CzechTourism: Turisty k nám láká tradice, architektura, design i lifestyle

„I nadále usilujeme o to, aby se návštěvníci na svých cestách více zaměřovali na naše regiony. Velký význam spatřuji například v dalším rozvoji nabídky cestovního ruchu i ve zkvalitnění jeho řízení v regionech. Tuto oblast rozvíjíme společně s agenturou CzechTourism, a to prostřednictvím Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech nebo nově spuštěné Kategorizace organizací cestovního ruchu“, uvádí ministryně MMR Klára Dostálová. „Věřím, že představení regionálních destinací a rozprostření návštěvnosti do regionů podpoří mimo dalších aktivit též program Ambassador. Jedná se o projekt, v němž významné osobnosti známé na zahraničních trzích formou videopozvánky představují svá rodná místa,“ doplňuje.