Moravec Media. „Nikdy nebyl ikonou skromnosti a pokory“

V aktuálním vydání rubriky Týden v médiích se analytik Petr Žantovský nejdříve podíval do zahraničí. „Z Maďarska přišla zpráva, která je v mnoha směrech velice zajímavá a nečekaná. Jde o to, že při inauguraci ministrů nové vlády Pétera Magyara požádal tento premiér prezidenta Tamáse Sulyoka, aby s členy kabinetu nefiguroval na společných fotografiích. Má to podle jeho zdůvodnění být proto, aby nemuseli později snímky retušovat. Premiér tvrdí, že pokud Sulyok neodstoupí sám, bude odvolán,“ uvedl expert a pozastavil se u slova „retušování“.
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Zmínil známou fotografii české historie, která byla právě z politických důvodů zcenzurována. „Možná si mnozí vzpomenete, třeba i ze základní školy, kde jste měli v čítankách slavnou fotografii Klementa Gottwalda ze Staroměstského náměstí, jak hovořil k dělnictvu, rolnictvu a pracující inteligenci ve smyslu ‚Právě jsem se vrátil z hradu, pan prezident všechny mé návrhy přijal‘. Slavný to projev z 25. února 1948. Jenomže na té originální fotografii byl s Gottwaldem ještě jeden člověk a ten se jmenoval Vladimír Clementis. Ale toho jsme v našich čítankách neměli. Já jsem chodil do školy od konce 60. let a nepamatuji si, že by tam někdy byla ta originální fotografie. Vždycky byla jenom ta s Gottwaldem, což bylo dílo velmi dovedné retuše, vygumování člověka, který se nehodil komunistům v období politických procesů. Odsoudili ho k smrti, popravili ho a vygumovali ho z těchto dobových snímků,“ připomněl expert.
A vrátil se do současnosti. „Nevím, jak to v Maďarsku teď bude s tím retušováním a s likvidací různých nepohodlných osobností a myšlenek. Jenom čekám opravdu velice netrpělivě, jak se naši mainstreamoví novináři seběhnou a budou Petra Magyara kanonizovat za to, že z Maďarska vyhnal nežádoucího Viktora Orbána a nahradil ho svou vlastní vládou,“ podotkl Žantovský.
Zmínil únavu maďarské veřejnosti z 20letého Orbánova vládnutí, odcitoval známou průpovídku, že jednooký mezi slepými králem, a dodal, že „tím jednookým asi v této situaci byl Péter Magyar“. A pozastavil se nad tím, že Magyar své premiérování zahájil tím, že vyhání stále ještě úřadujícího prezidenta ze společných fotografií, aby ho později nemusel retušovat. „To je něco velmi nevídaného, to jsme od roku 1989 nezažili, natož aby se k tomu někdo hlásil takto hrdě,“ podivuje se mediální analytik.
Peter Magyar ukazuje kameře „Orbánův luxus“
Pokračoval sdělením, že čeká, až mainstreamoví novináři začnou z Magyara dělat hlavního hrdinu liberální demokracie. „Také se docela těším na to, jak budou vysvětlovat Magyarovy celkem nepokryté výhrady k historickému uspořádání vzájemných územních vztahů se Slovenskem a jak budou chápat slovo Felvidék, které z Magyarových úst občas slyšíme a tak dál. Je klidně možné, že v době, kdy se v Brně sejdou sudetští Němci, tak v Maďarsku se třeba začnou šikovat bývalí šípáci generála Horthyho, známého fašistického vůdce v období druhé světové války. V téhle době je asi možné čekat úplně všechno a je podivné, že z našich novinářů se nad touto bizarní okolností nikdo nepozastavil,“ dodal Žantovský.
Jen díky České televizi se Moravec stal známým
Dále se věnoval budoucnosti moderátora Václava Moravce. „Tak nám oznámil, že za pár dnů, ke konci května, rozjede vlastní pořad, asi diskusní, jako byly Otázky Václava Moravce v České televizi, odkud odešel po jedenadvaceti letech. Je to informace, která poskytuje prostor pro minimálně dvě otázky, obě docela zásadní,“ uvedl expert na oblast médií.
