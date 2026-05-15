Hypertenze ohrožuje 2,5 milionu Čechů. Nemocných každoročně přibývá

15.05.2026 15:35 | Komerční článek
autor: komerční tisková zpráva

Světový den hypertenze 17. května připomíná důležitost měření krevního tlaku a motivuje ke zdravějšímu životnímu stylu. Hypertenze neboli vysoký krevní tlak je vážným civilizačním onemocněním. Bez léčby výrazně roste riziko infarktu, mrtvice nebo selhání ledvin. Jen v České republice je hypertenzí ohroženo asi 2,5 milionu lidí, tedy asi 40 procent dospělých ve věku 30 až 79 let. Pacientů s touto diagnózou přitom každoročně přibývá. Potvrzují to i data České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP), která v souvislosti s hypertenzí eviduje téměř 167 tisíc pacientů a jen loni za jejich léčbu vydala 575 milionů korun.

Foto: ČPZP
Popisek: ČPZP
Za vysoký krevní tlak se považují hodnoty vyšší než 140/90 mmHg. Pravidelné sledování krevního tlaku je důležité, neboť pacient dlouho nemusí pociťovat žádné příznaky. Mezi typické varovné signály, které mívají lidé s vysokým krevním tlakem, patří ranní bolesti hlavy, zejména v týlu, závratě, hučení v uších, únava, bušení srdce, dušnost při námaze, krvácení z nosu nebo rozostřené vidění nebo jiné problémy s očima. 
 
Každoroční přírůstek pacientů s hypertenzí znamená i vyšší náklady vynaložené z veřejného zdravotního pojištění na jejich léčbu. ČPZP za ni loni zaplatila 575 milionů korun, zatímco ještě v roce 2021 to bylo 360 milionů. Počet pacientů trpících hypertenzí se za pět let zvýšil ze146 tisíc na téměř 167 tisíc. Podle odborníků jde o přímý důsledek stárnutí populace, nárůstu obezity i lepšího záchytu a diagnostiky pacientů.
 
 
„Onemocnění týkající se hypertenze bohužel postihuje všechny věkové skupiny. Z hlediska počtu pacientů i celkových nákladů se ovšem nejvýrazněji promítají ve věku od 60 do 79 let. Právě tato věková kategorie tvoří přibližně polovinu všech nákladů vázaných na tato onemocnění,“ říká tisková mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová. Nejnákladnějším pacientem v jednom roce je tehdy 47letý muž z Jihomoravského kraje, za jehož léčbu vynaložila ČPZP v roce 2024 přes 1,9 milionu korun.
 
Hypertenzi nejčastěji způsobuje kombinace genetických předpokladů a nezdravého životního stylu, tedy sedavý způsob života, nadměrná konzumace alkoholu a soli, přemíra stresu, kouření, ale také nadváha a obezita.  Změna životního stylu je proto klíčová. To znamená zejména omezit solení, stres a kouření, jíst zdravě, pravidelně se hýbat a v případě nadměrné hmotnosti se snažit zhubnout. 
 
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ve svých preventivních programech pamatuje i na dospělé chronicky nemocné pojištěnce s diagnózou hypertenze. „Máme pro ně program Vysoký krevní tlak, kde přispíváme na zakoupení pažního tlakoměru až pěti sty korunami,“ přibližuje mluvčí ČPZP s tím, že loni tento příspěvek využilo přes 1 100 pojištěnců. Pro změnu životního stylu a lepší zdraví mohou pojištěnce motivovat i preventivní programy Prevence obezity s příspěvkem až 500 Kč, Odvykání kouření (až 2 000 Kč), Pravidelný pohyb (až 700 Kč) nebo Krok pro zdraví (až 1 000 Kč).
 

 

