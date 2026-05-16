Ředitelka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová oznámila prověřování více než 120 zahraničních biologických laboratoří, které měly být financovány z amerických peněz. Přibližně 40 z těchto zařízení se podle uvedených informací nachází na Ukrajině, uvedl z jejího vystoupení New York Post. Jeho informace zaujaly i český web Sýr zdarma, oceněný vloni cenou za svobodu projevu.
Podle ředitelky amerických tajných služeb existuje podezření, že v některých laboratořích mohl probíhat výzkum uměle upravených virů. Uvedla také, že někteří vlivní odborníci, včetně Anthonyho Fauciho, za vlády Joea Bidena o existenci těchto zařízení neříkali pravdu a vyvíjeli tlak na ty, kteří chtěli informace zveřejnit.
Důležitým bodem celé kauzy je dohoda, kterou Ukrajina a Spojené státy podepsaly v roce 2005 v Kyjevě. Obě země se v ní zavázaly ke spolupráci při prevenci šíření technologií, patogenů a odborných informací, které by mohly být využity k vývoji biologických zbraní.
Veřejně dostupná smlouva počítala také s tím, že Ukrajina bude nebezpečné patogeny ukládat v zabezpečených centrálních laboratořích, při jejichž zajištění mělo asistovat americké ministerstvo obrany.
Obavy z ruské kontroly
Slova Gabbardové nasvítila i výrok diplomatky Victorie Nulandové z března 2022. Tehdejší členka nejužšího vedení amerického ministerstva zahraničí při slyšení v Senátu uvedla, že Ukrajina má biologická výzkumná zařízení. Nulandová tehdy řekla, že Spojené státy spolupracují s Ukrajinci na tom, aby se výzkumné materiály nedostaly do rukou ruských jednotek. Právě tento výrok se později stal jedním z nejcitovanějších momentů celé kauzy.
Součástí článku je také zmínka o společnosti Metabiota. Washington Post v únoru 2023 uvedl, že do firmy Metabiota investovala investiční společnost Huntera Bidena, která se angažovala na Ukrajině a pomohla jí zajistit další financování.
Metabiota podle těchto informací získala kontrakt od amerického ministerstva obrany ve výši 18 milionů dolarů. Část těchto peněz, v řádu statisíců dolarů, měla směřovat na výzkumné programy na Ukrajině. Firma se měla také blíže nespecifikovaným způsobem podílet na programu omezení šíření biologických hrozeb na Ukrajině.
Server New York Post upozornil také na vystoupení pracovníka CIA Jamese Erdmanna, který poprvé veřejně vypovídal před senátním výborem. Podle článku měl pod přísahou uvést, že Anthony Fauci nepřiměřeně ovlivňoval zpravodajské analýzy týkající se původu covidu-19.
Podle jeho slov měly být zlehčovány závěry, podle nichž pandemie s největší pravděpodobností vznikla laboratorní nehodou v Číně. Erdman označil celou věc za rozsáhlé „zametání pod koberec“.
New York Post zároveň napsal, že Erdman měl popsat, jak byly upravovány nebo ovlivňovány analytické závěry amerických tajných služeb týkající se původu pandemie.
