslav Vladyka, od letošního května. Chce v něm představit severní větev trasy, tedy přechod od nejzápadnější po nejvýchodnější bod. Chybět nebudou ani příběhy lidí, kteří stezku šli či jsou s ní spojení. Jde například o Trail Angels, tedy dobré duše, které cestovatelům poskytují nocleh, zázemí pro hygienu či jídlo a pití. Kromě CzechTourismu se na projektu podílí také kraje a krajské centrály cestovního ruchu.

„Myšlenka Stezky Českem je skvělá, je tak logické, že ji podporujeme. I my v CzechTourismu se totiž ztotožňujeme se třemi zásadami, na kterých tento nekomerční projekt stojí. Zní: Stezku Českem může jít každý, je od lidí pro lidi a jde o udržitelný turismus,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Když nás před časem parta nadšenců, která za prvním oficiálním přechodem Česka stojí, oslovila, abychom na stezce spolu s Klubem českých turistů spolupracovali, nebylo co řešit. Snad „jen“ koho dalšího zapojit a jak o ní dát co nejvíc vědět, aby se trasa dále rozšiřovala a vědělo se i o chystaných novinkách a souvisejících akcích.“

Informace nejen o Stezce Českem tak lze najít i na zřejmě největším turistickém portálu Evropě Kudy z nudy. Jsou mimo jiné součástí rozcestníku Českem pěšky. Části stezky si přitom mohou užít i lidé s handicapem, bezbariérová místa jsou vhodná pro pěší, speciálně upravená kola, maminky s kočárky aj. Stezka Českem, která už má značení Klubem českých turistů, si za dobu, co existuje, získala velkou komunitu příznivců. Aktuálně se o ni nejen na sociálních sítích zajímá téměř 65 000 lidí.

„Stezka Českem už dokázala nadchnout tisíce a desetitisíce lidí, mnozí z nich vyrazili na vícedenní trek poprvé, což nám dělá obrovskou radost a naplňuje to naše motto, že „… může jít každý“. Přestože naprostá většina lidí vyráží po etapách, kratších úsecích, či o víkendech, tak počet vydaných certifikátů stezkařům, kteří šli alespoň jednu ze stezek, se nyní blíží k tisícovce,“ říká cestovatel a zakladatel Stezky Českem Martin Úbl a dodává: „Skrz příběhy, které sdílíme na našich sítích, podcastu, či třeba v knížce, se snažíme ukázat i těm, kteří zatím ještě nepřekonali svůj strach, že i oni mohou vyrazit. A když vidím, že nejmladšímu stezkařovi jsou tři měsíce a nejstarší stezkařce 84 let, je vidět, že zde vzniká krásný národní trek s komunitou lidí, kteří vzali za své, že je fajn někomu pomoct, když potřebuje, někoho dalšího inspirovat a zanechat za sebou přírodu třeba v o trošku lepším stavu, než jsem ji našel."

Aktivní turistika, do které cestování po stezkách patří, je nedílnou součástí cestovního ruchu. Na vlastních nohách lze poznat i utajená zákoutí, místa, kam se nedá dostat dopravním prostředkem a která často bývají na hranicích dvou států. Právě to v sobě snoubí Stezka Česka: každý si může projít příhraniční oblasti, která jsou stále trochu stranou turistického zájmu. Ale i díky tomuto cestování se cestovní ruch víc rozprostírá po celé zemi. Což kromě udržitelnosti ve vztahu k životnímu prostředí a budoucím generacím v duchu filozofie: „Nenechávej stopy – Leave No Trace“ přináší těm, co cestují, jedinečné zážitky. Pocity, které si budou pamatovat nohy, hlava i srdce.

