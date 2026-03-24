DIAMO: Sanace heřmanické haldy bude pokračovat

Zejména na dostavbě oddělovacích stěn, které jsou klíčové pro další stabilizaci území. Shoda panuje také v tom, že jednání budou pokračovat s cílem co nejrychleji přejít od příprav k samotné realizaci. Sanace lokality v Ostravě-Heřmanicích zůstává prioritou a všechny strany deklarovaly vůli aktivně spolupracovat na jejím dokončení.
„Shoda všech zúčastněných stran na dalším postupu je naprosto zásadní. Heřmanická halda je dlouhodobý ekologický problém, který se řeší řadu let, a bez společného postupu se neposuneme od příprav k realizaci. Naší prioritou je teď co nejrychleji pokračovat v konkrétních krocích, zejména v dostavbě oddělovacích stěn, které jsou klíčové pro stabilizaci území,“ říká vrchní ředitel sekce průmyslu a ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu, Eduard Muřický.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
„Jsme rádi, že se podařilo obnovit jednání a vrátit se k otevřené diskusi nad dalším postupem. Věříme, že pokračující dialog povede k nalezení řešení, které bude přijatelné pro všechny zúčastněné strany,” doplnil ředitel DIAMO, Ludvík Kašpar.
Zvolený způsob sanace vychází z toho, že kontinuální monitoring ovzduší u heřmanické haldy od Zdravotního ústavu v Ostravě potvrdil, že vliv haldy na okolí je minimální. To stejné potvrdilo i autorizované měření emisí přímo v termicky aktivní části. Dalším významným aspektem je finanční úspora. Dříve zamýšlená stavba sarkofágu by znamenala náklady státu ve výši 2 až 3 miliard korun, nový způsob sanace se v tuto chvíli odhaduje na stovky milionů Kč.
Sanace heřmanické haldy tak bude pokračovat stavbou oddělovacích stěn, které mají zabránit postupu termické aktivity směrem ke skládce chemických odpadů i ke kalovým nádržím. Cílem jsou naprosto minimální zásahy do hořící části, aby se co nejvíce eliminovala prašnost a nepodporovalo další hoření.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.