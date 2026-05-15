Jurečka (KDU-ČSL): Jaké předpokládáte celkové zvýšení zadlužení ČR?

15.05.2026 22:34 | Monitoring
autor: PV

Projev na 17. schůzi Poslanecké sněmovny 15. května k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejných rozpočtů.

Já bych paní ministryni chtěl doporučit, aby se podívala do odborných publikací, které uvádějí globálně, že když vládnou populisté, tak za 15 let vlády populistických vlád, které slibují v uvozovkách ty lepší zítřky a ten lepší život, znamená snížení výkonu té dané ekonomiky v té zemi o 10 procent HDP. To jsou globální fakta, doporučuju. Pokud paní ministryně chcete se dívat na tu optiku národohospodáře v dlouhodobém horizontu, podíval bych se na tyto informace.

Ale zpět k mému vystoupení, které jsem měl před tím vaším. Já jsem byl poměrně stručný, mluvil jsem do 10 minut, položil jsem klíčové otázky, na které bych prosil dostat odpověď nejenom pro sebe, ale pro veřejnost. Tak kolik paní ministryně financí Alena Schillerová na konci května plánuje deficit rozpočtu roku 2027, nechci to na miliardu přesně. Prosím, můžete paní ministryně říct plus minus jaký rozpočet s jakým deficitem představíte vaší vládě a této Poslanecké sněmovně? Můžete jako zodpovědná politička říci, jaké předpokládáte celkové zvýšení zadlužení České republiky za čtyři roky vašeho mandátu? O kolik stoupne dluh České republiky? O kolik vzrostou ty jednotlivé deficity za čtyři roky? Kolik nás to zhruba bude stát na dluhové službě? Kolik to bude stát daňového poplatníka v těch příštích daních, které ti lidé budou platit? Můžete na tyto jednoduché otázky dát konkrétní odpovědi? Nechci to na miliardu přesně. Pokud jde o deficit příštího roku, stačí, když to zaokrouhlíte na desítky miliard. Pokud jde o celkový kumulovaný deficit, který seknete za čtyři roky, stačí mi to zaokrouhlit na jednotky stovek miliard. Jestli to bude 1 350 miliard nebo 1 450 miliard, stačí, když řeknete takovouto informaci. Myslím si, že v takovéto debatě by takovéto informace měly zaznít. Děkuju.

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • poslanec
