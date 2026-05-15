NP Šumava: Oslavte Evropský den chráněných území

16.05.2026 7:42 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

České národní parky letos poprvé společně oslaví Evropský den chráněných území. Pod heslem „Spojeni přírodou“ připravily národní parky České Švýcarsko, Krkonoše, Podyjí a Šumava na sobotu 23. a neděli 24. května bohatý program pro rodiny s dětmi, milovníky přírody i odbornou veřejnost. Akce není pouze oslavou druhové pestrosti a divočiny, ale také zahájením nové spolupráce mezi parky v oblasti vzdělávání a udržitelného turismu.

NP Šumava: Oslavte Evropský den chráněných území
Foto: NP a CHKO Šumava
Popisek: NP a CHKO Šumava

Evropský den chráněných území, stanovený Federací EUROPARC na 24. května, připomíná význam nejcennějších lokalit našeho kontinentu. Letošní ročník zdůrazňuje propojení krajiny, rostlin, zvířat, a lidí, kteří v těchto oblastech žijí a pracují. Oslavy jsou zároveň jedním z prvních výstupů společného projektu všech českých národních parků „Zodpovědně do přírody“, zaměřeného na vzdělávání návštěvníků v oblasti šetrného turismu, zodpovědného chování i bezpečného pohybu v přírodě a prohlubování vztahů s místními obyvateli i podnikateli.

„Národní parky chrání to nejcennější z naší přírody a krajiny. Společně sdílejí poslání chránit a ukazovat cennou přírodu návštěvníkům. V době rostoucího turistického tlaku je zásadní, abychom o ochraně přírody a zodpovědném chování mluvili společně a jednotným hlasem,“ vysvětluje Jakub Kašpar, předseda řídícího výboru projektu Zodpovědně do přírody a náměstek ředitele Správy KRNAP.

Návštěvníci se ve všech parcích mohou těšit na nahlédnutí pod pokličku práce strážců, lesníků a přírodovědců. Všechny parky nabídnou trhy s lokálními produkty či rukodělné dílny. Zajištěny budou programy pro děti, přírodovědné kvízy a komentované vycházky. Připraveny budou koncerty, filmové projekce i divadelní pohádky pro nejmenší.

Národní park Šumava slaví kromě Evropského dne chráněných území 35. výročí svého založení. V sobotu 23. května čeká návštěvníky v Kvildě lokální food festival. Program Šumava všemi smysly nabídne komentované vycházky za historií i filmovými místy Kvildy, divadelní představení pro děti i dospělé a hudební program. Pro návštěvníky s omezenou pohyblivostí jsou připraveny speciální vyjížďky na skútrech. Oslavy zahájí benefiční koncert již v pátek večer.

V Národním parku České Švýcarsko se v sobotu 23. května promění Plšíkova zahrada v Krásné Lípě v interaktivní areál pro rodiny s dětmi. Zaměstnanci parku představí moderní techniku včetně dronů, hasičského vybavení či práce lesnické školy. K vidění budou ukázky dravců a připravena jsou i speciální stanoviště, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet život s hendikepem a překonávání každodenních bariér. Atmosféru doplní regionální výrobci a tvůrčí dílny.

V Národním parku Podyjí, který letos slaví své 35. narozeniny, proběhnou oslavy v sobotu 23. května v okolí návštěvnického střediska v Čížově, kde budou připravena soutěžní stanoviště i prezentace lektorů environmentální výchovy. Návštěvníci se mohou těšit také na tvořivé dílny, kulturní vystoupení, hravý kvíz o Podyjí i krátké komentované vycházky do okolí.

Hlavní oslavy v Krkonoších proběhnou v neděli 24. května a zapojí se do nich muzea i místní podnikatelé napříč celým pohořím. Centrem dění bude Vrchlabí, kde zástupci správy parku připravili sérii odborných přednášek a diskusí. Návštěvníci se mohou těšit na filmové projekce a koncerty. Celý program odstartuje již v pátek 22. května vyhlášením tematické fotosoutěže.

Psali jsme:

„Mějte si ČT. A hlavně si ji plaťte.“ Porotkyně ze StarDance spustila bouři
Jakl: Nitky za Petrem Pavlem. Hloupé a dětinské výkřiky z Hradu
Nechtěli migranty, ubytovna pro ně shořela. V Nizozemsku došlo na drsný střet
Bojovník za legalizaci opustil Piráty. Ostře kritizuje směřování strany

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

NP Šumava , TZ

Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

Bydlení

Tvrdíte, že máte opatření, která zamezí dalšímu zdražování bydlení. Povedou ale i jeho zlevnění, jak jste slibovali?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Wrapy a tortilly které zvládne každýWrapy a tortilly které zvládne každý Tělo přes náhlý výsev akné doslova křičí o pomocTělo přes náhlý výsev akné doslova křičí o pomoc

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

NP Šumava: Oslavte Evropský den chráněných území

7:42 NP Šumava: Oslavte Evropský den chráněných území

České národní parky letos poprvé společně oslaví Evropský den chráněných území. Pod heslem „Spojeni …