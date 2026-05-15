Vězeňská služba: Výcvik v polygonu hasičů

Instruktoři Hasičského záchranného sboru nejprve účastníky seznámili se základními informacemi o dýchacích přístrojích. Seznámili je podrobně s jejich konstrukcí, jednotlivými částmi a vysvětlili jim jejich použití. V učebně pak následoval praktický nácvik dýchání pomocí tohoto přístroje.
Další část výcviku byla zaměřena na pohyb v zakouřeném prostoru. Účastníci se dověděli o rizicích zásahu při požáru a správném chování v nebezpečném prostředí i ochraně zdraví před zplodinami hoření.
Na závěr si jednotliví aktéři vyzkoušeli průchod polygonem s nasazeným přístrojem a prakticky si tak ověřili pohyb ve stísněném a neznámém prostředí při zhoršených podmínkách a orientaci.
Tento výcvik představuje další stupeň spolupráce mezi vězeňskou službou a hasičským záchranným sborem. Cílem je zlepšení připravenosti příslušníků na mimořádné události ve specifickém prostředí věznic a posílení schopnosti efektivně reagovat při krizových situacích. Nácvik součinnosti s jednotkami požární ochrany snižuje riziko případného ohrožení životů a zdraví osob a nastavuje postupy a návyky ke zvládání mimořádných událostí, jako běžné činnosti každého příslušníka VS ČR.
Spolupráce s uzemním odborem Sokolov HZS Karlovarského kraje probíhá dlouhodobě a vedení věznice si velmi váží této odborné podpory. Společná příprava přispívá ke zvyšování bezpečnosti a připravenosti příslušníků na mimořádné situace.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku