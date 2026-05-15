Vězeňská služba: Výcvik v polygonu hasičů

15.05.2026 19:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Příslušníci oddělení výkonu trestu a oddělení vězeňské stráže kynšperské věznice včera absolvovali výcvik zaměřený na používání dýchacích přístrojů. Nácvik probíhal v Citicích ve výcvikovém polygonu HZS Karlovarského kraje.

Foto: vscr.cz
Popisek: Vězeňská služba ČR - logo

Instruktoři Hasičského záchranného sboru nejprve účastníky seznámili se základními informacemi o dýchacích přístrojích. Seznámili je podrobně s jejich konstrukcí, jednotlivými částmi a vysvětlili jim jejich použití. V učebně pak následoval praktický nácvik dýchání pomocí tohoto přístroje.

Další část výcviku byla zaměřena na pohyb v zakouřeném prostoru. Účastníci se dověděli o rizicích zásahu při požáru a správném chování v nebezpečném prostředí i ochraně zdraví před zplodinami hoření.

Na závěr si jednotliví aktéři vyzkoušeli průchod polygonem s nasazeným přístrojem a prakticky si tak ověřili pohyb ve stísněném a neznámém prostředí při zhoršených podmínkách a orientaci.

Tento výcvik představuje další stupeň spolupráce mezi vězeňskou službou a hasičským záchranným sborem. Cílem je zlepšení připravenosti příslušníků na mimořádné události ve specifickém prostředí věznic a posílení schopnosti efektivně reagovat při krizových situacích. Nácvik součinnosti s jednotkami požární ochrany snižuje riziko případného ohrožení životů a zdraví osob a nastavuje postupy a návyky ke zvládání mimořádných událostí, jako běžné činnosti každého příslušníka VS ČR. 

Spolupráce s uzemním odborem Sokolov HZS Karlovarského kraje probíhá dlouhodobě a vedení věznice si velmi váží této odborné podpory. Společná příprava přispívá ke zvyšování bezpečnosti a připravenosti příslušníků na mimořádné situace.