Zaprvé zmínil, že Moravec stále ještě vede s Českou televizí dialog o tom, jestli bude, nebo nebude mít konkurenční doložku týkající se jeho odchodu. „To znamená, jestli přijme nějaké platy jako odstupné a nádavkem za to se mu ztíží nebo znemožní dělat konkurenční žurnalistiku. Poslední informace byla, že generální ředitel Hynek Chudárek tento Moravcův návrh na vzdání se odstupného nepřijal,“ připomněl Žantovský. A to podle nejnovějšího vyjádření Chudárka i právníka ČT Jiřího Hrabovského na posledním zasedání Rady ČT nadále platí.
Nicméně Moravec už zaregistroval u Úřadu průmyslového vlastnictví dvě známky, pod kterými může provozovat vlastní pořad, a to dokonce v režii vlastní firmy, kterou založil v březnu. Má to být společnost Moravec Media. „Moravec nikdy nebyl ikonou skromnosti a pokory,“ podotkl mediální analytik.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Čím déle existoval pořad Otázky Václava Moravce, tím více prostoru podle Žantovského dostávala prezentace názorů moderátora. „Menší prostor byl dáván hostům. A žádný prostor hostům, které Moravec neměl rád, viz známá kauza s Okamurou,“ podotkl Žantovský.
Je prý docela zvědav, jak to bude teď v Moravcově novém formátu. „Víme už, co dělá Nora Fridrichová po odchodu z České televize. Její podcast Nora se dá vidět na příslušných platformách a je to také hodně osobní, hodně sebestředné povídání, kdy si musíme předně všimnout, jaká je báječná ta moderátorka a jak hloupý je ten zpovídaný politik. Jestli to bude u Moravce podobné, neumím říct. Přece jenom Moravec se snažil aspoň tvářit trošku rozšafněji a méně agresivně,“ dodal odborník na mediální svět.
Doba je podle něj taková, že spíše vítězí hlučnost, která zakrývá prázdnotu obsahu a toho, co je říkáno. „Takže počkejme si. To, že Moravec zahajuje svůj podcast pod svým vlastním jménem, je v podstatě dědictví České televize. Jen díky České televizi se mohl udělat známou postavou. Měla na tom určitě větší zásluhu Česká televize než sám Moravec,“ upozornil Žantovský.
Příspěvek týdne: Idylka v Osvětimi
V závěrečné části rubriky se mediální analytik často věnuje vyhlášení nejlepšího článku nebo komentáře týdne. Tentokrát zmínil příspěvek portálu iDnes, který zveřejnil pod titulem „Idylka v Osvětimi“ dokument o tom, jak se žilo německým vojákům a jejich rodinám v táboře Osvětim. „Toto album nafotil člen SS Karl Höcker. Ukazuje všední život personálu z Osvětimi, vojáků a esesmanů. Ten všední život vypadá úplně banálně. Oni tam svačí, opalují se, hrají si s dětmi, krmí pejsky. Dokonce jsou tam fotografie, jak na jakémsi mostě skotačí esesácké dámy v rytmu harmoniky, na kterou hraje jeden voják. Vypadá to trošku jako studentský výlet – je to samý úsměv, samá radost, samé veselí,“ líčí mediální analytik.
Podivuje se tomu, že lidé na snímcích pak provozovali to, co se v Osvětimi dělo. „Je to je naprosto dokonalý příspěvek iDnes k dnešní debatě o sjezdu potomků těchto lidí v Brně, který se bude konat za pár dnů. A každý, kdo je tak vášnivým zastáncem sudetoněmeckých landsmanšaftů, by se měl podívat na toto fotoalbum. Možná by mu trošku ztuhly rysy,“ uzavřel Žantovský.
