NP Šumava: Oslavte Evropský den chráněných území

Evropský den chráněných území, stanovený Federací EUROPARC na 24. května, připomíná význam nejcennějších lokalit našeho kontinentu. Letošní ročník zdůrazňuje propojení krajiny, rostlin, zvířat, a lidí, kteří v těchto oblastech žijí a pracují. Oslavy jsou zároveň jedním z prvních výstupů společného projektu všech českých národních parků „Zodpovědně do přírody“, zaměřeného na vzdělávání návštěvníků v oblasti šetrného turismu, zodpovědného chování i bezpečného pohybu v přírodě a prohlubování vztahů s místními obyvateli i podnikateli.
„Národní parky chrání to nejcennější z naší přírody a krajiny. Společně sdílejí poslání chránit a ukazovat cennou přírodu návštěvníkům. V době rostoucího turistického tlaku je zásadní, abychom o ochraně přírody a zodpovědném chování mluvili společně a jednotným hlasem,“ vysvětluje Jakub Kašpar, předseda řídícího výboru projektu Zodpovědně do přírody a náměstek ředitele Správy KRNAP.
Návštěvníci se ve všech parcích mohou těšit na nahlédnutí pod pokličku práce strážců, lesníků a přírodovědců. Všechny parky nabídnou trhy s lokálními produkty či rukodělné dílny. Zajištěny budou programy pro děti, přírodovědné kvízy a komentované vycházky. Připraveny budou koncerty, filmové projekce i divadelní pohádky pro nejmenší.
Národní park Šumava slaví kromě Evropského dne chráněných území 35. výročí svého založení. V sobotu 23. května čeká návštěvníky v Kvildě lokální food festival. Program Šumava všemi smysly nabídne komentované vycházky za historií i filmovými místy Kvildy, divadelní představení pro děti i dospělé a hudební program. Pro návštěvníky s omezenou pohyblivostí jsou připraveny speciální vyjížďky na skútrech. Oslavy zahájí benefiční koncert již v pátek večer.
V Národním parku České Švýcarsko se v sobotu 23. května promění Plšíkova zahrada v Krásné Lípě v interaktivní areál pro rodiny s dětmi. Zaměstnanci parku představí moderní techniku včetně dronů, hasičského vybavení či práce lesnické školy. K vidění budou ukázky dravců a připravena jsou i speciální stanoviště, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet život s hendikepem a překonávání každodenních bariér. Atmosféru doplní regionální výrobci a tvůrčí dílny.
V Národním parku Podyjí, který letos slaví své 35. narozeniny, proběhnou oslavy v sobotu 23. května v okolí návštěvnického střediska v Čížově, kde budou připravena soutěžní stanoviště i prezentace lektorů environmentální výchovy. Návštěvníci se mohou těšit také na tvořivé dílny, kulturní vystoupení, hravý kvíz o Podyjí i krátké komentované vycházky do okolí.
Hlavní oslavy v Krkonoších proběhnou v neděli 24. května a zapojí se do nich muzea i místní podnikatelé napříč celým pohořím. Centrem dění bude Vrchlabí, kde zástupci správy parku připravili sérii odborných přednášek a diskusí. Návštěvníci se mohou těšit na filmové projekce a koncerty. Celý program odstartuje již v pátek 22. května vyhlášením tematické fotosoutěže.
