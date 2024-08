CzechTourism se představil na prestižním operním festivalu ve Finsku

Ing. Barbora Urbanová byl položen dotaz

Fakt si myslíte, že Americké volby budou hodně o tom, jak se ženy v dnešním světě cítí? Nepřeceňujete je až příliš? Copak to, že by se prezidentkou stala žena, změní celý svět? Zlepší třeba postavení žen v islámských zemích nebo že by se tím něco změnilo pro nás ženy tady? Co jako? Já myslím, že jso...

