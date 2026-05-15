Ombudsman: Veřejnost může ovlivnit budoucnost větrných a solárních elektráren

Právě teď se projednává změna územního rozvojového plánu, která určí takzvané akcelerační oblasti. V těchto místech bude možné stavět rychleji. Veřejnost se může zapojit dvěma způsoby – 15. května při veřejném projednání a nejpozději do 1. června zasláním připomínek Ministerstvu pro místní rozvoj. Obnovitelné zdroje jsou důležité, přispívají například k lepšímu životnímu prostředí a tím i ke kvalitě života každého z nás.
Akcelerační oblasti jsou předem vytipovaná území, kde stát počítá s rychlejší výstavbou obnovitelných zdrojů energie, hlavně větrných a solárních elektráren. Cílem je zjednodušit a urychlit povolování tam, kde je menší riziko střetu s ochranou přírody nebo jinými veřejnými zájmy. Právě kvůli rostoucímu počtu stížností na umisťování větrníků považuje ombudsman za důležité, aby lidé věděli, co změna znamená a jak se mohou bránit.
„Lidé mají právo vědět, co se plánuje v jejich okolí, a mají mít možnost se k tomu vyjádřit. Právě proto je důležité, aby veřejnost tuto možnost nepodcenila a sledovala, co změna přinese pro jejich obec i krajinu. V této oblasti jsme obdrželi již několik podnětů,“ říká ombudsman Stanislav Křeček.
Proč jsou obnovitelné zdroje důležité?
Pomáhají snižovat závislost na fosilních palivech a přispívají k čistšímu ovzduší. Zároveň ale jejich umístění může výrazně ovlivnit podobu krajiny i život lidí v okolí. Proto je důležité, aby se veřejnost mohla včas zapojit.
Veřejné projednání návrhu proběhne v pátek 15. května 2026 od 10 hodin v Radiopaláci v Praze. Připojit se lidé mohou ke sledování také on-line. Odborníci zde návrh podrobně představí a veřejnost bude moci pokládat dotazy osobně i na dálku. Připomínky lze podat do 1. června 2026 včetně – písemně, datovou schránkou nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem.
