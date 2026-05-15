Hrnčíř (SPD): Německá nadřazenost se zas jednou ukázala

16.05.2026 7:16 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke komentáři Bernda Posselta k usnesení Poslanecké sněmovny, které odmítlo sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

Foto: Repro ČT
Popisek: Jan Hrnčíř

Pan Bernd Posselt zjevně zapomněl, že již nejsme protektorát Čechy a Morava! Je neuvěřitelné, jak arogantním způsobem se postavil k usneseni dolní komory Parlamentu České republiky, tedy vrcholného zákonodárného orgánu nezávislého státu.

Poslanecká sněmovna vyzvala k zrušení sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, Posselt tuto výzvu označil za “frašku” a o místě konání sjezdu odmítl diskutovat. Dokonce prý ale hodlá “respektovat” pokojné protesty. Respektovat!

Německá nadřazenost se zas jednou ukázala. A opozice tleská…

Z textu:

“Hlasování českých poslanců o usnesení namířeném proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně byla fraška a karikatura parlamentarismu, řekl předák sudetských Němců Bernd Posselt.
Sjezd se podle něj navzdory výzvě obsažené v usnesení příští týden v Brně uskuteční. Případné pokojné demonstrace odpůrců sjezdu hodlá Posselt respektovat.”

PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.

  • SPD
  • předseda SPD JmK
  • poslanec
