DPP: Instalace posledních nosníků do stropní konstrukce nad stanicí metra Florenc

07.11.2025 16:08 | Tisková zpráva

O víkendu proběhne instalace posledních deseti nových prefabrikovaných předepjatých nosníků do stropní konstrukce nad vestibulem stanice metra Florenc C a přilehlým podchodem.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Jedná se o nosníky s hmotností až 30 tun, z bezpečnostních důvodů proto bude od soboty 8. listopadu od zahájení provozu do neděle 9. listopadu 2025 do skončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) po dobu výluky zavede v denním provozu náhradní tramvajovou dopravu XC a linku č. 36.

Po dokončení víkendové instalace bude ve stropní konstrukci nad vestibulem stanice Florenc C a přilehlým podchodem vyměněno všech 131 původních prefabrikovaných předepjatých nosníků za nové. S odstraňováním prvních devíti předepjatých nosníků DPP začal ve druhé polovině května 2022. Kromě 131 předepjatých nosníků tvoří hlavní stropní konstrukci nad vestibulem stanice Florenc C také monolitická betonová deska, která je uložena pod křižovatkou ulic Ke Štvanici a Křižíkova.

Stavební práce na rekonstrukci stropní desky nad vestibulem stanice Florenc C a přilehlým vestibulem budou probíhat i v následujících měsících. Zhotovitelé dokončí výměnu dalších prvků stropu, obnovu hydroizolačních vrstev, přeložky inženýrských sítí zpět do vrstev nad stropní deskou a následně úpravu povrchů. Ve vestibulu, po odstranění ocelových podpěr budou zhotovitelé pokračovat v modernizaci samotného vestibulu stanice a podchodu. Dokončí rozvody vzduchotechniky a veškerých kabelů, instalaci osvětlení, podhledů, obkladů i nových přístřešků nad výstupy z vestibulu. V těchto dnech dokončují instalaci technologií nových eskalátorů do výstupu směr Ústřední autobusové nádraží Florenc. Stavební práce ve stanici Florenc C potrvají ještě zhruba rok do podzimu 2026. Realizuje je sdružení společností Metrostav DIZ a Geosan Group.

Dopravní opatření

Z důvodu rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc bude od soboty 8. listopadu od zahájení provozu do neděle 9. listopadu 2025 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská.

Náhradní tramvajová doprava
V denním provozu bude zavedena linka XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar.

Zavedená tramvajová linka
V denním provozu bude zavedena linka č. 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

Změny tras tramvajových linek
Linka č. 23 bude ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti).

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

Zdroje:

https://dpp.cz

