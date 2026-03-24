DIAMO: Sanace heřmanické haldy bude pokračovat

25.03.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, města Ostrava, OKK Koksovny a společnosti DIAMO se dohodli na pokračování sanace heřmanické haldy.

Foto: red
Popisek: DIAMO, logo společnosti

Zejména na dostavbě oddělovacích stěn, které jsou klíčové pro další stabilizaci území. Shoda panuje také v tom, že jednání budou pokračovat s cílem co nejrychleji přejít od příprav k samotné realizaci. Sanace lokality v Ostravě-Heřmanicích zůstává prioritou a všechny strany deklarovaly vůli aktivně spolupracovat na jejím dokončení.

„Shoda všech zúčastněných stran na dalším postupu je naprosto zásadní. Heřmanická halda je dlouhodobý ekologický problém, který se řeší řadu let, a bez společného postupu se neposuneme od příprav k realizaci. Naší prioritou je teď co nejrychleji pokračovat v konkrétních krocích, zejména v dostavbě oddělovacích stěn, které jsou klíčové pro stabilizaci území,“ říká vrchní ředitel sekce průmyslu a ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu, Eduard Muřický.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

0%
100%
0%
hlasovalo: 1 lidí

„Jsme rádi, že se podařilo obnovit jednání a vrátit se k otevřené diskusi nad dalším postupem. Věříme, že pokračující dialog povede k nalezení řešení, které bude přijatelné pro všechny zúčastněné strany,” doplnil ředitel DIAMO, Ludvík Kašpar.

Zvolený způsob sanace vychází z toho, že kontinuální monitoring ovzduší u heřmanické haldy od Zdravotního ústavu v Ostravě potvrdil, že vliv haldy na okolí je minimální. To stejné potvrdilo i autorizované měření emisí přímo v termicky aktivní části. Dalším významným aspektem je finanční úspora. Dříve zamýšlená stavba sarkofágu by znamenala náklady státu ve výši 2 až 3 miliard korun, nový způsob sanace se v tuto chvíli odhaduje na stovky milionů Kč.

Sanace heřmanické haldy tak bude pokračovat stavbou oddělovacích stěn, které mají zabránit postupu termické aktivity směrem ke skládce chemických odpadů i ke kalovým nádržím. Cílem jsou naprosto minimální zásahy do hořící části, aby se co nejvíce eliminovala prašnost a nepodporovalo další hoření.

Psali jsme:

DIAMO odstřelilo skipovou věž ve Staříči
DIAMO: Sociální centrum opět na Dole ČSM ve Stonavě
DIAMO: Jsme partnerem projektu LIFE COALA
DIAMO: Představení kariérních možností a projektů na SPŠ a VOŠ Příbram

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kraj Moravskoslezský , sanace , těžba , Diamo , TZ

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Neziskovky

Ohledně kontrol neziskovek každý tvrdí něco jiného. Proč jasně nedefinujete ty, kterých se to tedy bude týkat a nezveřejníte to? Nebo jste to zveřejnili? Kde? Určitě je v nějakých případech kontrola na místě a je správná, ale co když to ohrozí ty, které dělají opravdu záslužnou práci? Mluví se třeba...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Přehmaty v používání kondomůPřehmaty v používání kondomů Cvičení může být pro jedince s depresí účinnější než práškyCvičení může být pro jedince s depresí účinnější než prášky

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČPZP nově přispěje diabetikům až 2.000 korun na pohyb a regeneraci

10:20 ČPZP nově přispěje diabetikům až 2.000 korun na pohyb a regeneraci

Nový motivační program pro pojištěnce s diabetem, díky kterému mohou diabetici využít benefit až 2.0…