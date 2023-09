CzechTourism: Žatec a krajina chmele jsou další českou stopou v UNESCO

reklama

Cestování za kulturou podle Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) tvoří 40 % turismu a jde tak o jeden z nejrychleji rostoucích segmentů cestovního ruchu. Ocenění UNESCO pro krajinu chmele umožní prezentovat celou pivovarskou kulturu a gastronomii do hloubky a cílit tak na bonitní cílovou skupinu. Novou památku UNESCO tvoří dvě části, které se přirozené doplňují a dokladují unikátní dědictví chmele na Žatecku. Chmelařskou krajinu reprezentují chmelnice v okolí vesnic Stekník a Trnovany, historickou městskou pak Žatec. Podle něj se také jmenuje nejznámější odrůda tamního chmele.

„Další zápis na UNESCO je pro český turismus obrovský úspěch. Navazuje na loňské vorařství, které rovněž nemá ve světě obdoby. I když jsme, co do metrů čtverečních malá země, co se týče zápisů na Světový seznam kulturního dědictví, jsme světovou velmocí. Patříme mezi země s nejvíc UNESCO památkami na km2,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Jan Herget a dodává: „Žatec se díky UNESCO může stát přirozenou zastávkou zahraničních turistů při cestě z Prahy do Karlových Varů, což výrazně přispěje k rozvoji lokální ekonomiky.“

Informace o dosavadních 31 českých zápisech Česka na seznam UNESCO jsou v publikaci agentury CzechTourism. Česká centrála cestovního ruchu nyní pracuje na aktualizaci. Nově zapsané chmelařské lokality na Žatecku, tedy v Ústeckém kraji, přirozeně propojuje řeka Ohře a místní historické komunikace včetně železnice. Ty po staletí propojují město Žatec s venkovským zázemím.

„Tradiční produkce soustředěná kolem nejjemnějšího aromatického žateckého chmele trvá víc než 700 let. Tamní odrůda existuje díky kombinaci mimořádně vhodných klimatických a přírodních podmínek, které jsou neoddělitelně spojené s dovednostmi a znalostmi zpracovatelů,“ říká ředitelka odboru produkt managementu, výzkumu a B2B spolupráce České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Veronika Janečková a dodává: „Vše se po staletí předává z generace na generaci a díky trvalé kvalitě se přední postavení žateckého chmele drží dodnes. Pojem Žatecký chmel Saaz Hops je známý celosvětově a nově díky zápisu UNESCO bude zcela jistě i město Žatec a venkovská krajina v okolí. Moc gratulujeme všem, kteří se na další české stopě v UNESCO podíleli.“

Pěstování a zpracování chmele ovlivňuje celou oblast včetně vzhledu města i okolních vesnic. Například na Pražském předměstí v Žatci je dochovaný unikátní soubor chmelařských objektů, tolik jich není nikde jinde na světě. Zatímco specifické stavby pro sušení chmele se nachází především ve vesnicích, ve městě jsou desítky chmelových skladů, balíren, sirných komor, v nichž se chmel konzervoval sířením až po budovu známkovny, kde byl chmel certifikován. Další informace jsou mimo jiné k dispozici ZDE.

