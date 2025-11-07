DPP: Instalace posledních nosníků do stropní konstrukce nad stanicí metra Florenc

Jedná se o nosníky s hmotností až 30 tun, z bezpečnostních důvodů proto bude od soboty 8. listopadu od zahájení provozu do neděle 9. listopadu 2025 do skončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) po dobu výluky zavede v denním provozu náhradní tramvajovou dopravu XC a linku č. 36.
Po dokončení víkendové instalace bude ve stropní konstrukci nad vestibulem stanice Florenc C a přilehlým podchodem vyměněno všech 131 původních prefabrikovaných předepjatých nosníků za nové. S odstraňováním prvních devíti předepjatých nosníků DPP začal ve druhé polovině května 2022. Kromě 131 předepjatých nosníků tvoří hlavní stropní konstrukci nad vestibulem stanice Florenc C také monolitická betonová deska, která je uložena pod křižovatkou ulic Ke Štvanici a Křižíkova.
Stavební práce na rekonstrukci stropní desky nad vestibulem stanice Florenc C a přilehlým vestibulem budou probíhat i v následujících měsících. Zhotovitelé dokončí výměnu dalších prvků stropu, obnovu hydroizolačních vrstev, přeložky inženýrských sítí zpět do vrstev nad stropní deskou a následně úpravu povrchů. Ve vestibulu, po odstranění ocelových podpěr budou zhotovitelé pokračovat v modernizaci samotného vestibulu stanice a podchodu. Dokončí rozvody vzduchotechniky a veškerých kabelů, instalaci osvětlení, podhledů, obkladů i nových přístřešků nad výstupy z vestibulu. V těchto dnech dokončují instalaci technologií nových eskalátorů do výstupu směr Ústřední autobusové nádraží Florenc. Stavební práce ve stanici Florenc C potrvají ještě zhruba rok do podzimu 2026. Realizuje je sdružení společností Metrostav DIZ a Geosan Group.
Dopravní opatření
Náhradní tramvajová doprava
V denním provozu bude zavedena linka XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar.
Zavedená tramvajová linka
V denním provozu bude zavedena linka č. 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.
Změny tras tramvajových linek
Linka č. 23 bude ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti).
