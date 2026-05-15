Hrnčíř (SPD): Německá nadřazenost se zas jednou ukázala

Pan Bernd Posselt zjevně zapomněl, že již nejsme protektorát Čechy a Morava! Je neuvěřitelné, jak arogantním způsobem se postavil k usneseni dolní komory Parlamentu České republiky, tedy vrcholného zákonodárného orgánu nezávislého státu.
Poslanecká sněmovna vyzvala k zrušení sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, Posselt tuto výzvu označil za “frašku” a o místě konání sjezdu odmítl diskutovat. Dokonce prý ale hodlá “respektovat” pokojné protesty. Respektovat!
Německá nadřazenost se zas jednou ukázala. A opozice tleská…
Z textu:
“Hlasování českých poslanců o usnesení namířeném proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně byla fraška a karikatura parlamentarismu, řekl předák sudetských Němců Bernd Posselt.
Sjezd se podle něj navzdory výzvě obsažené v usnesení příští týden v Brně uskuteční. Případné pokojné demonstrace odpůrců sjezdu hodlá Posselt respektovat.”
PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.
